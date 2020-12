“Todo está sobre la mesa”: NJ rompe el récord diario de casos exactamente 9 meses desde que se reportó el primero

Lo que debes saber Estados Unidos rompió su propio récord de casos de un solo día por segundo día consecutivo el jueves; También ha establecido nuevos récords diarios de muerte y hospitalizaciones en las últimas 72 horas.

Ningún estado se ha visto afectado por el último aumento; Nueva York y Nueva Jersey han experimentado un aumento alarmante de las hospitalizaciones en las últimas semanas, y el "efecto posterior al Día de Acción de Gracias" aún no se ha materializado por completo.



Las escuelas primarias en la ciudad de Nueva York pueden reabrir el lunes con más pruebas y De Blasio quiere que los niños puedan asistir cinco días a la semana; varios directores dicen que simplemente no tienen la capacidad

NUEVA JERSEY - Exactamente nueve meses después del día en que Nueva Jersey informó su primer caso confirmado de coronavirus, rompió su récord de casos de un solo día por segunda vez en dos días. El número del viernes, 5,673, superó el récord anterior por más de 700.

Es un patrón que refleja la difícil situación actual en todo el país, con Estados Unidos estableciendo y luego superando nuevamente los nuevos registros de casos, muertes y hospitalizaciones de un solo día en las últimas 72 horas. El efecto festivo ni siquiera se conocerá hasta dentro de semanas.

¿Cuánto podría empeorar? Se espera que el gobernador Phil Murphy profundice en el modelo de COVID del estado la próxima semana, cuando su comisionada de salud, que ha sido puesta en cuarentena después de la exposición a una persona infectada, regrese para unirse a sus reuniones informativas.

Al igual que el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York, Murphy dice que las cifras empeorarán, es solo una cuestión de grado.

Según un informe de NJ.com, antes de la sesión informativa del viernes de Murphy, el modelo de proyección "moderado" del estado tiene en Nueva Jersey un pico de alrededor de 5,400 nuevos casos diarios a mediados de diciembre y cerca de 5,000 hospitalizaciones para el día de Año Nuevo. No se espera que esta última métrica disminuya sustancialmente hasta marzo bajo el modelo moderado, que supone que las personas continúan con los esfuerzos de mitigación.

La proyección de 5,000 hospitalizaciones incluye casi 1,000 personas en cuidados intensivos o críticos y más de 600 en ventiladores, informó NJ.com.

Esas proyecciones son marcadamente más altas que donde se encuentra el estado actualmente, aunque no tanto como lo que vio en la primavera, cuando había más de 8,000 personas en los hospitales. Hasta ahora, Nueva Jersey tiene un promedio de más de 4,100 nuevos casos diarios durante la última semana. Las hospitalizaciones han superado las 3,300, cifras no vistas desde mayo, con 615 pacientes en cuidados intensivos y 386 con ventiladores.

Si bien las hospitalizaciones se han disparado en las últimas semanas, los funcionarios esperan menos hospitalizaciones críticas y menos muertes de las que vieron en el pico de la crisis en la primavera, dadas las mejoras en el tratamiento. Murphy dice que la capacidad está bien por ahora.

Pero no quieren que la gente baje la guardia colectivamente, incluso con la perspectiva de una vacuna en el horizonte. Aún no está aquí y no vendrá de inmediato. Si bien Nueva Jersey y Nueva York esperan recibir varios cientos de miles de dosis de Pfizer y Moderna durante las próximas seis semanas, se destinarán a los trabajadores de atención médica de alto riesgo y al personal de los hogares de ancianos de primera línea. Eso es solo una gota en el cubo en comparación con el 75 por ciento al 85 por ciento de la población que Cuomo dice que los expertos dicen que deben vacunarse para que la economía vuelva a una especie de normalidad.

Mientras tanto, la gente debe permanecer alerta. Como Murphy instó a los habitantes de Nueva Jersey el viernes, "nn final ahora se puede considerar un cuándo y no un si y podemos contarlo en meses. Solo tenemos que esperar a todos, un poco más, porque este virus todavía se está moviendo por todo nuestro estado y los residentes siguen enfermando ".

"Esto va a ser difícil", dijo el gobernador sobre los próximos meses. "Pero el comportamiento de las personas puede hacer que sea menos duro".

Instó a las personas a estar especialmente conscientes con la llegada de la Navidad, tal como lo había hecho para el Día de Acción de Gracias. Todavía es demasiado pronto para saber si las tasas de aumento podrían deberse a los viajes de Acción de Gracias porque el período de incubación del virus es de 10 a 14 días.

Sin ningún estado que no se haya visto afectado por la última oleada de Estados Unidos, Murphy abandonó su lista de cuarentena por una nueva advertencia de viaje a principios de esta semana. Ahora dice que ningún residente de Nueva Jersey debe viajar fuera del estado a menos que sea para un trabajo esencial. Período.

Cuando se le presiona sobre el potencial de restricciones a mayor escala, continúa diciendo "todo está sobre la mesa", y lo hizo más recientemente el viernes "Morning Joe".

