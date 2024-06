Se espera conferencia de prensa de la MTA tras pausa del plan del peaje por congestión en NYC

NUEVA ORK -- Se espera que la MTA tenga una conferencia de prensa el lunes por la tarde, días después de que los legisladores terminaron la sesión legislativa sin cerrar la brecha de financiamiento causada por la abrupta pausa del plan de tarifas por congestión por parte de la gobernadora Kathy Hochul.

El presidente y director ejecutivo de la agencia, Janno Lieber, hablaría desde Manhattan a las 4 p.m. No quedó claro de inmediato qué planeaba abordar.

La falta de acción legislativa deja un agujero de mil millones de dólares al año en el presupuesto de la MTA y más preguntas sobre cómo planea Nueva York pagar las tan esperadas actualizaciones del sistema de metro.

La falta de financiación "tiene serias implicaciones" para el Programa de Capital de la MTA, advirtieron los líderes el viernes por la noche.

"Hasta que exista un compromiso para financiar el saldo del Programa de Capital 2020-2024, la MTA necesitará reorganizar el Programa para priorizar las necesidades más básicas y urgentes", dijeron el director financiero de la MTA, Kevin Willens, y la asesora general de la MTA, Paige Graves, en una declaración conjunta.

Eso significa que proyectos de mejora como autobuses eléctricos, estaciones de metro accesibles y nuevas señales probablemente quedarán en suspenso, agregaron.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"La ley del estado de Nueva York impone a la MTA la obligación de implementar un programa de precios por congestión, y la agencia está lista para hacerlo. Pero según las leyes y regulaciones federales aplicables, la MTA no puede actuar hasta que Nueva York apruebe el Programa de Peaje del Distrito Central de Negocios del Estado, la Ciudad de Nueva York y el Gobierno federal, y con el anuncio de la pausa, ya no tenemos el consentimiento del Estado", explicaron los líderes de la MTA en su comunicado.

Hochul dice que le preocupa que todos los días los neoyorquinos no puedan afrontar el costo en el clima económico actual, e insiste en que ahora no es el momento adecuado para fijar precios por congestión. Hizo hincapié en que su pausa era simplemente eso: una pausa, no una cancelación.

No dijo cuándo podría terminar esa pausa.

Muchos críticos acusaron a la gobernadora de posponer la tarifa debido a las próximas elecciones. Ella reconoce las críticas y simplemente dice que ese no es el caso.

Yaimeé Bell nos actualiaza desde la Ciudad de Nueva York.