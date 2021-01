GUÍA: Vacuna contra el COVID-19 en nuestra área, dónde, cómo y cuándo obtenerla

Es común que circule información no verificada, errónea e imprecisa acerca de la inmunización contra el coronavirus, sin embargo, agencias como los CDC y la FDA, además de departamentos de salud locales e Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, son fuentes confiables que actualizan de forma constante los últimos datos.

La guía de TELEMUNDO 47 aglutina la información básica de los planes de vacunación en los tres estados, a la vez que aclara dudas frecuentes sobre la vacuna y la importancia de esta para frenar la crisis de salud.

NUEVA YORK

TELEMUNDO 47 tiene una guía sobre los planes de vacunación de cada estado. La puedes consultar para más detalles.

REGISTRARSE Y DETERMINAR CRITERIOS MEDIANTE APP

Nueva York lanzó la nueva aplicación "Am I Eligible" para ayudar a los neoyorquinos a determinar si cumple los criterios para recibir la vacuna y conectar a los usuarios con los centros de administración para obtener información y programar citas, detalló el gobernador Andrew Cuomo.

Visita https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ para más información.

CENTROS DE VACUNACIÓN 24/7 EN NYC

Los primeros sitios de vacunación 24/7 de la ciudad en Brooklyn y El Bronx tienen previsto vacunar hasta 2,000 personas por día en cada ubicación.

Los sitios abrieron el domingo 10 de enero y funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana.

IMPORTANTE. Solo se admiten a los pacientes con cita.

UBICACIÓN:

EL BRONX: Bathgate Contract Postal Station Business Service Center, 4006 3rd Ave., The Bronx, NY 10457.

BROOKLYN: Brooklyn Army Terminal, 80 58th St, Brooklyn, NY 11220

TRES SITIOS MÁS ABREN ESTA SEMANA:

El Departamento de Salud en 125 Worth Street Room 144. New York, NY 10013. Abre el martes.

La Clínica Health + Hospitals Vanderbilt en 165 Vanderbilt Ave, Staten Island, NY 10304. Abre el miércoles.

La Clínica Queens Corona en 10404 Corona Ave., Corona NY 11368, Queens, NY.

Diecisiete sitios de la ciudad abren en los cinco condados esta semana, y el estado abre un sitio de vacunación masiva en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits el miércoles. En general, hay 160 sitios en los cinco distritos.

¿CÓMO ENCUENTRO UN SITIO DE VACUNACIÓN CERCA DE MI VECINDARIO?

Mediante la herramienta Vaccine Finder. El buscador está diseñado para facilitar el proceso para que los neoyorquinos encuentren ubicaciones de los proveedores más cercanos a su hogar y programen una cita para la vacunación.

Para comenzar, escriba una dirección, código postal o busque en la barra "cerca de mí" para encontrar una lista de ubicaciones de proveedores cercanos, enlaces y números de teléfono que puede usar para programar su cita en cada ubicación.

Tenga en cuenta que cada proveedor administra sus propios horarios y citas. Esta herramienta está destinada a agregar toda esa información y hacerla fácilmente accesible para los neoyorquinos.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE MI CITA?

El estado y la ciudad de Nueva York recomiendan no registrarse sin aún no cumple con los criterios para recibir la vacuna.

Si cumple los requisitos, entonces deberá completar el Formulario de vacunación COVID-19 del estado de Nueva York (PDF) para poder vacunarse. El estado requiere que el proveedor que administra la vacuna verifique que usted completó el formulario.

Antes de visitar un sitio para su vacunación, tenga en cuenta los siguientes consejos:

Vuelva a programar su cita si no se siente bien el día que programó la visita.

Use el cubrebocas para su cita. No será admitido en el sitio sin uno.

Tras recibir la vacuna, será sometido a un período de observación de 15 minutos antes de poder marcharse.

Aquellos que reciban su primera inyección recibirán una tarjeta de vacunación, así como una cita para la segunda dosis.

ABRE AQUÍ PARA UBICAR UN SITIO DE PRUEBA VIRIAL.

EN EL RESTO DEL ESTADO

¿Crees que cumples los criterios para recibir la vacuna? Entonces completa el formulario del estado de Nueva York en https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ y haz clic en "Comenzar".

