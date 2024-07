Extienden el horario de las piscinas públicas de NYC debido al calor sofocante

NUEVA YORK -- Gran parte del área triestatal está bajo advertencia de calor. El martes es el quinto día de la más reciente ola de calor con temperaturas en los 90 grados que se sentirán más cercanas a los tres dígitos.

Por ese motivo, el Departamento de Parques extendió su horario de las piscinas olímpicas y de tamañp intermedio en el exterior hasta las 8:00 p. m. el martes 9 de julio, en vez de las 7:00 p. m., para que los neoyorquinos puedan refrescrase.

The @NWS has issued a heat advisory for New York City for today and tomorrow (Monday, July 8 & Tuesday, July 9). Outdoor pool hours will be extended until 8:00 p.m. at Olympic and intermediate-sized pools: https://t.co/IHVVPqsE9Q pic.twitter.com/fUcmmCoN0m