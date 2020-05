Muere Little Richard, leyenda del Rock and Roll

El famoso cantante Little Richard, considerado como el padre fundador del Rock & Roll, murió a los 87 años, según reportaron su hijo y su pastor a varios medios.

Al momento no se ha proporcionado una causa de muerte.

La revista Rolling Stone fue la primera vez en reportar el fallecimiento durante la mañana del sábado con la confirmación del hijo del cantante, Danny Penniman. El hijo también reportó la noticia al diario The New York Times. NBC News no ha logrado confirmar de manera independiente.

Nacido como Richard Penniman, Little Richard fue uno de los padres fundadores del "rock and roll" que ayudó a romper la línea del color en las listas de música, uniéndose a Chuck Berry y Fats Domino para llevar lo que una vez se llamó "música de raza" a la tendencia general.

Su toque al piano hipercinético, junto con su aullido vocal y su peinado, lo convirtieron en una sensación inverosímil: un hombre negro y gay celebrado en todo Estados Unidos durante la era de Eisenhower.

Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, y su influencia en otros músicos fue igualmente asombrosa, desde los Beatles y Otis Redding hasta Creedence Clearwater Revival y David Bowie. En su vida personal, vaciló entre el obscenidades y la religión.

Little Richard era conocido por canciones exitosas como "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille" "y Good Golly Miss Molly". Influyó en generaciones de músicos.