A partir de ahí, deberás completar tu información de contacto, así como responder preguntas sobre tu ocupación y situación de vida para determinar los criterios.

Si cumples los requisitos, el sitio web muestra un mensaje que lo confirma y proporciona una lista de ubicaciones de farmacias y proveedores cercanos que pueden administrar la vacuna. También puede recibir una certificación por correo electrónico.

En algunas ubicaciones, hay un sitio web para programar una cita. Para otros, hay un número de teléfono al que debe llamar para configurar una reserva.

Si no puede completar el formulario en línea, el estado lanzó la línea directa 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).

NUEVA JERSEY

Actualmente hay más de 100 sitios con al menos uno en los 21 condados de Nueva Jersey. En seis meses, Nueva Jersey tiene como objetivo vacunar al 70% de la población adulta.

ABRE AQUÍ para registrarte para obtener la vacuna si cumples los criterios.

Preguntas médicas sobre COVID-19: 1-800-962-1253 (24/7)

Envíe un mensaje de texto con la palabra NJCOVID al 898-211 para recibir alertas.

Descargue la aplicación COVID Alert NJ aquí.

LOS SEIS MEGA SITIOS DE VACUNACIÓN ESTÁN UBICADOS EN:

The Meadowlands Racetrack, East Rutherford

Rockaway Townsquare Mall, Morris County

New Jersey Convention and Exposition Center, Edison

Moorestown Mall, Burlington County

Rowan College South Jersey, Gloucester County

Atlantic City Convention Center

Además, en la actualidad, Nueva Jersey enumera 120 sitios satélite en su portal web de centro de vacunas. Los funcionarios de salud dijeron que no todos los sitios aparecen en la lista pues algunos no están abiertos al público aún, como las prisiones y los hospitales psiquiátricos.

AQUÍ EL LISTADO DE LOS CENTROS QUE ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO

Here are the currently listed public vaccine sites in New Jersey:

Atlantic County

Atlanticare Health Services FQHC

1401 Atlantic Avenue, Suite 2800

Atlantic City, NJ 08401

(609) 572-6040

Atlantic County Health Department

Atlantic Cape Community College

(609) 645-5933

https://www.atlantic-county.or...

MediLink RxCare Hammonton, LLC

44 South White Horse Pike

Hammonton, NJ 08037

(609) 956-1900

www.medilinkrxcare.com

ShopRite Pharmacy #612

23 Bethel Road,

Somers Point, NJ 08244

(609) 927-0760

ShopRite Pharmacy #633

616 White Horse Pike,

Absecon, NJ 08201

(609) 646-0444

Southern Jersey Family Medical Centers

Atlantic City Center

1301 Atlantic Avenue

Atlantic City, NJ 08401

(609) 572-0000

Southern Jersey Family Medical Centers

English Creek

3003 English Crrek Avenue, Unit C6

Egg Harbor Township, NJ 08234

(609) 481-3185

Southern Jersey Family Medical Centers

Hammonton Center

860 S. White Horse Pike

Hammonton, NJ 08037-2018

(609) 567-0200

Southern Jersey Family Medical Centers

Merle Pavilion (formerly Pleasantville Center)

932 South Main Street

Pleasantville, NJ 08232-3646

(609) 383-0880

Bergen County

New Bridge Medical Center Annex

Alternate Care Facility

230 East Ridgewood Avenue

Paramus, NJ07652

www.BergenCOVIDvaccine.com

Paramus Board of Health

ShopRite Pharmacy #169

40 Nathaniel Place

Englewood NJ 07631

(201) 816-8322

https://shop.shoprite.com/glob...

ShopRite Pharmacy of Rochelle Park

220 West Passaic St.

Rochelle Park, NJ 07662

(201) 843-5572

Haworth Apothecary 169 Terrace Stree

Haworth, NJ 07641

(201) 384-7171

https://haworthapothecary.com/...

Burlington County

Boyd's Pharmacy of Mansfield

23202 Columbus Road, Suite E

Columbus, NJ 08022

(609) 298-7474

www.boydsrxs.com

Boyd's Pharmacy of Medford

5-100 Wilkins Station Road

Medford, NJ 08055

(609) 975-8197

www.boydsrxs.com

Boyd's Pharmacy of Pemberton

17 Fort Dix Road

Pemberton, NJ 08068

(609) 894-8288

www.boydsrxs.com

Burlington County Health Department

18 Pioneer Blvd

Westampton, NJ 08060

(609) 265-3752

http://www.co.burlington.nj.us...

