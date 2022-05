Hasta 75 estaciones de servicio reducirán los precios de la gasolina mañana viernes en NJ

Un grupo de 75 estaciones de servicio de Nueva Jersey bajarán sus precios solo este viernes para demostrar su apoyo a la legislación de autoservicio de gasolina, que reduciría los costos para los consumidores, según defensores.

En marzo, un grupo bipartidista de asambleístas de Nueva Jersey presentó la Ley de Conveniencia y Elección de Combustible para Automovilistas, que anularía la antigua prohibición del estado sobre el autoservicio de gasolina.

Nueva Jersey es ahora el único estado de la unión que prohíbe completamente a los conductores que bombeen su propia gasolina en cualquier parte del estado. Oregón tiene una prohibición similar, pero permite excepciones en los condados más rurales del estado.

La legislación presentada en la Asamblea, que ha tenido problemas para obtener la aprobación del liderazgo legislativo, permitiría a las estaciones de servicio elegir si permiten que los consumidores bombeen su propia gasolina, aunque aún se requeriría que las estaciones más grandes brinden un servicio completo durante el día.

Una encuesta realizada por la Universidad de Monmouth en abril encontró que el 54% de los adultos de Nueva Jersey apoyaban permitir el autoservicio siempre que hubiera asistentes disponibles. Sin embargo, si se permitiera a las gasolineras eliminar por completo a los asistentes, el apoyo a la gasolina de autoservicio se reduciría al 37%.

“Dado que el costo de los precios de la gasolina continúa aumentando, está tomando una mordida cada vez mayor de las billeteras de las personas”, dijo en una declaración Sal Risalvato, director ejecutivo de New Jersey Gasoline, C-Store, and Automotive Association.

“Queremos que el público sepa que una de las formas más rápidas en que podemos reducir los precios de la gasolina es permitir que las estaciones de servicio ofrezcan autoservicio en Nueva Jersey”, añadió.

El viernes, en las estaciones de servicio participantes, no tendrás que bombear tu propia gasolina para obtener la rebaja de los precios récord durante el Día de Concientización sobre el Autoservicio de la coalición Fuel Your Way NJ. Las reducciones de costos variarán según la ubicación, pero están destinadas a reflejar cuánto podrían ahorrar los consumidores por galón con el autoservicio disponible.

Los precios de la gasolina se ubican en un récord de $4.48 por galón regular en Nueva Jersey, por encima del promedio nacional de $4.42 informado por GasBuddy.com el jueves.

“La caída del precio variará de una estación a otra, pero en promedio será de unos 15 centavos por galón”, dijo Bruno Tedeschi, vocero de la coalición.

La Asociación Automotriz de Conveniencia de Gasolina de Nueva Jersey estima que las estaciones podrían bajar los precios 15 centavos por galón si se les permite ofrecer autoservicio. Sin embargo, la legislación no tienen estimaciones de cuánto de ese ahorro de costos se trasladaría a los clientes si se permitiera el autoservicio. Los defensores afirman que los automovilistas podrían ahorrar entre $100 y $400 por año si el estado permitiera el autoservicio.

Los defensores animarán a los conductores a ponerse en contacto con sus representantes para exigir la aprobación de la legislación.

Estas son las estaciones que participan:

BERGEN

Exxon, 142 Chestnut Ridge Road, Montvale.

North Arlington Gulf, 101 Ridge Road, North Arlington.

Exxon, 782 Route 17, Paramus.

Valero, 639 Route 17 North, Paramus.

Exxon, 100 Route 17 North, Paramus.

Sunoco, 456 Route 17 North, Ramsey.

Exxon, 456 Route 17 North, Ramsey.

CAMDEN

P66, 201 White Horse Pike, Berlin.

Amoco, 2 Marlton Pike West, Cherry Hill.

West Berlin Delta, 250 Route 73, West Berlin.

