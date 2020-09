Manifestantes inundan calles de NYC protestando decisión del caso de Breonna Taylor

NUEVA YORK — Los manifestantes salieron a las calles en toda la ciudad de Nueva York el miércoles después de darse a conocer la decisión del jurado en el caso Breonna Taylor, en el que ninguno de los tres oficiales fue acusado directamente de su muerte.

Pequeños grupos de manifestantes comenzaron a marchar por las calles del Soho a primera hora de la noche, dirigiéndose por Broadway. Aclamando "Digan su nombre, Breonna Taylor", otra multitud marchaba por la calle en el centro de Brooklyn, pasando por delante de los espectadores y los coches que tocaban la bocina. Estaban acompañados por músicos, poniendo un ritmo constante de tambor.

Los organizadores inicialmente no estaban seguros de dónde terminarían las protestas, pero dijeron que seguirían siendo pacíficas. El grupo dijo que el tamaño de la manifestación no importaba, pero lo más importante es que su mensaje es claro.

Una manifestante le dijo a nuestra cadena hermana, NBC New York que no le sorprendía que ningún agente fuera responsabilizado por el asesinato de Taylor.

"Me hubiera sorprendido que se hicieran justicia", dijo. "Podemos marchar y podemos cantar y podemos gritar y podemos rezar, pero a menos que esos cambios no sucedan donde deben suceder, y a menos que el ambiente de este país no cambie y no vaya a ninguna parte, nosotros" Desafortunadamente, solo vamos a ver más Breonna Taylors ".

Después de la muerte del afroamericano Daniel Prude, la policía de Rochester anunció que cambiarán el entrenamiento de los policías para estar mejor equipados para situaciones de salud mental.

Finalmente, diferentes grupos de manifestantes se reunieron en el bajo Manhattan y formaron una multitud más grande. Estaban marchando por el puente de Brooklyn de regreso al Barclays Center más tarde en la noche.

Según la policía, no ha habido informes de daños ni detenciones. Se vieron vehículos de la policía de Nueva York siguiendo a un grupo de manifestantes durante horas y las protestas permanecieron pacíficas durante la noche.

El jurado acusó formalmente a un oficial de Louisville en relación con el asesinato del 13 de marzo, pero por disparar contra una casa contigua a la de Taylor que tenía gente dentro. No se presentaron cargos contra los dos oficiales que dispararon su arma contra Taylor, en su casa. Los fiscales dijeron que tenían justificación para usar la fuerza para protegerse después de que les dispararan.

Taylor, una trabajadora médica de emergencia, recibió varios disparos de agentes anglosajones que ingresaron a su casa con una orden de cateo judicial sorpresa durante una investigación de narcóticos. La orden utilizada para registrar su casa estaba relacionada con un sospechoso que no vivía allí y no se encontraron drogas en el interior.

El ex oficial de policía de Louisville Brett Hankison fue acusado de tres cargos de poner en peligro sin sentido. La decisión provocó protestas no solo en Louisville, que ha promulgado un toque de queda, y la ciudad de Nueva York, sino en todo el país.

Al menos dos policías recibieron disparos durante una noche de disturbios en la ciudad de Kentucky.