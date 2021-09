Fiscalía: compañía de Long Island pagará $400 mil a 10 trabajadores por despedirlos ilegalmente y negar pagar su licencia por enfermedad durante la pandemia

NUEVA YORK – El estado de Nueva York llegó a un acuerdo de $400,000 con una instalación de lavandería industrial en Long Island para distribuir a 10 trabajadores que despidió ilegalmente o negó la licencia por enfermedad en medio de la pandemia, anunció el jueves la fiscal general del estado Letitia James.

La fiscal dijo que el acuerdo se realizó con FDR Services Corporation of New York (FDR Services Corp), de Hempstead en Long Island, luego de que una investigación encontró que la compañía violó varias leyes estatales y federales cuando despidió a siete empleados, la mayoría de los cuales son de comunidades de inmigrantes, y no proporcionó pago por enfermedad a esas personas, ni a otras tres.

El dinero que se distribuirá entre las 10 víctimas se da como compensación por licencia por enfermedad y angustia emocional. Además, FDR Services Corp reintegrará a cinco empleados que deseen regresar a la empresa y les proporcionará los beneficios que recibieron antes de su despido ilegal. Los tres trabajadores que no fueron despedidos recibirán una compensación por la paga por enfermedad COVID-19 adeuda.

FDR Services Corp también es responsable de presentar un informe a la Fiscalía General dos veces al año durante los próximos tres años identificando cualquier queja de licencia por enfermedad y asegurando el cumplimiento del acuerdo.

“Tantos trabajadores pusieron en peligro su salud y seguridad durante la pandemia, y muchos lo hicieron sin la debida protección de sus empleadores”, dijo la fiscal general James. “Estas personas fueron despedidas ilegalmente por hacer lo correcto: protegerse a sí mismas y a nuestras comunidades durante una crisis de salud pública sin precedentes. Que esto sirva como aviso para todos los empleadores en Nueva York: tomaremos medidas contra cualquier empleador que ponga a nuestros trabajadores en peligro y haremos todo lo necesario para proteger la seguridad y los derechos de nuestros trabajadores".

“Cuando era empleada de FDR Laundry, contraje COVID-19 durante la pandemia y pasé por todos los canales apropiados para notificar a la empresa de mi prueba positiva”, dijo Roxanna Moreno, exempleada de FDR en el Departamento de Ropa para Residentes. “Cuando regresé de la cuarentena, la empresa me despidió. En ese momento estaba embarazada y sufrí muchas complicaciones durante mi embarazo por el estrés del desempleo y el maltrato por parte de FDR Laundry. Mis compañeros de trabajo y yo nunca debimos haber sido despedidos por tomar precauciones durante la pandemia, y agradezco a la fiscal general y a nuestro sindicato por trabajar para hacernos justicia”.

La Fiscalía inició la investigación en la primavera de 2020 luego de una denuncia presentada por la Junta Conjunta de Lavandería, Distribución y Servicios de Alimentos del Sindicato de Trabajadores Unidos, que representa a los empleados que trabajan para FDR Services Corp.

El estatus de la empresa como un negocio esencial permitió que FDR Services Corp permaneciera operativa durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. Debido a la naturaleza de su trabajo, limpiar la ropa de cama sucia y potencialmente infectada con COVID-19 de los trabajadores de la salud y los pacientes, los empleados de FDR Services se exponían constantemente al riesgo de infección, dice el reporte de la Fiscalía.

Siete trabajadores de FDR Services Corp se quedaron en casa cuando comenzaron a experimentar síntomas relacionados con el COVID-19 y obtuvieron órdenes de cuarentena de sus Departamentos de Salud locales. Sin embargo, cuando los empleados regresaron al trabajo después de completar sus períodos de cuarentena, fueron despedidos de inmediato y la empresa se negó a pagarles por el período que estuvieron enfermos. A otros tres empleados que tomaron la licencia por enfermedad del COVID-19 también se les negó la paga por enfermedad obligatoria, aunque no fueron despedidos. Además, FDR Services Corp no proporcionó a las personas ningún aviso por escrito de terminación, como lo exige la Ley Laboral de Nueva York.

“Me despidieron de mi puesto en FDR Laundry luego de mi diagnóstico de COVID-19 en marzo de 2020”, dijo Blanca Landaverde, una exempleada de FDR en el Departamento de Empaque. “Como madre soltera, no tenía los medios para mantener a mis hijos durante ese momento difícil. Me enorgullece apoyar a otros trabajadores de la lavandería de FDR en apoyo del trato justo en el lugar de trabajo, especialmente durante esta pandemia. Ninguna familia debería pasar por lo que yo pasé, y agradezco a la fiscal general y a nuestro sindicato por apoyarnos en esta lucha".

La ley de pago por enfermedad de COVID-19 de Nueva York entró en vigencia el 18 de marzo de 2020 y requiere que los empleadores con 100 o más empleados proporcionen al menos 14 días de licencia por enfermedad pagada a cualquier empleado sujeto a una orden obligatoria o de precaución de cuarentena o aislamiento emitida por el estado de Nueva York, el Departamento de Salud del estado, una junta de salud local o cualquier entidad gubernamental debidamente autorizada para emitir dicha orden debido al COVID-19. Además, la ley de pago por enfermedad COVID-19 de Nueva York requiere que los empleadores restablezcan a cualquier empleado que haya tomado la licencia COVID-19 a sus puestos anteriores al regresar al trabajo con el mismo pago, y prohíbe a los empleadores tomar represalias contra los empleados por tomar una licencia por enfermedad.

Las acciones de FDR Services Corp pusieron en peligro la salud pública al infundir miedo en otros empleados y trabajadores en todo el estado de Nueva York que pueden haber sido reacios a reportar síntomas de COVID-19 o tomar licencia por enfermedad porque temían represalias. La Legislatura de Nueva York aprobó la ley de licencia por enfermedad COVID-19 precisamente para brindar un alivio fundamental a los trabajadores y frenar la propagación del COVID-19. Las acciones ilegales de FDR Services Corp socavaron los esfuerzos del estado para contener la propagación de este virus, y ahora están siendo responsabilizados.

“Nadie debería perder su trabajo por seguir una orden crítica de salud pública. Estos trabajadores hicieron lo correcto”, dijo Laura Curran, ejecutiva del condado de Nassau. "Agradezco a la fiscal general James ya su oficina por hacer justicia a través de este acuerdo".

Si un neoyorquino cree que ha sufrido represalias por ejercer sus derechos en el lugar de trabajo, debe comunicarse con la Oficina de Trabajo de la Fiscalía General enviando un correo electrónico a labor.bureau@ag.ny.gov o llamando al (212) 416-8700.