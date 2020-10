¿No has recibido tu pago por COVID-19 del IRS? He aquí cómo recibirlo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) anunció que la fecha límite de inscripción para recibir un pago de impacto económico por la pandemia del COVID-19 (EIP por sus siglas en inglés) ha sido extendido hasta el 21 de noviembre, cinco semanas más tarde a comparación a la fecha original.

Dada la extensión, IRS insta a todas personas que normalmente no declaran presentan impuestos, y que no han recibido su pago por EIP a que se inscriban antes de la fecha límite lo antes posible a través del sitio web del IRS en Non-Filers: Enter Payment Info Here.

La nueva extensión sólo beneficiaría a quienes aún no han recibido el cheque de estímulo de hasta $1,200. Previamente, el IRS habría mandado una carta dirigida a aquellos elegibles para recibir el pago en declarar impuestos para registrarse en el sistem y efectivamente recibir el pago.

Según el IRS, 843,329 personas en el área triestatal fueron enviadas una carta pidiendo que declaren impuestos para poder recibir la ayuda económica.

Según el comunicado, 537,726 personas recibirán la carta en el estado de Nueva York, 216,145 la recibirán en Nueva Jersey y 89,458 en Connecticut.

Sin embargo, el IRS señaló que el recibir la carta no significa que uno califica para los pagos de estímulo económico pero recalcó que es probable que una persona sea elegible para un pago por impacto económico si:

Es ciudadano (a) estadounidense o extranjero (a) residente.

Tener un número de seguro social elegible para trabajar.

No se puede reclamar como dependiente en la declaración de impuestos federales sobre la renta de otra persona.

A partir de dos semanas después de registrarse, las personas pueden rastrear el estado de su pago utilizando la herramienta Get My Payment, disponible sólo en el sitio del IRS.