"Renunciaría a mi responsabilidad si no tuviéramos todas las opciones sobre la mesa. Y donde hemos visto transmisión, la hemos atacado quirúrgicamente", dijo Murphy. "No tenemos una evidencia total de que solo porque estás en un lugar cerrado en un ambiente dado, entretenimiento en el interior, gimnasio, restaurante, necesariamente tu riesgo ha aumentado. Lo sabíamos todo el tiempo, pero ¿está más allá de ese riesgo manejable? No vemos eso todavía, pero todas las opciones que tengo que decir permanecen sobre la mesa ".

Todas las opciones están sobre la mesa en la ciudad de Nueva York también. Los cinco condados han visto que los promedios de casos diarios se dispararon a máximos de finales de abril (superaron los 2,000 nuevos casos diarios el viernes por primera vez desde el 30 de abril) y las hospitalizaciones se dispararon en más del 120 por ciento en solo las últimas tres semanas. El promedio móvil de siete días de la ciudad ahora está por encima del 5 por ciento, solo dos semanas después de que alcanzó el umbral del 3 por ciento del alcalde para cerrar las escuelas al aprendizaje en persona. El alcalde Bill De Blasio dijo el viernes que está discutiendo posibles restricciones adicionales con Cuomo, pero no dio más detalles.

Los desafíos locales reflejan las tendencias nacionales que, según los funcionarios, son profundamente alarmantes y aumentan día a día.

El Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca advirtió a principios de esta semana que el riesgo de COVID hoy se encuentra en un "máximo histórico" para todos los estadounidenses, aunque el peligro es especialmente alto para las personas mayores de 65 años y aquellas con condiciones de salud preexistentes. Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York emitieron una nueva advertencia pública esta semana en la que les dicen a las poblaciones de mayor riesgo que reduzcan severamente las actividades no esenciales fuera del hogar.

La tasa de mortalidad general es más baja que en la primavera. Cuomo dice que ahora es alrededor del 8 por ciento de los pacientes hospitalizados en Nueva York en comparación con alrededor del 23 por ciento a principios de este año. Pero esas poblaciones en riesgo tienen, por defecto, más probabilidades de no recuperarse nunca si contraen la enfermedad respiratoria viral.

Fortalecer la capacidad hospitalaria es una prioridad máxima en este momento, junto con el desarrollo de planes óptimos para la distribución de vacunas y la mensajería pública. Ante un aumento que ha hecho que las admisiones hospitalarias de Nueva York superen las 4,000 por primera vez desde finales de mayo, Cuomo activó el protocolo de emergencia esta semana para aumentar la capacidad hospitalaria.

A nivel nacional, las hospitalizaciones están en niveles históricos. El director de los CDC advirtió a principios de esta semana que los próximos meses de la pandemia representan el mayor desafío de salud pública de la historia. Temen que hasta 450,000 estadounidenses podrían morir de COVID en febrero. Eso significa otras 175,000 muertes durante las próximas ocho semanas.

El Dr. Anthony Fauci dice que es posible que el aumento anticipado de las festividades no se sienta durante semanas. Describió el clima actual como "un pequeño problema" en una entrevista en el programa "TODAY" el viernes.

"Eso es lo preocupante porque las cifras en sí mismas son alarmantes, y luego te das cuenta de que es probable que veamos un aumento mayor a medida que pasamos dos o tres semanas de las vacaciones de Acción de Gracias", dijo Fauci.

Fauci suplicó a los estadounidenses nuevamente el viernes que continúen con las precauciones mientras la nación se prepara para el impacto: "Por favor, lo mejor que puedan, usen máscaras de forma uniforme, mantenga las distancias de la mejor manera posible, evite las multitudes en entornos congregados, particularmente en interiores , y si se encuentra en un lugar cerrado en esa circunstancia, siempre use su máscara ".

¿Cuándo terminará todo esto? La vacuna es la clave, la luz al final del túnel, dice Cuomo. Pero no es un túnel corto. Y ya hay contratiempos.

Un informe del Wall Street Journal del jueves dijo que el objetivo actual de lanzamiento de vacunas de Pfizer es solo la mitad de lo que planeó originalmente y en forma privada. El fabricante de medicamentos dijo públicamente que planea enviar 50 millones de vacunas para fin de año, pero el Journal informa que los problemas de la cadena de suministro obligaron a reducir ese número de los 100 millones de dosis originales. Pfizer también ha dicho que planea enviar hasta 1,300 millones de dosis para fines de 2021.

"Hay varios factores que han afectado la cantidad de dosis que se estima estarán disponibles en 2020", dijo Pfizer en un comunicado. "Por un lado, ampliar una vacuna a este ritmo no tiene precedentes, y hemos logrado un progreso significativo a medida que avanzamos en lo desconocido".

Mientras esperan, los estados están desarrollando planes detallados de vacunas. En Nueva Jersey, Murphy dijo el viernes que su administración ha estado trabajando en planes de distribución desde marzo. Él firmó una orden ejecutiva que cambia la inclusión en el Sistema de Información de Inmunización de Nueva Jersey de optar por no participar para cualquier residente que elija tomar la vacuna para que el proceso sea aún más eficiente.

"Estamos listos para este momento", dijo Murphy, pero también pidió cautela. "La presencia de una vacuna en nuestro estado no significa que podamos encender un interruptor de luz y eliminar todas las restricciones. El brillo total llevará meses y millones de habitantes de Nueva Jersey se vacunarán".