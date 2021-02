NJ hace permanente el programa de colegio comunitario gratuito para estudiantes de bajos ingresos

Un programa que ofrece a miles de estudiantes de ingresos bajos y moderados en Nueva Jersey la oportunidad de obtener una educación gratuita en las universidades comunitarias del estado ahora es permanente bajo una ley que firmó el gobernador Phil Murphy el viernes.

Ahora, los estudiantes de hogares que ganan $ 65,000 o menos califican para el programa. En 2018, cuando se aprobó la ley, solo los estudiantes de familias con ingresos de $45,000 al año cumplían los criterios.

Es un programa de "último dólar", lo que significa que las subvenciones cubren la matrícula y las tarifas que quedan después de que un estudiante haya utilizado todas las demás subvenciones y becas disponibles. Está disponible para estos estudiantes por hasta cinco semestres.

La iniciativa, oficialmente denominada "Programa de subvenciones para oportunidades de colegios comunitarios", fue una de las promesas clave de la campaña de Murphy, parte de la visión del demócrata de hacer que el Estado Jardín sea más progresista. El mandatario ha incluido dinero para el programa en cada uno de sus cuatro presupuestos estatales.

El último plan de gastos del gobierno estatal de Murphy, un presupuesto de $ 44,8 mil millones presentado el martes, incluye $ 27 millones en dinero de los contribuyentes para el programa, que está disponible en los 19 colegios comunitarios del estado.

La medida (A4410) que firmó el viernes convierte el programa en ley.

"Desde el primer día, nuestro compromiso como administración ha sido garantizar que ningún estudiante que lo merezca sea excluido de un futuro debido a una factura de matrícula", dijo Murphy durante una ceremonia el viernes por la mañana en el Hudson County Community College, en Jersey City.

Murphy dijo que el programa ayuda a los estudiantes que han tenido que abandonar la escuela porque tuvieron que trabajar.

"He escuchado testimonios desgarradores de estudiantes que no creían que pudieran ir a la universidad simplemente porque no tenían los fondos para hacerlo", dijo el viernes el secretario de Educación Superior del estado, Brain Bridges.

La inscripción en el programa ha crecido en más del 140% desde 2019, según un resumen del presupuesto estatal de la oficina de Murphy.

Aún así, el umbral ha sido lo suficientemente bajo como para que muchas personas tengan gran parte de su matrícula cubierta por subvenciones y becas existentes.

La senadora estatal Teresa Ruiz, demócrata por Essex, dijo que el programa ha proporcionado "un paso monumental hacia un panorama de educación superior más equitativo al garantizar que todos los residentes de Nueva Jersey tengan acceso a un título de asociado, independientemente de su situación económica".

Otros legisladores señalaron la importancia del programa a medida que el costo de la matrícula universitaria sigue aumentando.

"Un título universitario se ha convertido en el estándar para ingresar a muchas industrias y lugares de trabajo, pero demasiados estudiantes deben asumir una enorme deuda en pos de una educación superior y una carrera exitosa", expresaron en un comunicado conjunto el líder de la mayoría de la Asamblea estatal, Louis Greenwald, la asambleísta Mila Jasey y el asambleísta Daniel Benson, todos demócratas.

La nueva propuesta de presupuesto de Murphy también revive los planes de asignar $ 50 millones para ofrecer dos años de educación gratuita en Rutgers, Rowan y otros colegios y universidades públicas para estudiantes de hogares de $ 65,000 o menos. Murphy lo propuso originalmente en el presupuesto estatal para el año fiscal actual, pero fue rechazado debido a la pandemia de coronavirus.

El gobernador y la Legislatura estatal tienen hasta el 30 de junio para negociar un presupuesto final.