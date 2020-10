“Me equivoqué”, admite el exgobernador Chris Christie sobre su renuencia de usar mascarillas

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie instó el jueves a los estadounidenses a usar mascarillas para combatir el coronavirus, enfermedad que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante siete días. El exmandatario advirtió que el virus es "algo para tomarse muy en serio".

Christie fue una de las personas cercanas a la Casa Blanca que dieron positivo al coronavirus casi al mismo tiempo que el presidente Donald Trump, quien también estuvo hospitalizado por complicaciones de la enfermedad.

"Creí que había ingresado a una zona segura al entrar a los terrenos de la Casa Blanca, debido a las pruebas que yo y muchos otros nos hacemos todos los días. Me equivoqué. Me equivoqué al no usar una mascarilla en el evento de nominación de Amy Coney Barrett y me equivoqué al no usar una mascarilla en mis múltiples sesiones de preparación para el debate con el presidente y el resto del equipo", admitió Christie en un comunicado obtenido por NBC News.

El principal médico de enfermedades infecciosas del Gobierno, Anthony Fauci, se refirió a la ceremonia de la semana pasada en el Rose Garden, donde pocos asistentes usaron cubrebocas, como un "evento de superpropagación".

Christie, un aliado de Trump desde hace años, anunció que se ha recuperado de la enfermedad y agradeció a sus médicos y "a los fabricantes de Remdesivir y del cóctel de anticuerpos monoclonal (de la corporación) Eli Lilly por darme acceso a sus extraordinarios tratamientos. Estoy seguro de que todos esos factores contribuyeron a mi buena salud ".

Christie, quien dijo que se sentía mejor de lo que se había sentido en décadas después de recibir el tratamiento de anticuerpos, pareció distanciarse de las afirmaciones del presidente sobre el uso del cubrebocas.

"Nadie debería estar feliz de contraer el virus y nadie debería mostrarse arrogante en cuanto a estar infectado o contagiar a otros", dijo Christie. "Es algo para tomarse muy en serio (…) como un exfuncionario público, creo que no hemos tratado a los estadounidenses como adultos, que entienden la verdad, el sacrificio y la responsabilidad".

A tan solo horas de anunciar que había dado positivo al virus, dado su padecimiento de asma, el exgobernador de Nueva Jersey decidió internarse en el hospital de manera preventiva.

"Sin embargo, cuando permaneces siete días en aislamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos, tienes tiempo para pensar mucho", dijo Christie al alentar a los estadounidenses a que sigan las pautas de los CDC “para protegerse y proteger a los demás".

"Todo funcionario público, independientemente de su partido o cargo, debe abogar por que todos los estadounidenses usen una mascarilla en público, que se distancien físicamente y que se laven las manos con frecuencia todos los días. Al mismo tiempo, debemos reabrir cada rincón de esta nación bajo estas pautas", añadió.

"Creo que estos dos pasos pueden unir a nuestro país mientras nuestras compañías farmacéuticas formulan las terapias y vacunas que nos librarán de este virus", agregó.

"Si bien hoy podemos parecer muy divididos, creo que podemos usar esta tragedia de salud pública para unirnos. Nunca es demasiado tarde para comenzar, pero se necesitará un liderazgo que confíe en el pueblo estadounidense”.