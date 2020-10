Murphy insta a hacerse la prueba de COVID a los asistentes a la recaudación de fondos de Trump

El gobernador Phil Murphy urgió a los asistentes a la recaudación de fondos del presidente Donald Trump en Nueva Jersey el jueves a hacerse la prueba del coronavirus y a ponerse en cuarentena después de que el mandatario diera positivo al COVID.

Trump anunció poco antes de la 1 a.m. del viernes que contrajo COVID-19 y está en cuarentena en la Casa Blanca, horas después de que asistió a una recaudación de fondos en su club de golf en Bedminster, posiblemente exponiendo a los asistentes.

La Casa Blanca confirmó el viernes que Trump hizo el viaje incluso después de que funcionarios de la administración sabían que Hope Hicks, una asesora cercana del presidente, dio positivo.

Murphy dijo que los funcionarios en el estado ya han comenzado los esfuerzos de rastreo de contactos a raíz de la recaudación de fondos.

"Tammy (la primera dama de Nueva Jersey) y yo enviamos nuestros mejores deseos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump por un regreso rápido y completo a la buena salud", dijo el gobernador en un comunicado. "Si hay algo que hemos aprendido en Nueva Jersey durante estos meses, es que nos unimos y apoyamos a todos los que luchan contra este virus”, dijo Murphy.

"El proceso de rastreo de contactos está en marcha", agregó el gobernador. "Instamos a todos los que asistieron al evento de ayer (jueves) en Bedminster a que tomen todas las precauciones, incluida la cuarentena y la prueba".

Actualmente no está claro con cuántas personas interactuó Trump en su club de campo en Somerset Hills o cómo afectará esto al área. El presidente estuvo en Nueva Jersey solo unas pocas horas. The New York Times informó que el presidente estuvo en contacto con unas 100 personas.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo el viernes que los funcionarios de la administración se enteraron del resultado de Hicks justo antes de que Trump saliera de Washington, DC, para la recaudación de fondos en Bedminster.

“Ya habíamos comenzado el rastreo del contrato justo antes de ese evento”, dijo Meadows.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, comentó a los periodistas que "se consideró seguro que el presidente fuera" a la recaudación de fondos.

“Respetó el distanciamiento físico”, dijo McEnany. “Fue un evento al aire libre y se consideró seguro".