ShopRite Pharmacy #525

892 Union Mill Rd,

Mount Laurel , NJ 08054

(856) 365-0342

ShopRite Pharmacy #540

208 Route 70

Medford, NJ 08055

(609) 953-4723

Southern Jersey Family Medical Centers

Burlington City Center

651 White Horse Pike

(609) 386-0775

Southern Jersey Family Medical Centers

Buttonwood Center

600 Pemberton Mills Road

Pemberton, NJ 08068

(609) 894-1100

Camden County

CAMcare Health Corporation

817 Federal Street

Camden, NJ 08103

(856) 583-2400

CAMcare Health Corporation

121 South White Horse Pike Clementon, NJ 08021

(856) 583-2400

Project H.O.P.E.

519-525 West Street

Camden, NJ 08103

(856) 968-2320

www.projecthopecamden.org

RMG Mount Ephraim

2 S Place Horse Pike

Mount Ephraim NJ

(856) 931-3107

Rowan University School of Osteopathic Medicine

1 Medical Drive,

Stratford, NJ 08084

(888) 253-9133

www.rowanmedicine.com/vaccine

ShopRite Pharmacy #507

1200 chews landing Rd,

Laurel springs, NJ 08021

(856) 435-0046

ShopRite Pharmacy #531

Route 73 and Minck Ave,

West Berlin, NJ 08091

(856) 768-6688

Cape May County

Cape May County Department of Health

6 Moore Road DN 601,

Cape May Court House, NJ 08210

(609) 463-6581

www.cmchealth.net

ShopRite Pharmacy Of Rio Grande

1700 Route 47 South,

Rio Grande, NJ 08242

(609) 886-0124

ShopRite Pharmacy #603

4 West Roosevelt Blvd,

Marmora, NJ 08223

(609) 545-0415

Cumberland County

City of Vineland Health Department

Cumberland County

ShopRite Pharmacy #505

2130 N 2nd St,

Millville, NJ 08332

(856) 327-9950

ShopRite Pharmacy #526

1000 North Pearl St,

Bridgeton, NJ 08302

(856) 453-5993

Essex County

Essex County - Cody Arena

560 Northfield Ave

West Orange, NJ 07052

(973) 877-8456

www.essexcovid.org

Essex County - Essex County College

303 University Ave,

Newark 07102

(973) 324-9950

www.essexcovid.org

Essex County - Sears-Livingston Mall

112 Eisenhower Parkway

Livingston, NJ 07039

(973) 324-9950

www.essexcovid.org

Essex County - West Caldwell Tech

20 Passaic Avenue

West Caldwell, NJ 07006

(973) 324-9950

www.essexcovid.org

Essex County - Kmart-West Orange

235 Prospect Ave,

West Orange, NJ 07052

(973) 324-9950

www.essexcovid.org

Liss Pharmacy

794 Mt Prospect Ave

Newark,NJ 07104

(973) 483-4749

www.lisspharmacy.com

Newark Community Health Center

741 Broadway

Newark, NJ 07104

NCHCFQHC.org

Newark Department of Health and Community Wellness

110 William St,

Newark, NJ 07102

(973) 733-7610

https://www.newarknj.gov/depar...

