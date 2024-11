NUEVA YORK -- La junta de la MTA se reunirá este lunes 18 de noviembre para votar sobre el plan de las tarifas por congestión propuesto el jueves por la gobernadora Kathy Hochul, que cobra un peaje para cruzar desde la calle 60 en Manhattan y más abajo, hasta el extremo sur del Distrito Financiero, que se espera empiece el 5 de enero de 2025.

El plan propone un peaje de $9 durante el día en vez de $15 como se había planteado originalmente. Esto es un 40% menos de lo que se esperaba. Además se le dará un descuento del 50% a los neoyorquinos de bajos recursos en cada peaje luego del décimo peaje del mes.

Si la MTA lo aprueba, luego iría a la aprobación federal.

“Como dije desde el principio, un peaje de $15 era demasiado alto en este clima económico. Por eso nuestro plan reduce el peaje diurno a $9 para los automóviles”, dijo la gobernadora Hochul. “Al implementar la tarifa por congestión y apoyar plenamente el plan de capital de la MTA, descongestionaremos nuestras calles, reduciremos la contaminación y ofreceremos un mejor transporte público para millones de neoyorquinos”.

"Todavía estamos recibiendo los $15 mil millones para financiar la MTA y los conductores están pagando $6 menos. Este peaje más bajo aún nos permitirá lograr todos -y quiero decir todos- los objetivos de la fijación de precios por congestión: nuevas señales modernas, la tan esperado metro de la Segunda Avenida, nuevos autobuses eléctricos, ascensores, y esto generará importantes inversiones también para nuestros viajeros suburbanos", dijo Hochul.

Aquí los detalles.

Las comunidades de bajos ingresos no sólo se beneficiarán de un mejor servicio de transporte público sino también de un aire más limpio, añadió Hochul. Dijo que ordenó a la MTA que hiciera mejoras importantes en al menos 23 rutas de autobuses en los distritos exteriores.

"Los efectos negativos del tráfico se pueden ver en todas partes…Los neoyorquinos quieren aire más limpio, calles más seguras y un sistema de tránsito que funcione para ellos", dijo el jueves el director de la MTA, Janno Lieber.

Hochul dio el anuncio meses después de poner en "pausa" el plan apenas unas semanas antes de que entrara en vigor. Esto debido a que "un peaje diario de 15 dólares era demasiado para los neoyorquinos que trabajan duro en este clima económico", dijo un portavoz.

El nuevo precio se produjo después de que los partidarios del plan indicaran que estarían dispuestos a negociar cuánto costaría el peaje, siempre y cuando eso significara que el plan se implementara.

El peaje por congestión afectaría a cualquier conductor que ingrese al llamado Distrito Central de Negocios (CBD), que se extiende desde la calle 60 en Manhattan y más abajo, hasta el extremo sur del Distrito Financiero. El peaje se cobrará a todos los conductores de automóviles, camiones, motocicletas y otros vehículos. Se cobrarán montos diferentes a cada vehículo:

Las tarifas de peaje diurno plenas se aplicarían desde las 5 a. m. hasta las 9 p. m. todos los días laborables, y desde las 9 a. m. hasta las 9 p. m. los fines de semana. Las tarifas de peaje fuera del horario laboral (desde las 9 p. m. hasta las 5 a. m. los días laborables, y desde las 9 p. m. hasta las 9 a. m. los fines de semana) serían de solo $2.25, dijo Hochul.

Para una lista completa de los precios propuestos, haz clic aquí.

A los conductores solo se les cobraría por entrar en la zona, no por salir de ella o permanecer en ella. Eso significa que a los residentes que entren en el CBD y den vueltas alrededor de su cuadra para buscar un lugar para estacionar no se les cobrará.

Solo se cobrará un peaje por día, por lo que a cualquiera que ingrese al área, luego salga y regrese, solo se le cobrará el peaje una vez por ese día.

La junta de revisión dijo que se espera que la implementación de su plan de precios de congestión reduzca la cantidad de vehículos que ingresan al área en un 17%. Eso equivaldría a 153,000 automóviles menos en esa gran parte de Manhattan. También predijeron que el plan generaría $15 mil millones, una entrada de efectivo que podría usarse para modernizar el metro y los autobuses.

Los 110 lectores de peaje de la MTA están instalados y listos para funcionar.

