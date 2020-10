Líderes: más de 70 mil estudiantes no tienen acceso a computadoras para las clases remotas en NYC Líderes políticos y comunitarios en la ciudad de Nueva York piden una solución a la situación de miles de niños que no han podido ejercer su derecho a la educación, en medio de la pandemia, debido a que no tienen computadoras ni acceso al Internet para participar en las clases remotas.