Riverside Medical Group

195 Cortlandt St,

Belleville, NJ 07109

(973) 759-1221

Riverside Urgent Care

135 Bloomfield Ave,

Bloomfield, NJ 07003

(973) 748-7459

ShopRite Pharmacy #216

206 Springfield Ave.

Newark NJ 07103

(973) 877-3641

ShopRite Pharmacy Of Livingston

483 South Livingston Ave.

Livingston, NJ 07039

(973) 992-6854

Vanguard Medical Group

271 Grove Ave, Suite A

Verona, NJ 07044

(908) 858-3232

www.vanguardmedgroup.com

Gloucester County

ShopRite of Glassboro

201 William Dalton Drive

Glassboro, NJ 08028

(856) 863-3668

ShopRite Pharmacy #546

143 Bridgeton Pike

Mullica Hill, NJ 08062

(856) 357-9302

Hudson County

Alliance Health Center

115 Christopher Columbus Drive

Jersey City, NJ 07302

(201) 451-6300

https://alliancech.org/

Hudson Regional Health Commission - USS Juneau Center

110 Hackensack Ave

Kearny, 07032

(201) 223-1133

North Bergen Health Department

1116 43rd St

North Bergen, NJ 07047

(201) 392-2084

North Hudson Community Action

714 31st Street

Union City, NJ 07087

(201) 210-0200

www.nhcac.org

North Hudson Community Action

324 Palisade Ave

Jersey City, NJ 07306

(201) 210-0200

www.nhcac.org

North Hudson Community Action

326 Harrison Ave

Harrison, NJ 07029

(201) 210-0200

www.nhcac.org

North Hudson Community Action

1116 43rd St

North Bergen, NJ 07047

(201) 210-0200

www.nhcac.org

Hunterdon County

Hunterdon County Health Department

Hunterdon County HazMat Building

314 State Route 12

County Complex

Flemington, NJ

https://www.signupgenius.com/g...

Hunterdon Family Medicine at Cornerstone

9100 Wescott Dr Suite 103,

Flemington, NJ 08822

(908) 237-4238

Hunterdon Family Practice and OB

1100 Wescott Dr

Flemington, NJ 08822

(908) 237-4238

Hunterdon Family Medicine at Phillips Barber

72 Alexander Avenue

Lambertville, NJ 08530

(609) 397-3535

Hunterdon Family Medicine at Riverfield - Clinton

1738 Route 31 North, Suite 203

Clinton, NJ 08809

(908) 237-4238

ShopRite Pharmacy #457

272 Highway 202 and Rte 31N,

Flemington, NJ 08822

(908) 782-2554

ShopRite Pharmacy #497

50 Walmart Plaza,

Clinton, NJ 08809

(908) 730-6555

Mercer County

Hamilton Township Division of Health

2100 Greenwood Avenue

(609) 890-3884

hamiltonj.com/health

Henry J Austin Health Center

112 Ewing St.

Trenton NJ 08609

(609) 278-5900

www.henryjaustin.org

Henry J Austin Health Center

321 N Warren St.

Trenton NJ 08618

(609) 278-5900 www.henryjaustin.org

InFocus Urgent Care

100 Campus Town Circle, Ste 100

Ewing, NJ 08628

(609) 799-7009

https://www.infocusurgentcare....

Princeton Department of Health

1 Monument Drive

Princeton, NJ 08640

(609) 497-7608

www.princetonnj.gov

ShopRite Of Hamilton #521

130 Marketplace Blvd,

Hamilton, NJ 08691

(609) 581-5827

ShopRite Pharmacy #533

2555 Pennington Rd,

Pennington, NJ 08638

(609) 737-0606

Middlesex County

Jewish Renaissance Medical Center

275 Hobart St,

Perth Amboy, NJ 08861

(732) 376-9333

JRF Community Health Center

1931 Oak Tree Road,

Edison, NJ 08820

(732) 482-9600

Middlesex County Office of Health Services

596 Jersey Ave.

New Brunswick, NJ 08901

Rutgers Eric B. Chandler Health Center

277 George St.

New Brunswick, NJ 08901

(732) 235-6700

https://www.rwjms.rutgers.edu/...

ShopRite Pharmacy #106

380 Summerhill Rd.

Spotswood, NJ 08884

(732) 251-5214

Woodbridge Health Department

2 George Frederick Plaza

Woodbridge NJ 07095

(732) 855-0600

https://www.twp.woodbridge.nj....

Monmouth County

Community Health Center of Asbury Park

1301 Main St.

Asbury Park, NJ 07712

(732) 774-6333

Freehold Family Health Center

579 Park Ave.

Freehold NJ 07728

(732) 294-2540

Keyport Community Health Center

35 Broad St.

Keyport, NJ 07735

(732) 888-4149

Monmouth County Health Dept.

50 E Main Street

Freehold, NJ 07728

(732) 431-7456

www.visitmonmouth.com/health

Ocean Health Initiatives

3600 Rt 66

Neptune, NJ 07753

(732) 363-6655

www.ohinj.org

Red Bank Primary Care Center

188 E Bergen Place

Red Bank, NJ 07701

(732) 219-6622

ShopRite Pharmacy #193

280 Route 9

Morganville, NJ 07751

(732) 617-1705

ShopRite Pharmacy #626

3120 Route 35

Hazlet, NJ 07730

(732) 264-8230

Morris County

Morris County Mega Site

Rockaway Townsquare Mall

301 Mount Hope Avenue

Rockaway, NJ

https://health.morriscountynj....

