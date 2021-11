Hallan a salvo en NYC a adolescente de 14 años desaparecida desde octubre

Jashyah Moore, la adolescente de 14 años de Nueva Jersey desaparecida desde el 14 de octubre tras comprar víveres en una tienda, fue encontrada a salvo el jueves en la Ciudad de Nueva York, dijeron las autoridades.

Los detalles que rodean su extraña desaparición, incluido dónde y cómo la encontraron en la ciudad, no se compartieron de inmediato. La Oficina del Fiscal del Condado de Essex, que dirige la investigación, anunció una conferencia de prensa sobre el caso a las 11 a.m. el viernes en Newark.

El fiscal interino del condado de Essex, Theodore Stephens III, dijo en un comunicado de prensa que Jashyah está "actualmente a salvo y se le estaban brindando todos los servicios adecuados", y que pronto la llevarían de regreso a su casa en Nueva Jersey.

Stephens dijo anteriormente que todas las posibilidades estaban "sobre la mesa" cuando se le preguntó si los investigadores creían si la niña de East Orange había sido secuestrada o si había escapado.

Moore, un estudiante de primer año de secundaria, desapareció el 14 de octubre tras comprar algunos comestibles de una tienda de delicatessen local, dijeron las autoridades.

Cincuenta investigadores se desplegaron por el vecindario siguiendo los pasos de la niña desaparecida en los últimos días. El equipo se dedicó a revisar los registros de teléfonos celulares de la familia, hablar con posibles testigos y buscar evidencia en video que pudiera explicar lo sucedido.

La madre de Moore, Jamie Moore, dijo que no había podido dormir o comer bien en semanas. La mujer reportó el caso de su hija como una posible fuga, pero después proclamó que podría ser un secuestro.

"Jashyah es una chica inteligente, no se marcharía, no saldría ni se iría con nadie. Siento que alguien la tiene en contra de su voluntad. Por eso no me ha llamado", expresó.

"No tienes que decirnos quién eres, simplemente no lastimes a mi bebé. Déjala, déjala en la estación de policía".

Un video de vigilancia de Poppie's Deli en Central Avenue muestra Jashyah Moore la mañana del 14 de octubre con un "hombre mayor", quien pagó por sus artículos.

La policía dijo que el hombre del video ha cooperado plenamente con los investigadores.

Las fuerzas del orden ofrecieron el miércoles 20.000 dólares por pistas sobre el caso.