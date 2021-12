Moratoria a los desalojos expira el 1 de enero en NJ, ¿cómo obtener asistencia legal gratis?

La moratoria a los desalojos expira en Nueva Jersey una vez que llegue el 1 de enero de 2022; sin embargo, los residentes del estado deben saber que, incluso cuando la protección llega a sus fin, las familias que ganan menos del 80% del ingreso medio en su condado no pueden ser despojadas de sus hogares por ningún alquiler adeudado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Pero, para estar protegidas, las familias de bajos ingresos deben emprender las siguientes acciones:

Solicitar asistencia para el alquiler y completar un formulario que acredite sus ingresos y que se vieron afectados por COVID-19. Al completar estos formularios, cualquier caso judicial de desalojo pendiente contra un inquilino por alquiler adeudado será desestimado y los propietarios no podrán presentar un nuevo caso por alquiler adeudado durante el período protegido.

Los inquilinos deben tomar en cuenta que esa protección no se extiende hasta el 2022. El alquiler adeudado en enero o después sería causa para que los propietarios presenten un caso de desalojo.

¿QUÉ PASA SI TENGO DIFICULTADES PARA HACER LOS PAGOS DE ENERO?

La asistencia para el alquiler puede cubrir pagos futuros, así como el alquiler actual y vencido.

El último día para postularse al principal programa de lotería del estado es el 15 de diciembre de 2021, así que deberás enviar una solicitud antes de esa fecha en njdca.onlinepha.com o llame al 609-490-4550.

Presentar una solicitud otorga una protección a la familia incluso si está en procesamiento.

Además, los condados y localidades también tienen su propia asistencia para el alquiler. Algunos tienen periodos de solicitud más allá del 15 de diciembre.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR ASISTENCIA LEGAL GRATIS?

Las siguientes organizaciones ofrecen guía legal gratuita o bajo costo.

Servicios legales de Nueva Jersey: 1-888-576-5529.

Seton Hall Law Center for Social Justice: 973-642-8700.

Abogados voluntarios por la justicia: 973-645-1955.

Si tienes alguna discapacidad, puedes llamar a Community Health Law Project: 609-392-5553.

Las familias de bajos ingresos en Atlantic City, East Orange, Trenton o Newark también pueden recibir asesoría legal gratuita y asistencia de servicios sociales llamando a:

Residentes de Trenton: Central Jersey Legal Services al 609-695-6249.

Residentes de Atlantic City: Servicio de Familias Judías del Condado de Atlantic: 609-822-6830. O el día de tu cita en la corte, puedes iniciar sesión en Zoom a las 8:30 a.m., de lunes a jueves con el ID de reunión: 161 090 5099 y contraseña: 627612.

Residentes de East Orange:

Código postal 07017: Llamar a Volunteer Lawyers for Justice al 973-943-4754.

Código postal 07018: Llamar a los servicios legales de Essex Newark al 973-624-4500.

Residentes de Newark: Llamar al 973-877-9424 o enviar un correo electrónico a OTLS@ci.newark.nj.us.

Si puedes pagar el alquiler completo, asegúrate de etiquetar los cheques o transferencias con la leyenda "alquiler de enero de 2022" para que quede claro que está al día con los pagos.

FORMULARIO DE AUTOCERTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DESALOJOS DE NUEVA JERSEY

Visita covid19.nj.gov/forms/renterform para presentar el formulario de autocertificación y protección contra desalojos de Nueva Jersey.

Dependiendo del nivel de ingresos de tu hogar y las circunstancias específicas, también puedes calificar para la protección contra el desalojo o la expulsión hasta el 31 de diciembre de 2021, además de otros servicios y asistencia. Estas protecciones no se ven afectadas por la decisión de la Corte Suprema sobre la moratoria de desalojo de los CDC.

Si los inquilinos no tienen acceso a Internet o necesitan ayuda, pueden llamar al 609-490-4550 y un representante les ayudará a completar el formulario por teléfono.

Abre aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar el formulario.

El portal te guiará mediante una serie de preguntas para determinar si cumples los criterios para la protección contra el desalojo según los ingresos de tu hogar. No es necesario que conozcas tu AMI para completar el formulario. El sistema lo calculará una vez que ingreses a tu condado de residencia y los ingresos combinados de todos los miembros adultos de tu hogar.

Para calificar para la protección contra el desalojo basado en la deuda de alquiler que vencerá hasta el 31 de diciembre de 2021, el ingreso de tu hogar debe estar por debajo del 80% del AMI (que la computadora calculará), y deberás certificar que sufriste dificultades debido a COVID-19 y que has solicitado asistencia para el alquiler.

Si no has sufrido dificultades debido a COVID-19 y / o no has solicitado asistencia para el alquiler, puedes responder "no" a esas preguntas y aún así completar y enviar la certificación. Es posible que aún recibas la protección contra el desalojo en función de la deuda de alquiler que venció entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2021.

