Newark activa el Código Rojo debido al calor extremo

La ciudad de Newark activó el martes el "Código rojo" debido a que las temperaturas llegarán a los mediados de los 90 con un índice de calor de hasta 94 °F, aunció el alcalde Ras J. Baraka y el director del Departamento de Salud y Bienestar Comunitario, Dr. Mark J. Wade.

El Departamento de Salud insta a los residentes de Newark a tomar precauciones para prevenir enfermedades graves que pueden resultar del calor extremo, especialmente entre las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores y aquellas con problemas de salud crónicos o condiciones de salud mental.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los residentes vulnerables de Newark deben usar aire acondicionado para mantenerse frescos, beber agua a intervalos regulares y limitar la actividad extenuante, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Newark les recuerda a los residentes que hay refugios de emergencia que funcionan durante tiempos de calor extremo y que se han asociado con la ciudad para brindar refugio durante la noche a los residentes sin hogar.

Para obtener más información sobre los servicios de refugio, comuníquese con los refugios que se enumeran a continuación o con la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar al (973) 877-9481, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Refugio Dirección y número de teléfono Población atendida Apostle House 513-515 Avon Avenue Newark, NJ (973) 482-0625 Solo mujeres y niños Isaiah House 238 North Munn Avenue East Orange, NJ (973) 678–5882 Madres solteras y familias con niños. Catholic Charities- St. Rocco’s 368 South 7th Street Newark, NJ (973) 286-4175 Familias con niños Circle of Life 55 Tillinghast Street Newark, NJ (862) 763–4859 Solo para adultos LGBTQ Fairmont Health 202 Fairmont Avenue Newark, NJ (973) 643–7705 Solo adultos H.E.L.P. Center 224 Sussex Avenue Newark, NJ (973) 705-7200 Solo adultos

La Oficina de Servicios para Personas sin Hogar ha contratado a Bridges, Inc. para brindar servicios de divulgación y participación a la población sin hogar de Newark de 3 p. m. a 11 p. m. los 7 días de la semana. La atención se centra en los "puntos críticos" para personas sin hogar, como Penn Station, parques de la ciudad, debajo de puentes y áreas fuera de McCarter Highway, etc., especialmente en personas crónicamente sin hogar y aquellas con problemas de salud mental y abuso de sustancias. Si identifica a personas sin hogar que necesitan servicios, puede comunicarse con Bridges, Inc. al 908-858-7019.

CENTROS PARA PERSONAS MAYORES DE NEWARK/ SITIOS DE ENFRIAMIENTO