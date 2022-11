Mercado de productos agrícolas de Nueva York abastece la mayor parte de la ciudad durante las fiestas

Lo que debes saber Los mayoristas de Hunts Point distribuyen 2.5 mil millones de libras de productos agrícolas al año, y solo el martes se movieron alrededor de 30 millones de libras.

El Día de Acción de Gracias es una época del año especialmente ocupada porque la fiesta estadounidense por excelencia se celebra ampliamente en todo Estados Unidos.

El lugar no solo se puede comparar con una bolsa de valores, sino que también es una especie de estación Grand Central con camiones de reparto que entran y salen de las instalaciones de El Bronx.

NUEVA YORK -- Eran las primeras horas de la mañana y los muelles del mercado de productos agrícolas más grande de Nueva York bullían de frío. El Día de Acción de Gracias se acercaba poco a poco y los sacos de cebollas, papas y zanahorias salían volando de los estantes.

En medio del zumbido, los compradores y vendedores estaban finalizando acuerdos sobre tomates, mangos y lechuga. Los camiones estaban listos para llevarse la generosidad: una cornucopia de frutas y verduras destinadas a los pasillos de productos agrícolas de los supermercados, a los refrigeradores domésticos y, finalmente, a millones de bocas en todo el noreste durante las festividades glotonas.

“Esta época del año es la más ocupada. Tenemos Acción de Gracias, tenemos Navidad y Año Nuevo. Todos estos son días festivos muy grandes para familias y grandes comidas”, dijo Stefanie Katzman, vicepresidenta ejecutiva de S. Katzman Produce, uno de los distribuidores de productos agrícolas más grandes y antiguos del país, que opera en Hunts Point Produce Market.

El mercado es una colección en expansión de mayoristas que lo convierten en el centro de distribución de frutas y verduras más concurrido del país, responsable de más del 60 % de las existencias diarias de la ciudad de Nueva York y alimenta a más de 30 millones de clientes, según otro mayorista de Hunts Point, E Armata Inc.

“Nuestro mercado en su conjunto hace alrededor de tres veces más negocios de lo normal en un día como hoy”, dijo Katzman mientras dirigía un recorrido el martes por la mañana por el cavernoso almacén de su empresa, que se extiende un cuarto de milla (0.4 kilómetros) y tiene espacio para productos agrícolas a lo largo de Casi dos campos de fútbol.

En una habitación enorme, el olor a cebolla llenó el aire frío. En otro, el aroma de las bayas flotaba en la habitación, aunque el producto más vendido de Katzman, las fresas, escaseaba debido a las inclemencias del tiempo que causaron estragos en la temporada de cultivo.

“Nuestro mercado es realmente único. Es como el mercado de valores, pero un poco más intenso. Debido a que nuestras 'acciones' son perecederas, no podemos retenerlas por mucho tiempo con la esperanza de que suban de valor”, dijo Katzman.

En total, los mayoristas de Hunts Point distribuyen 2.5 mil millones de libras de productos agrícolas al año, con alrededor de 30 millones de libras movidas solo el martes. El producto termina en lugares como Whole Foods, supermercados de alta gama y mercados de especialidades, así como puntos de venta familiares más pequeños.

Michael Rubinsky, un comprador de Market Basket, una tienda de comestibles gourmet, hace el viaje de una hora desde Franklin Lakes, Nueva Jersey, tres veces por semana para inspeccionar los productos.

“Vengo por lo básico, todo como apio, lechuga, fresas y papas, pero la calidad es lo primero”, dijo. “Compruebo la calidad y cargo todo en el camión”.

Charlie Mule, uno de los vendedores de productos de Katzman, dijo que los consumidores no se dan cuenta de dónde provienen sus productos.

“Te has comido nuestras cosas sin siquiera saber que te has comido nuestras cosas”, dijo Mule. “Si vas a un restaurante o tienda, probablemente no te des cuenta de todo el alcance de cómo llegó allí antes de ponerlo en tu refrigerador o en tu plato”.