Debes completar el formulario de autocertificación de ingresos en línea lo antes posible, ya sea que el propietario haya presentado una acción de desalojo en tu contra o no.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AUTOCERTIFICADO?

Si completas y envias una autocertificación que demuestre que cumples los criterios para la protección, tu arrendador no podrá desalojarte por una deuda de alquiler entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Pero un menor calificado tendrá protección hasta el 31 de diciembre de 2021.

Esta protección contra el desalojo es permanente. Siempre que completes una autocertificación calificada, tu arrendador nunca podrá desalojarte por el alquiler que no pagaste durante el período cubierto correspondiente.

El tribunal debe desestimar las acciones de desalojo basadas en la deuda de alquiler (alquiler impago, pago tardío habitual del alquiler o negativa a aceptar un aumento de alquiler) durante el período cubierto correspondiente.

¿QUIÉN NO ESTÁ PROTEGIDO?

Si debes alquiler desde antes del 1 de marzo de 2020, tu arrendador puede acudir a la corte para obtener una orden de desalojo basada en ese alquiler impago.

Si adeudas un alquiler que venció después del 31 de agosto de 2021 y no calificas para la protección contra el desalojo basado en la deuda de alquiler que vence hasta el 31 de diciembre de 2021, tu arrendador puede ir a la corte para obtener una orden de desalojo basada en ese alquiler impago

Si tus ingresos son más del 120% del AMI, tu arrendador puede ir a la corte para obtener una orden de desalojo basada en el alquiler impago.

Si tu arrendador intenta desalojarte por razones distintas a la falta de pago, el pago tardío habitual o la falta de pago de un aumento de alquiler, la corte puede dictar una orden de desalojo si el arrendador prueba otra "buena causa" según la ley estatal.

SI SOLICITÉ AYUDA PARA EL ALQUILER, ¿TODAVÍA TENGO QUE PRESENTAR LA AUTOCERTIFICACIÓN?

Dependiendo de tus circunstancias, debes hacer ambos trámites, y probablemente sea mejor solicitar primero la asistencia para el alquiler y luego completar una autocertificación, lo que puede protegerte del desalojo basado en la deuda de alquiler que venció durante ciertos períodos.

¿MI ARRENDADOR PUEDE IMPEDIRME LA ENTRADA A MI DEPARTAMENTO SIN LA ORDEN DE UN TRIBUNAL?

Es un crimen que tu arrendador te impida el ingreso a tu vivienda. Según la ley de Nueva Jersey, solo los tribunales pueden ordenar los desalojos y solo los funcionarios del gobierno pueden expulsarte de tu hogar. Si tu arrendador te impide entrar a tu hogar, debes llamar a la policía local. El Procurador General de Nueva Jersey ha emitido una guía para las fuerzas del orden sobre sus obligaciones para responder a esta clase de situaciones y puedes denunciar a un oficial de policía que no cumpla con su función.

MI ARRENDADOR PRESENTÓ UN CASO EN LA CORTE CIVIL POR ALQUILER PERDIDO. ¿PUEDEN HACER ESO?

Sí. Si bien un propietario no puede tomar medidas para desalojar a los inquilinos que no pagaron el alquiler durante la pandemia, puede presentar un caso civil por separado para cobrar el dinero que se le debe. En ese caso es preciso buscar ayuda legal cuanto antes.

¿TODAVÍA TENGO QUE PAGAR EL ALQUILER?

Sí. El alquiler aún está vencido, y debes pagarlo si puedes. Incluso si reúnes los requisitos para la protección contra el desalojo según la nueva ley estatal, tu arrendador puede demandar para cobrar el alquiler que adeudes. Pero si recibes ayuda del gobierno o de una organización sin fines de lucro para pagar el alquiler, no deberías pagar lo que se pague en tu nombre.

¿PUEDE MI ARRENDADOR NEGARSE A ACEPTAR FONDOS DEL GOBIERNO?

No. Es una violación de la Ley de Nueva Jersey contra la discriminación que un propietario no acepte pagos o complete la documentación necesaria.

¿PUEDE MI ARRENDADOR COBRAR CARGOS POR PAGO ATRASADO POR LOS PAGOS DE ALQUILER QUE NO CUMPLÍ?

Si tu arrendador recibe fondos estatales o federales para cubrir el alquiler perdido, es posible que no te cobre cargos por pago atrasado por el período durante el cual recibe dichos fondos.

¿CÓMO SÉ SI LAS PROTECCIONES DE DESALOJO VIGENTES SE APLICAN A MÍ?

Esto depende de tus ingresos, la cantidad de personas en tu familia y el condado.

Si ganas menos del 80% de los ingresos medios de tu condado, los propietarios no pueden solicitar el desalojo por cualquier alquiler perdido hasta el 31 de diciembre de 2021.

Si ganas entre el 80% y el 120% del ingreso medio del condado, los propietarios no pueden solicitar el desalojo de ningún alquiler que no hayas pagado durante la pandemia hasta el 31 de agosto de 2021.

¿QUÉ OTRA AYUDA DE ALQUILER HAY DISPONIBLE?