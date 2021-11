Nueva Jersey publica plan estratégico para combatir el sida y brindar mejores recursos

A pocos días de celebrarse el Día Mundial del Sida, el próximo primero de diciembre, Nueva Jersey dio a conocer un plan estratégico para combatir esta enfermedad en el estado para el 2025, dijo el Departamento de Salud (NJDOH).

El plan descrito en 35 páginas, que busca terminar con esta epidemia para el 2025, establece los siguientes objetivos:

• Reducir el número de nuevas infecciones por el VIH en un 75%.

• Promover el acceso a las pruebas para que el 100% de las personas que viven con el VIH / SIDA conozcan su estado.

• Promover el acceso / vinculación a la atención para que el 90% de las personas diagnosticadas con VIH / SIDA sean suprimidos viralmente.

El plan fue desarrollado por New Jersey Taskforce to End the HIV Epidemic, que está compuesto por proveedores de servicios clínicos y comunitarios, defensores, educadores, investigadores, miembros de grupos de planificación de VIH / SIDA, personas que viven con VIH / SIDA (PWH) y personal del Departamento de Salud estatal.

El presupuesto actual de la División de Servicios de VIH, ETS y TB del Departamento de Salud incluye un aumento de $ 3 millones en fondos para servicios nuevos y ampliados de prevención y atención del VIH. La financiación aumentará el acceso a los medicamentos para la prevención del VIH y al tratamiento antirretroviral rápido.

Nueva Jersey ha logrado un progreso significativo en la reducción de las nuevas infecciones por el VIH, preparando el escenario para poner fin a la epidemia de esta enfermedad. Entre 2010 y 2019, el número de nuevos diagnósticos de VIH / SIDA en adultos / adolescentes disminuyó de 1,345 casos en 2010 a 1,115 en 2019, una disminución del 17%. El número de infecciones perinatales anuales se redujo en un 85% entre 2005 y 2020. En 2005, hubo 13 casos pediátricos, en 2020 hubo dos casos y en 2019 no se notificaron casos pediátricos.

El grupo de trabajo utilizó las redes sociales, encuestas y sesiones de escucha para preparar el plan. Entre los comentarios recibidos, el 34% dijo que el estigma les impedía a ellos o a sus clientes hacerse la prueba del VIH; mientras que el 32% citó miedo. Cuando se les preguntó qué les impedía a ellos o a sus clientes acceder a la profilaxis previa a la exposición para la prevención del VIH (PrEP), un medicamento diario que es muy eficaz para prevenir el VIH, el 37% mencionó la falta de conocimiento, mientras que el 16% mencionó la falta de seguro.

Más de 86,000 residentes de Nueva Jersey han sido diagnosticados con VIH / SIDA desde que comenzó la epidemia. Las personas de comunidades minoritarias han representado el 77% de esos casos. Había 38,151 personas que vivían con VIH / SIDA, 50% con VIH y 50% con SIDA en diciembre de 2020.

Para obtener más información sobre la División de Servicios de VIH, ETS y TB del Departamento de Salud, visite https://nj.gov/health/hivstdtb/

“Durante décadas, la epidemia del VIH ha afectado a nuestro estado y ha tenido efectos devastadores, especialmente en nuestras comunidades de color”, dijo el gobernador Phil Murphy. “Felicito a los apasionados defensores que han trabajado incansablemente para desarrollar esta estrategia integral y aplaudo al Departamento de Salud por sus continuos esfuerzos para apoyar a las personas que viven con el VIH / SIDA. Espero trabajar con defensores, proveedores de atención médica y mis colegas en la Legislatura para continuar este progreso para poner fin a la epidemia de VIH / SIDA en Nueva Jersey”.