ShopRite Pharmacy of Flanders

90 Bartley Flanders Rd.

Flanders, NJ 07836

(973) 252-1940

ShopRite Pharmacy Of Greater Morristown

178 East Hanover Ave.

Cedar Knolls, NJ 07927

(973) 829-6820

ShopRite Pharmacy #297

60 Beaverbrook Rd.

Lincoln Park, NJ 07035

(973) 694-7141

Zufall Health Center - Dover

18 W Blackwell St

Dover, NJ 07801

(973) 328-3344

Zufall Health Centers - Morristown

4 Atno Ave.

Morristown NJ 07960

Morris (973) 267-0002

www.zufallhealth.org

Ocean County

CHEMED

1771 Madison Avenue

Lakewood NJ 08701

(732) 264-6666

www.chemedhealth.org

Ocean County Health Department

Ocean Health Initiatives

10 Stockton Dr.

Toms River, NJ 08753

(732) 363-6655

www.ohinj.org

Ocean Health Initiatives

798 County Rd 539

Little Egg Harbor, NJ 08087

(732) 363-6655 www.ohinj.org

ShopRite Pharmacy #649

297 Route 72

Manahawkin, NJ 08050

(609) 597-0091

ShopRite Pharmacy #656

860 Fischer Blvd

Toms River, NJ 08753

(732) 270-0900

Passaic County

North Hudson Community Action

220 Passaic St.

Passaic, NJ 07055

(201) 210-0200 www.nhcac.org

Paterson Division of Health

International High School

200 Grand Street

Paterson, NJ, 07502

(973) 321-1277

https://www.patersonnjhealth.g...

Passaic County Department of Health Services

18 Clark St.

Paterson, NJ 07505

(973) 881-4396

passaiccountynj.org/coronavirus

ShopRite Pharmacy of Little Falls

171 Browertown Rd,

Little Falls, NJ 07424

(973) 256-1559

ShopRite Pharmacy #257

23 Marshall Hill Rd,

West Milford, NJ 07480

(973) 728-4754

Wayne Health Department

475 Valley Rd

Wayne, NJ 07470

(973) 694-1800

https://www.waynetownship.com/...

Salem County

Salem County Department of Health

110 5th St., Suite 500

Salem, NJ 08079

(856) 935-7510

https://health.salemcountynj.g...

Southern Jersey Family Medical Centers Salem Center

238 East Broadway

Salem, NJ 08079

(856) 935-7711

Somerset County

Hunterdon Family Medicine at Bridgewater

250 Route 28

Suite 100

Bridgewater, NJ08807

(908) 237-4238

ShopRite Pharmacy #447

601 Route 206

Hillsborough, NJ 08844

(908) 359-7419

ShopRite Pharmacy of Bernardsville

93 Morristown Rd/Route #202

Bernardsville, NJ 07924

(908) 766-4409

Somerset County Department of Health

27 Warren Street

Somerville, NJ 08876

(908) 231-7155

Sussex County

ShopRite Pharmacy of Byram

90-80 route 206

Stanhope, NJ 07874

(973) 448-2902

ShopRite Pharmacy of Newton

125 Water St RT 206

Newton, NJ 07860

(973) 579-1119

Sussex County Department of Health & Human Services

Division of Health

37 Plains Road

Augusta, NJ 07860

(973) 579-9488

sussex.nj.us

Union County

City of Elizabeth Health Department

418 Palmer St,

Elizabeth NJ, 07202

(908) 820-4250

ShopRite Pharmacy #163

76 Cenral Ave,

Clark, NJ 07066

(732) 381-1133

ShopRite Pharmacy Of Elizabeth

865 West Grand St

Elizabeth, NJ 07202

(908) 558-0049

Union County - Kean University

100 Morris Avenue Union, NJ 07083

https://ucnj.org/covid19/covid...

