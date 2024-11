Peaje por congestión: Conductores ahora tendrán que pagar $9 para cruzar una parte de Manhattan

NUEVA YORK -- La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves que el plan de las tarifas por congestión en la Ciudad de Nueva York, que cobra un peaje para cruzar desde la calle 60 en Manhattan y más abajo, hasta el extremo sur del Distrito Financiero, se implementará a partir de mediados de enero.

El peaje será ahora de $9 durante el día en vez de $15 como se había planteado originalmente. Esto es un 40% menos de lo que se esperaba. Además se le dará un descuento del 50% a los neoyorquinos de bajos recursos en cada peaje luego del décimo peaje del mes.

La gobernadora, que puso el plan en "pausa" en junio, apenas unas semanas antes de que se suponía que entraría en vigor, abordó un camino a seguir sobre cómo financiar la MTA con un peaje de congestión más bajo.

"Todavía estamos recibiendo los $15 mil millones para financiar la MTA y los conductores están pagando $6 menos. Este peaje más bajo aún nos permitirá lograr todos -y quiero decir todos- los objetivos de la fijación de precios por congestión: nuevas señales modernas, la tan esperado metro de la Segunda Avenida, nuevos autobuses eléctricos, ascensores, y esto generará importantes inversiones también para nuestros viajeros suburbanos", dijo Hochul.

Las comunidades de bajos ingresos no sólo se beneficiarán de un mejor servicio de transporte público sino también de un aire más limpio, añadió Hochul. Dijo que ordenó a la MTA que hiciera mejoras importantes en al menos 23 rutas de autobuses en los distritos exteriores.

"Los efectos negativos del tráfico se pueden ver en todas partes… Los neoyorquinos quieren aire más limpio, calles más seguras y un sistema de tránsito que funcione para ellos", dijo el jueves el director de la MTA, Janno Lieber.

Hochul dio el anuncio meses después de poner en "pausa" el plan apenas unas semanas antes de que entrara en vigor. Esto debido a que "un peaje diario de 15 dólares era demasiado para los neoyorquinos que trabajan duro en este clima económico", dijo un portavoz.

El nuevo precio se produjo después de que los partidarios del plan indicaran que estarían dispuestos a negociar cuánto costaría el peaje, siempre y cuando eso significara que el plan se implementara.

Hochul dijo que la fecha exacta de inicio de la fijación de precios por congestión es el 5 de enero de 2025. Se espera que la Junta de la MTA apruebe la medida la próxima semana antes de que vaya a la aprobación federal final.

El grupo de defensa Transportation Alternatives, partidario de los precios de congestión, lo elogió como una forma de lograr "calles más seguras, aire más limpio, autobuses más rápidos y miles de millones en fondos para el transporte público" en la ciudad de Nueva York, y dijo que era "esencial" que el programa comience. lo antes posible.

La gobernadora también cuenta con el respaldo del contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander. Antes del anuncio de Hochul, Lander dijo en un comunicado: “Esta es una victoria muy esperada por millones de trabajadores que viajan en el metro todos los días. Los neoyorquinos finalmente verán menos tráfico, aire más limpio, señales de metro modernizadas para que los trenes lleguen a tiempo y nuevos ascensores para que todos puedan usarlos.

“Presentamos nuestras demandas para garantizar que el precio de la congestión entrara en vigor según lo exige la ley, y no podría llegar en un momento más urgente. Si no ponemos en funcionamiento el sistema antes de que Donald Trump sea presidente, perderemos $15 mil millones en inversiones críticas en transporte que nunca volveremos a ver", continúa diciendo en parte la declaración de Lander.

“Agradezco al Gobernador Hochul y a la MTA por poner fin a la pausa… Un peaje que comienza en $9 y aumenta gradualmente con el tiempo puede recaudar suficientes ingresos para afrontar el momento, cumplir con la ley estatal y la evaluación ambiental aprobada a nivel federal, por lo que estamos sobre una base legal sólida y garantizar que la infraestructura de tránsito de la que dependen los neoyorquinos siga siendo viable para las generaciones venideras”.

El alcalde Eric Adams también respalda al gobernador y ha dicho que está "con el gobernador en materia de tarificación por congestión". Sin embargo, Adams ha solicitado nuevas exenciones para los socorristas y los trabajadores de tránsito.

No obstante, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien estuvo opuesta al peaje de congestión debido al impacto que tendría para los residentes en Nueva Jersey quien trabajan o viajan a Nueva York, dijo en un mensaje de X (conocido anteriormente como Twitter), que su administración seguirá luchando en las cortes para bloquear el plan.

