Leyes que entran en efecto en 2021 en Nueva Jersey: ¿cómo te benefician?

Si bien este viernes 1 de enero entra en efecto una serie de nuevas leyes que impactarán a millones de trabajadores y familias del Estado Jardín, algunas legislaciones se quedaron estancadas en parte debido a la crisis de salud.

Se supone que algunas leyes, como la legalización de la marihuana, entrarían en vigor el 1 de enero, pero el proceso para regular el mercado es mucho más complejo de lo esperado pese al ejemplo del estado vecino de Massachusetts. También se queda en el limbo la expedición de las licencias de conducir para indocumentados, lo que indigna y decepciona a la comunidad latina.

TELEMUNDO 47 sintetiza algunas de las leyes que definirán el 2021 para el estado de Nueva Jersey.

ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

El gobernador Phil Murphy firmó dos leyes importantes hace más de un año para reformar el sistema de justicia penal de Nueva Jersey y el proceso de eliminación de antecedentes penales.

Partes de uno de los proyectos de ley, S4154, entrarán en vigencia en junio de 2021. Ese proyecto de ley crea un proceso de petición para la eliminación de antecedentes penales "desde cero" para los residentes que no han cometido un delito en 10 años y que no han sido condenados por delitos graves.

El proyecto de ley también requiere que el estado implemente un sistema automatizado de eliminación de antecedentes penales, que será desarrollado por un grupo de trabajo encargado de estudiar los problemas y desafíos tecnológicos, fiscales y prácticos asociados con dicho sistema.

Asimismo, la ley exige que las condenas por marihuana de bajo nivel se sellen a la disposición de un caso, evitando así que esas condenas se utilicen contra esas personas en el futuro.

"Nuestra administración está profundamente comprometida con la transformación de nuestro sistema de justicia penal, y hoy estamos dando un paso histórico para brindar a los residentes afectados por ese sistema una segunda oportunidad", dijo Murphy. "Me enorgullece firmar una de las leyes de eliminación de antecedentes penales más progresistas de la nación, que permitirá a más habitantes de Nueva Jersey la oportunidad de participar plenamente en nuestra sociedad. También me enorgullece promulgar una legislación que restablecerá los derechos de voto a más de 80.000 residentes en libertad condicional, permitiéndoles participar con plenitud en nuestra democracia".

AVISO DE DESPIDO CON 90 DÍAS DE ANTELACIÓN E INDEMNIZACIÓN

Murphy firmó un proyecto de ley que permite a los empleadores evitar la notificación de despido y los requisitos de indemnización, esto como parte de los esfuerzos del estado para ayudar a las empresas a sobrevivir durante la crisis económica.

Una empresa con 50 o más empleados no tendrá que emitir un aviso por escrito con 90 días de anticipación dentro de un período de 30 días y extender una indemnización obligatoria en caso de un cierre o despido masivo.

Ahora, esas reglas entrarán en vigor después de que termine la emergencia de salud pública, lo que debería ser más adelante en el año.

"Como se dijo anteriormente, Nueva Jersey debe estar lo más preparada posible para recuperarse cuando sea el momento adecuado", dijo Michele Siekerka, presidenta de la Asociación de Empresas e Industrias de Nueva Jersey. "Proporcionar a nuestras empresas y organizaciones sin fines de lucro los recursos necesarios para mantenerse a flote mientras soportamos esta crisis juntos es un paso esencial en nuestra recuperación económica general".

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Los votantes de Nueva Jersey aprobaron de forma abrumadora la legalización de la marihuana en las elecciones de noviembre, y la enmienda constitucional entraría en vigor el 1 de enero.

Pero el cannabis será legal solo en papel. El proceso de poner la marihuana a disposición del público podría llevar algún tiempo, pues la administración de Murphy se opone a la legislación que crea el marco para regular el mercado.

Politico reportó que la administración de Murphy se opone a las cuestiones legales en la legislación A-21, que legaliza de forma oficial el uso personal de la marihuana.

Murphy busca asegurarse de que haya sanciones para los usuarios menores de 21 años. La legislación parece no proporcionar ningún tipo de mecanismo legal que penalice el consumo en niños y adolescentes.

La objeción surge pocas semanas después de que la Asamblea y el Senado del estado de Nueva Jersey votaron a favor de una legislación que despeja el camino y crea un marco para el mercado. El proyecto de ley necesita la firma de Murphy para convertirse en ley.

Pero puede tomar de seis meses a un año para que se desarrollen las regulaciones para que la marihuana pueda venderse en las tiendas.

LICENCIA DE CONDUCIR PARA TODOS

Los inmigrantes indocumentados de Nueva Jersey en edad de conducir celebraron como histórica la aprobación en 2019 de la ley que otorga la licencia a todos los residentes del estado sin importar el estatus migratorio, pero ahora esa gran promesa parece estar estancada.

La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (NJMVC, por sus siglas en inglés) argumenta que debido a la pandemia no podrá cumplir con la fecha límite para establecer el proceso de emisión de documentos antes del 1 de enero de 2021, lo que, por ahora, deja a más de 426.000 inmigrantes indocumentados sin el documento.

Estaba previsto que la Junta de la NJMVC estableciera esta semana el proceso y requisitos para el trámite de la licencia; sin embargo, hasta ahora la ley decretada por el gobernador Phil Murphy el 19 de diciembre de 2019 existe solo en papel y no está lista para ser administrada, pues las reglas necesarias para implementar la medida siguen bajo el escrutinio de los defensores de los inmigrantes.