Warren County

Hunterdon Family Medicine @ Riverfield - Hawk Point

6 Clubhouse Drive

(908) 237-4238

ShopRite of Greenwich

1207 Route 22,

Phillipsburg, NJ 08865

(908) 454-7553

ShopRite Pharmacy

#434 2 Clubhouse Drive

Washington, NJ

(908) 835-078

¿QUÉ INFORMACIÓN ME PEDIRÁN CUANDO RECIBA LA VACUNA COVID?

Cada persona que reciba una primera dosis de la vacuna en Nueva Jersey será inscrita automáticamente en el Sistema de Información de Inmunización de Nueva Jersey, bajo una orden ejecutiva emitida en noviembre por el gobernador Murphy. Este sistema ya inscribe a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 1998 para realizar un seguimiento del cumplimiento de las vacunas escolares obligatorias y evitar la duplicación innecesaria de vacunas. Durante la emergencia de salud pública COVID-19, también incluirá automáticamente a los adultos que reciben una vacuna COVID. Treinta días después de que se declare terminada la emergencia de salud pública, los adultos pueden “optar por no participar” en el registro.

Los administradores de vacunas necesitarán información de contacto para realizar un seguimiento de la vacuna de la compañía que recibió y recordarle la necesidad de una segunda inyección. También es probable que soliciten información para determinar su grupo prioritario y la cobertura de seguro, aunque el Departamento de Salud del estado no ha respondido preguntas sobre qué información específica se recopilará.

CONNECTICUT

Puede encontrar información sobre si cumple los requisitos y el cronograma de vacunación en ct.gov/covidvaccine/access. El estado estima que la vacuna estará ampliamente disponible para el público en general hasta finales del verano o el otoño de 2021.

Puede encontrar información sobre quién entra en cada fase de la vacuna en este momento en ct.gov/covidvaccine/access. Es importante recordar que el acceso a las vacunas y la información cambian rápidamente, por lo tanto, consulte con frecuencia para obtener la información más actualizada.

¿ES OBLIGATORIA LA VACUNA COVID-19 EN EL ESTADO?

No. El estado de Connecticut no exige la vacunación.

DUDAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNA

¿LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 PUEDE HACER QUE CONTRAIGA EL COVID-19?

No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas ni las vacunas contra el COVID-19 que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos contiene el virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que se enferme de COVID-19.

¿EXISTE EL RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS?

Hay diferentes tipos de vacunas en desarrollo, las cuales muestran al sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19. A veces, este proceso puede producir síntomas, como fiebre. Estos síntomas son normales y son un signo de que el organismo está generando protección contra el virus que causa el COVID-19. A

Abre aquí para saber más sobre cómo actúan las vacunas contra el virus.

Por lo general, el organismo demora algunas semanas en generar inmunidad (protección contra el virus que causa el COVID-19) luego de la vacunación. Esto significa que es posible que una persona se infecte por el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de haberse vacunado, y que se enferme de todos modos. Esto se debe a que la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección.

DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA, ¿DARÉ POSITIVO EN LA PRUEBA VIRAL DEL COVID-19?

No. Ni las vacunas recientemente autorizadas y recomendadas ni ninguna otra vacuna contra el COVID-19 que actualmente forme parte de los ensayos clínicos en los Estados Unidos provocan que dé positivo en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual.​

Si su organismo genera una respuesta inmunitaria —el objetivo de la vacunación—, existe la posibilidad de que su resultado sea positivo en algunas de las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que podría tener algún nivel de protección contra el virus. En este momento, los expertos están analizando cómo la vacuna contra el COVID-19 podría afectar los resultados de las pruebas de anticuerpos.

SI YA TUVE COVID-19 Y ME RECUPERÉ, ¿DEBO VACUNARME DE TODOS MODOS CONTRA EL COVID-19?

Sí. Debido a los riesgos graves para la salud asociados el COVID-19 y al hecho de que existe la posibilidad de reinfectarse por COVID-19, se le debe ofrecer la vacuna más allá de que haya tenido o no infección por COVID-19. Los CDC brindan recomendaciones a los gobiernos federales, estatales y locales acerca de quiénes deberían recibir primero la vacuna.

Por el momento, los expertos no saben cuánto tiempo de protección tienen las personas que se enferman una vez que se recuperan del COVID-19. La inmunidad que una persona desarrolla después de una infección, conocida como inmunidad natural, varía según cada persona. Hay alguna evidencia inicial que sugiere que la inmunidad natural podría no durar mucho tiempo.

