¿Juegas la lotería? NY cambia la fecha límite de compra de boletos de Mega Millions

NUEVA YORK -- ¿Te gusta comprar la lotería? Debes tener esto en cuenta.

La Lotería de Nueva York anunció el lunes que a partir del 4 de abril las compras de boletos de Mega Millions para un sorteo que ocurra el mismo día deben realizarse antes de las 10:00 de la noche. Actualmente, los boletos de Mega Millions para el sorteo del mismo día se pueden comprar hasta las 10:45 p. m.

Recuerda que los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m.

La nueva hora de cierre del sorteo permitirá que la Lotería de Nueva York tenga más tiempo para realizar los procedimientos de cierre de cada sorteo de Mega Millions. El cambio es estrictamente operativo y no tendrá efecto para aquellos que deseen jugar Mega Millions.

Los boletos de Mega Millions cuestan $2 por jugada. Los jugadores eligen seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 y un número del 1 al 25 para Mega Ball, o seleccionan Quick Pick para que los números se seleccionen al azar. Para ganar el premio mayor, un jugador debe acertar los seis números ganadores.

Los jugadores también pueden usar la función Megaplier por $ 1 adicional por juego. El Megaplier multiplica los premios que no son Jackpot hasta cinco veces. Otra característica de Mega Millions llamada "Just the Jackpot" les brinda a los jugadores dos boletos Quick Pick que solo son califican para ganar el premio mayor por solo $3.

Mega Millions de Nueva York generó $294,562,279 en ventas totales durante el año fiscal 2021-2022. Los distritos escolares de Nueva York recibieron $119,222,978 en fondos de Ayuda a la Educación de la Lotería de las ventas de Mega Millions durante el mismo período.

La mega fiebre se aceleró increíblemente a principios de este año cuando el premio mayor fue de $ 1.35 mil millones. Un solo ganador en Maine reclamó ese premio. Fue el segundo más grande en la historia de Mega y la cuarta vez que el juego obtuvo una ganancia de mil millones de dólares.

El premio mayor más grande de Mega Millions llegó en octubre de 2018 y fue de $ 1.53 mil millones, reclamado por un solo titular de un boleto en Carolina del Sur. El juego se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C. y las Islas Vírgenes de EEUU.