Algunos conductores que califiquen recibirán descuentos, créditos y exenciones adicionales, como un descuento por volumen para bajos ingresos o una exención por discapacidad calificada.

Haga clic aquí para ver la lista completa de exenciones de la MTA.

Sí, algunos conductores podrán optar a una tarifa reducida.

La MTA dijo que los neoyorquinos de bajos ingresos pueden solicitar una exención que les permita pagar peajes a mitad de precio.

Los conductores de bajos ingresos que ganan menos de $50,000 al año pueden solicitar pagar la mitad del precio del peaje diurno, pero solo después de los primeros 10 viajes en un mes.

Muchos grupos esperaban obtener exenciones, pero muy pocos evitarán tener que pagar el peaje por completo. Ese pequeño grupo se limita a vehículos gubernamentales especializados (como quitanieves) y vehículos de emergencia.

Si bien no habrá una exención, también habrá los llamados "créditos de cruce" para los conductores que usen cualquiera de los cuatro túneles para ingresar a Manhattan. Eso significa que aquellos que ya pagan en el túnel Lincoln o Holland, por ejemplo, no pagarán la tarifa de congestión completa.

Los conductores de Long Island y Queens que usen el túnel Queens-Midtown obtendrán el mismo descuento, al igual que aquellos que usen el túnel Brooklyn-Battery. Sin embargo, aquellos que crucen el puente George Washington y vayan al sur de la calle 60 no verán tal descuento.

Los empleados del sector público (maestros, policías, bomberos, trabajadores del transporte, etc.), aquellos que viven en el llamado CBD, las empresas de servicios públicos, aquellos con citas médicas en el área y aquellos que conducen vehículos eléctricos esperaban obtener una exención. No la obtuvieron.

Habrá exenciones para los servicios de transporte compartido y los taxis, pero, para su disgusto, no saldrán completamente impunes.

El peaje no se aplicará a los taxis, pero los conductores pagarán un recargo por viaje. La misma política se aplica a Uber, Lyft y otros conductores de servicios de transporte compartido.

La directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, Bhairavi Desai, ha dicho en un comunicado que el plan es "una propuesta imprudente que devastará a toda una fuerza laboral".

El grupo de defensa Transportation Alternatives, partidario de los precios de congestión, lo elogió como una forma de lograr "calles más seguras, aire más limpio, autobuses más rápidos y miles de millones en fondos para el transporte público" en la ciudad de Nueva York, y dijo que era "esencial" que el programa comience. lo antes posible.

La gobernadora también cuenta con el respaldo del contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander. Antes del anuncio de Hochul, Lander dijo en un comunicado: “Esta es una victoria muy esperada por millones de trabajadores que viajan en el metro todos los días. Los neoyorquinos finalmente verán menos tráfico, aire más limpio, señales de metro modernizadas para que los trenes lleguen a tiempo y nuevos ascensores para que todos puedan usarlos.

“Presentamos nuestras demandas para garantizar que el precio de la congestión entrara en vigor según lo exige la ley, y no podría llegar en un momento más urgente. Si no ponemos en funcionamiento el sistema antes de que Donald Trump sea presidente, perderemos $15 mil millones en inversiones críticas en transporte que nunca volveremos a ver", continúa diciendo en parte la declaración de Lander.

“Agradezco a la gobernadora Hochul y a la MTA por poner fin a la pausa… Un peaje que comienza en $9 y aumenta gradualmente con el tiempo puede recaudar suficientes ingresos para afrontar el momento, cumplir con la ley estatal y la evaluación ambiental aprobada a nivel federal, por lo que estamos sobre una base legal sólida y garantizar que la infraestructura de tránsito de la que dependen los neoyorquinos siga siendo viable para las generaciones venideras”.

El alcalde Eric Adams también respalda a la gobernadora y ha dicho que está "con la gobernadora en materia de tarificación por congestión". Sin embargo, Adams ha solicitado nuevas exenciones para los socorristas y los trabajadores de tránsito.

No obstante, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien estuvo opuesta al peaje de congestión debido al impacto que tendría para los residentes en Nueva Jersey quien trabajan o viajan a Nueva York, dijo en un mensaje de X (conocido anteriormente como Twitter), que su administración seguirá luchando en las cortes para bloquear el plan.

I am firmly opposed to any attempt to force through a congestion pricing proposal in the final months of the Biden Administration.



My administration will continue the fight to block this plan in court. pic.twitter.com/WCFXtZkV7w