Se desconoce cuánto dura la inmunidad generada a través de la vacunación hasta que existen más datos sobre cuán bien funcionan las vacunas.

Tanto la inmunidad natural como la inmunidad inducida por la vacuna son aspectos importantes del COVID-19 sobre los que los expertos están tratando de aprender más, y los CDC mantendrán informado al público a medida que haya nueva evidencia disponible.

¿VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 ME PROTEGE DE CONTRAER EL COVID-19?

Sí. Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan al sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19, y esto lo protege de contraer el COVID-19.

Estar protegido para evitar enfermarse es importante porque, aunque muchas personas con COVID-19 solo presentan manifestaciones leves de la enfermedad, otras pueden enfermarse gravemente, experimentar efectos en la salud a largo plazo o incluso morir. No hay forma de saber cómo le afectará el COVID-19, incluso si no tiene mayor riesgo de presentar complicaciones graves. Conozca más sobre cómo actúan las vacunas contra el COVID-19.

¿LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 MODIFICAN MI ADN?

No. Las vacunas ARNm contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo.

Las vacunas de ARN mensajero —también llamadas vacunas de ARNm— son las primeras vacunas autorizadas contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Las vacunas de ARNm le enseñan a las células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria. El ARNm de las vacunas contra el COVID-19 nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Esto significa que el ARNm no puede afectar nuestro ADN ni interactuar con él de ninguna forma. En su lugar, las vacunas de ARNm contra el COVID-19 funcionan con las defensas naturales del organismo para generar inmunidad a la enfermedad de manera segura. Aprenda más sobre cómo actúan las vacunas ARNm contra el COVID-19. ​

Al final del proceso, el organismo habrá aprendido cómo protegerse contra futuras infecciones. Esa respuesta inmunitaria y la generación de anticuerpos es lo que protege al paciente de infectarse si el virus real ingresa a su organismo.

¿DEBO TOMAR PRECAUCIONES INCLUSO DESPUÉS DE HABERME VACUNADO?

¡Si! Incluso después de recibir la vacuna, deberá seguir estos importantes pasos de prevención del COVID-19: quédese en casa si está enfermo, lávese las manos, use la mascarilla y mantenga la distancia física de los demás.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PRIMERO LA VACUNA?

Si bien los CDC ofrecen recomendaciones sobre quiénes deberían ser los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19, cada estado tiene su propio plan para decidir quiénes serán los primeros en vacunarse y cómo recibirán las vacunas.

FASE 1A

El personal de atención médica y los residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo deberían recibir las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 (1a)

Los CDC recomiendan que los suministros iniciales de la vacuna contra el COVID-19 sean asignados al personal de atención médica y a los residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo. A esto se denomina Fase 1a. Las fases pueden superponerse. Los CDC hicieron esa recomendación el 3 de diciembre del 2020.

Grupos que deberían recibir la vacuna a continuación (1b y 1c)

Los CDC recomiendan que en la Fase 1b y la Fase 1c, las cuales pueden superponerse, se debería vacunar a las personas incluidas en los siguientes grupos. Los CDC realizaron esta recomendación el 22 de diciembre del 2020.

FASE 1B

Trabajadores esenciales de primera línea como bomberos, oficiales de policía, oficiales de correccionales, trabajadores agrícolas y de la industria alimentaria, trabajadores del Servicio Postal de los Estados Unidos, trabajadores fabriles, trabajadores de tiendas de comestibles, trabajadores del transporte público y quienes trabajan en el sector de educación (maestros, personal de apoyo y trabajadores de guarderías).

Personas de 75 años de edad o más porque tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas, enfermarse y morir a causa del COVID-19. Las personas de 75 años de edad o más que además son residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo deberían recibir la vacuna en la Fase 1a.

FASE 1C

Personas de 65-74 años de edad porque tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas, enfermarse y morir a causa del COVID-19. Las personas de 65-74 años de edad que además son residentes de establecimientos de cuidados a largo plazo deberían recibir la vacuna en la Fase 1a.

Personas de 16-64 años de edad con afecciones subyacentes que aumentan el riesgo de presentar complicaciones graves que ponen en riesgo la vida a causa del COVID-19.