CAPE MAY

Cape Harbor Auto Repair, 795 Route 109, Cape May

ESSEX

Livingston Sunoco, 247 S.Livingston Ave., Livingston.

Exxon, 625 McCarter Highway, Newark

Exxon, 264 Bloomfield Ave., Montclair.

Lukoil, 335 McCarter Highway, Newark.

Exxon, 550 Eagle Rock Ave., Roseland.

South Orange Exxon, 68 W South Orange Ave., South Orange.

GLOUCESTER

Glassboro Delta, 100 Delsea Driver, Glassboro.

HUDSON

Bayonne Tiger Mart, 529 Kennedy Blvd., Bayonne.

Willow Sunoco, 1301 Willow Ave., Hoboken.

Lukoil, 200 12th St., Jersey City.

Shell, 164 14th Street, Jersey City.

Gold Coast Petro Sunoco, 588 Manila Ave, Jersey City.

Newport Exxon, 245 12th St., Jersey City.

BP U-Haul, 235 12th St., Jersey City.

Sunoco, 465 Grand St. Jersey City.

Exxon, 450 Route 3 West, Secaucus.

Newport Valero, 93 14th St, Jersey City.

Exxon Holland Tunnel Service Center, 97 Marin Blvd, Jersey City.

HUNTERDON

Califon Exxon, 429 County Road 513, Califon.

Hampton BP, 238 Route 31 North, Hampton.

Lebanon Route 22 Sunoco, 1370 Route 22 West, Lebanon.

Lebanon Sunoco, 1237 Route 31. Lebanon.

Lebanon BP, 1201 Route. 31 South. Lebanon.

Liberty Mart, 118 Route 202/31North, Ringoes.

MERCER

Lukoil, 2558 Pennington Road, Pennington.

Lukoil, 3513 Route 1 South, Pennington.

MIDDLESEX

Exxon, 270 W. Inman Ave., Colonia.

Sunoco, 784 Route 18, East Brunswick.

Ultra Mart Inc., 3875 Park Ave., Edison.

Exxon, 1441 Route 1 South, Edison.

Exxon, Garden State Parkway, North Colonia.

Exxon, Garden State Parkway, South Iselin.

Lukoil, 152 Old New Brunswick Road, Piscataway.

Zackria Fuel, LLC, 4501 Stelton Road, South Plainfield.

South River BP, 258 Old Bridge Turnpike, South River.

MONMOUTH

Aberdeen Exxon, 1164 Route 34, Aberdeen.

BP, 44 South Street, Freehold.

Hazlet Shell, 1355 Route 36, Hazlet.

Matawan Sunoco, 323 Route 34, Matawan.

Middletown BP, 863 Route 35, Middletown.

Monmouth Road BP, 373 Monmouth Road, West Long Branch.

MORRIS

Denville Route 46 Sunoco, 161 W. Main St., Denville.

Long Valley P66, 43 East Mill Road, Long Valley.

Randolph BP, 260 South Salem St. Randolph.

Whippany Lukoil, 1235 Route 10, Whippany.

OCEAN

Exxon, 600 Brick Blvd., Brick.

Exxon, 181 Drum Point Road, Brick.

Exxon, 1444 Route 88, Lakewood.

Kelly’s Sea Bay Sunoco, Route 35 North, Lavallette.

Shell, 1350 Route 9 South, Toms River.

Exxon, 13 Route 37 East, Toms River.

PASSAIC

Exxon, 478 Haldon Ave., Haledon.

Exxon, 716 Goffle Road, Hawthorne.

Exxon, 1431 Route 23 South, Wayne.

SOMERSET

Somerset Hills Exxon, 545 Martinsville Road, Basking Ridge.

Exxon, 1101 Easton Ave., Somerset.

‘Peapack Sunoco, 28 Route 206, Peapack.

UNION

Exxon, 162 Central Ave., Clark.

Los ahorros deberían ser de 7 a 23 centavos por galón, dependiendo del área.