La NJMVC informó que la implementación de licencias para todos se retrasará desde la fecha preestablecida del 1 de enero debido al coronavirus. Además, la agencia no anunció una nueva fecha en la que la Junta de Comisionados -integrada por ocho miembros- consideraría el proceso.

Se suponía que el proceso se implementaría el 1 de enero según la legislación que el gobernador Murphy promulgó en diciembre de 2019, la cual permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir estándar. Esa ley le dio a la NJMVC hasta enero de 2021 para crear un proceso y fijar los requisitos, así como informar a los residentes sobre la nueva norma.La administradora en jefe de la NJMVC, Sue Fulton, dijo el lunes a los periodistas que la elevada demanda de solicitudes de documentos y el cierre de los centros debido al coronavirus han hecho imposible completar la capacitación y los cambios de software necesarios para implementar el proceso.

Según la agencia, solo este mes fueron cerrados 16 centros luego de que algunos empleados dieron positivo al virus. Hasta la semana pasada, casi la mitad de los 39 centros estaban cerrados.

Fulton detalló que el cierre de cuatro meses durante el pico de la pandemia llevó a la acumulación de solicitudes pendientes, lo que dificulta que los empleados reciban la capacitación requerida para tramitar los documentos extranjeros de identidad.

Si bien la agencia convocó durante el verano a una serie de audiencias públicas para establecer el proceso, al menos dos reuniones se pospusieron por la crisis de salud. La administradora en jefe de la NJMVC señaló que la agencia emprenderá el proceso una vez que la pandemia logre controlarse, lo que llevaría algunos meses.

El gobernador Murphy dijo el lunes durante una conferencia de prensa que comprende los desafíos que enfrenta la NJMVC ya que "el COVID ha aplastado muchos planes", pero urgió a la agencia a obtener una resolución lo antes posible.

"Espero que no sea más tarde de la primavera", expresó el mandatario.

Make the Road New Jersey, una de las organizaciones al frente de la lucha por las licencias de conducir para todos desde 2014, también ha presionado a la agencia para que emita el documento cuando antes.

"Estamos profundamente decepcionados de que después de más de un año desde que se aprobó la ley, la NJMVC decidió retrasar la implementación de la expansión de la licencia de conducir", dijo la organización en un comunicado. “Este invierno, debido a la pandemia, la capacidad para conducir será una cuestión de vida o muerte para muchas familias que necesitan efectuar el distanciamiento físico”.

El proceso básico sería similar al actual en el estado, lo que requiere la presentación de seis puntos de identificación para demostrar la residencia en el estado, edad e identidad. Los solicitantes deberán obtener un permiso de aprendizaje, realizar una prueba de conocimientos y finalmente aprobar una prueba práctica.

Pero un gran problema es la documentación extranjera que deberá presentar en lugar de un Número de Seguro Social.

Los estatutos indican que los solicitantes sin un Número de Seguro Social tendrían que proporcionar su Número de Identificación de Contribuyente Individual, que es un número de procesamiento de impuestos emitido por el IRS, o una carta de la Administración del Seguro Social que indique que no cumple los requisitos para obtener un número.

Pero los defensores de los indocumentados han criticado con fervor ese requerimiento, pues temen que la información trascienda a las agencias de inmigración, lo que podría poner en riesgo a las familias.

Make the Road New Jersey y los activistas de otras organizaciones han dicho que una ruta más simple sería que la NJMVC permitiera a los solicitantes firmar una declaración jurada en la que afirmen que no cumplen los requisitos para obtener un Número de Seguro Social, o bien, una carta notarizada.

TELEMUNDO 47 dará seguimiento al estatus de las licencias para todos y actualizará conforme se revele nueva información.

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo aumentará en Nueva Jersey a partir del 1 de enero de 2021. De acuerdo con el aumento gradual en los niveles de salario mínimo del estado y las nuevas tarifas escalonadas, el salario mínimo en Nueva Jersey para la mayoría de los trabajadores aumentará a $ 12.00 por hora a partir del viernes.

En el caso de empresas pequeñas ( menos de seis empleados), el salario mínimo aumentará a $ 11,10 la hora. El salario en efectivo para los trabajadores que reciben propinas también aumentará a $ 4.13 por hora.

El 5 de diciembre de 2018, la Asamblea del Estado de Nueva Jersey presentó una legislación destinada a aumentar de forma gradual el salario mínimo en Nueva Jersey hasta $ 15.00 la hora durante los próximos cinco años. El proyecto de ley pronto fue aprobado por ambas cámaras de la Legislatura el 31 de enero de 2019. El 4 de febrero de 2019, el gobernador Phil Murphy firmó el proyecto de ley, enmendando así las leyes de salario mínimo existentes y colocando a Nueva Jersey en el escenario de un movimiento nacional más grande destinado a aumentar el salario mínimo para los trabajadores a $ 15 la hora.

El mes pasado, el presidente de la Asamblea del Estado de Nueva Jersey, Craig Coughlin, presentó un proyecto de ley que busca aumentar el salario mínimo a $ 15.00 por hora para 2024 para la mayoría de los empleados que trabajan en el estado de Nueva Jersey. El proyecto de ley, firmado por el gobernador, enmienda y complementa la Ley de Horas y Salarios del Estado de Nueva Jersey.

La enmienda es una de las iniciativas emprendidas por la legislatura demócrata y el gobernador para abordar la necesidad de establecer un piso mucho más alto del salario mínimo y protecciones en el lugar de trabajo para todos los trabajadores de Nueva Jersey.