Otros trabajadores esenciales, como las personas que trabajan en transporte y logística, servicios de alimentos, finanzas y construcción de viviendas, tecnología de la información, comunicaciones, energía, derecho, medios de comunicación, seguridad pública y salud pública.

¿PUEDO RECIBIR UNA VACUNA COVID MEDIANTE MI EMPLEADOR?

A nivel nacional, algunos empleadores importantes están hablando de hacer que la vacuna esté disponible en sus lugares de trabajo, pero hasta ahora no hay nada definido al respecto.

¿CUÁNTO ME COSTARÁ LA VACUNA?

La vacuna será gratuita para el pueblo estadounidense gracias al programa federal Operation Warp Speed. Se puede cobrar una tarifa por la administración de la vacuna a Medicaid, Medicare o al seguro privado de los pacientes. Después de eso no se cobrará ninguna tarifa adicional. Para los pacientes que no tienen seguro, los proveedores pueden facturar esa tarifa al Gobierno federal.

¿CUÁNTO DEBO ESPERAR PARA LA SEGUNDO DOSIS?

Para las vacunas Pfizer, la segunda inyección debe ser tres semanas después de la primera. Para las vacunas Moderna, debería ser cuatro semanas más tarde. Es importante no mezclar y combinar el tipo de vacuna que recibe. Si recibió una inyección de Pfizer la primera vez, la segunda también debe ser de Pfizer.

¿QUIÉN TIENE ACCESO A LA INFORMACIÓN RECOPILADA CUANDO ME VACUNAN?

Además del Sistema de Información sobre Inmunizaciones de cada estado, que estará vinculado a los Centros para el Control de Enfermedades, otros autorizados a acceder a la información incluyen proveedores de atención médica, departamentos de salud locales y planes de seguro. Todos deben haber firmado acuerdos de confidencialidad.

¿SE ME PUEDE EXIGIR QUE ME APLIQUE LA VACUNA COVID?

El Gobierno federal no puede exigir que nadie reciba una vacuna que no haya sido totalmente aprobada por la FDA. Las vacunas COVID-19 actuales fueron autorizadas bajo el uso de emergencia, que no es lo mismo que la aprobación total. Pfizer dijo que solicitaría la aprobación total el próximo abril, cuando haya más datos de seguridad disponibles.

PERSONAS EMBARAZADAS

Los datos observacionales demuestran que, aunque las probabilidades de experimentar estas consecuencias graves para la salud son bajas, las personas embarazadas con COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente, lo que incluye enfermedades que podrían derivar en el ingreso en la UCI, asistencia respiratoria mecánica y muerte, en comparación con las mujeres en edad reproductiva que no están embarazadas. Además, las personas embarazadas con COVID-19 podrían tener mayor riesgo de presentar otros resultados adversos en el embarazo, como el nacimiento prematuro, en comparación con las mujeres embarazadas que no tienen COVID-19.

Hasta que no estén disponibles los resultados de los ensayos clínicos y los estudios adicionales, solo se dispone de datos limitados sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, incluidas las vacunas ARNm, que se administran durante el embarazo:

Actualmente se dispone de datos limitados procedentes de estudios de toxicidad sobre el desarrollo y la reproducción animal. No se detectaron problemas de seguridad en las ratas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de Moderna antes o durante el embarazo; los estudios de la vacuna de Pfizer-BioNTech están en curso.

Está previsto realizar estudios en personas embarazadas.

Los fabricantes de ambas vacunas están monitoreando a las personas de los ensayos clínicos que quedaron embarazadas.

Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han implementado sistemas de monitoreo de seguridad para obtener información acerca de la vacunación durante el embarazo y monitorearán de cerca los informes suministrados.

Las vacunas ARNm no contienen el virus vivo que causa el COVID-19 y, por lo tanto, no pueden hacer que una persona se infecte por COVID-19. Además, las vacunas ARNm no interactúan con el ADN de una persona porque el ARNm no ingresa al núcleo de la célula. Las células rompen el ARNm rápidamente. Con base en la efectividad de las vacunas ARNm, los expertos creen que es poco probable que representen un riesgo específico para las personas embarazadas. Sin embargo, se desconocen los riesgos reales de las vacunas ARNm para las personas embarazadas y su feto porque estas vacunas no se han estudiado en mujeres embarazadas.