Nueva legislación en NY protege a los titulares de tarjetas de regalo o de crédito de prácticas injustas

Nueva York tiene una nueva legislación que protege a los consumidores de las prácticas de explotación de tarjetas de regalo y crédito. El paquete de leyes, firmado el viernes por la gobernadora Kathy Hochul, protege por un lado a los titulares de tarjetas de crédito mediante la creación de un período de gracia para el uso de puntos de recompensa después del cierre de una cuenta.

Además, la ley prohíbe las tarifas y las fechas de vencimiento de las tarjetas de regalo y los certificados de regalo.

La legislación S.133-B / A.5698-B:

Esta protege a los titulares de tarjetas de crédito mediante la creación de un período de gracia para el uso de puntos de recompensa después del cierre de una cuenta para que no sean víctimas de programas de recompensas que a menudo se rigen por acuerdos que son no transparente para los consumidores.

Una disposición particular en muchos acuerdos de tarjetas de crédito permite al emisor de la tarjeta de crédito cancelar todos los puntos de recompensa acumulados u otros beneficios de recompensa al cierre de la cuenta de la tarjeta de crédito, sin brindarle al titular de la tarjeta de crédito ninguna oportunidad de usar los puntos acumulados. Esto se convierte en un problema de protección al consumidor cuando el emisor cierra unilateralmente una cuenta por razones como que un titular no realiza un pago, o por razones no especificadas que caen bajo cláusulas generales, como si el emisor cree que el titular puede no querer o no poder pagar sus deudas a tiempo.

La legislación S.3467-B / A.4629-C

Esta prohíbe las tarifas y las fechas de vencimiento de las tarjetas de regalo y los certificados de regalo. Muchas tarjetas de regalo se venden con una variedad de tarifas adjuntas que pueden reducir significativamente su valor. Estos incluyen tarifas pagadas en el momento de la compra y tarifas de inactividad por no usar una tarjeta de regalo durante un cierto período de tiempo. La Ley Federal de TARJETAS de Crédito de 2009 impuso algunas restricciones sobre las tarifas de las tarjetas de regalo al prohibir las tarifas de inactividad a menos que una tarjeta de regalo esté inactiva durante al menos doce meses y al limitar la frecuencia de las tarifas periódicas a no más de una vez al mes. La Ley CARD también prohíbe las fechas de vencimiento antes de cinco años después de la emisión. Sin embargo, las tarifas permitidas en las tarjetas de regalo aún pueden ser sustanciales.

Este proyecto de ley protege a los consumidores al prohibir todas las tarifas en las tarjetas de regalo y prohibir las tarjetas de regalo que pierden valor con el tiempo. Además, para eliminar aún más la pérdida de valor para los consumidores, este proyecto de ley prohíbe las fechas de vencimiento de las tarjetas de regalo y los certificados de regalo que ocurran antes de nueve años a partir de la fecha de emisión y permite el canje cuando el saldo restante es inferior a cinco dólares.

"A medida que entramos en la temporada navideña de donaciones y los neoyorquinos compran obsequios para sus amigos y familiares, es más importante que nunca que los protejamos de prácticas injustas que tienen un impacto real en los resultados de los consumidores", dijo la gobernadora Hochul. "Esta legislación garantizará una temporada de buen humor en el estado de Nueva York al asegurarse de que ningún neoyorquino pierda injustamente sus recompensas de tarjetas de crédito acumuladas o se vea defraudado al comprar una tarjeta de regalo para un ser querido".