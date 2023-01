Evita multas: tienes hasta el 17 de enero para realizar pago trimestral de impuestos estimados de 2022

Lo que debes saber El Servicio de Impuestos Internos instó a aquellos que pagaron muy pocos impuestos en 2022 a hacer un pago del cuarto trimestre en o antes del 17 de enero para evitar una posible factura de impuestos o multa inesperada cuando declaren en 2023.

Las personas hacen esto porque los impuestos sobre los ingresos se pagan a medida que se ganan, lo que significa que los contribuyentes tienen que pagar la mayor parte de sus impuestos durante el año a medida que se reciben los ingresos.

NUEVA YORK -- Muchos contribuyentes hacen pagos trimestrales de impuestos estimados durante el año para mantenerse al día en sus impuestos, pero muchos que deberían no lo hacen.

Los impuestos se pagan normalmente a lo largo del año al retener impuestos de los cheques de pago o al hacer pagos trimestrales de impuestos estimados, al IRS o mediante una combinación de ambos. Las personas hacen esto porque los impuestos sobre los ingresos se pagan a medida que se ganan, lo que significa que los contribuyentes tienen que pagar la mayor parte de sus impuestos durante el año a medida que se reciben los ingresos.

¿Quién tiene que hacer un pago?

Los contribuyentes que ganan o reciben ingresos que no están sujetos a retención tributaria, como los trabajadores por cuenta propia o los contratistas independientes, deben pagar sus impuestos trimestralmente al IRS.

Además, las personas que debían impuestos cuando presentaron su declaración de impuestos del año en curso suelen encontrarse de nuevo en la misma situación cuando presentan la del año siguiente. Los contribuyentes que se encuentran en esta situación suelen ser:

Los que detallaron en el pasado, pero ahora toman la deducción estándar.

Hogares con dos asalariados.

Empleados con fuentes de ingresos no salariales, como dividendos.

Aquellos con situaciones tributarias complejas.

Los que no aumentaron sus retenciones de impuestos.

¿Qué está sujeto a impuestos?

El IRS les recuerda a las personas que la mayoría de los ingresos están sujetos a impuestos. Esto incluye los ingresos por desempleo, los intereses de los reembolsos y los ingresos procedentes de la economía compartida y los activos digitales. Al estimar los pagos trimestrales de impuestos, los contribuyentes deben incluir todas las formas de ingresos del trabajo, incluidos los del trabajo a tiempo parcial, los trabajos adicionales o la venta de bienes.

También, varias transacciones financieras, especialmente a finales de año, a menudo pueden tener un impacto tributario inesperado. Algunos ejemplos son los bonos de fin de año y de días festivos, los dividendos de acciones, las distribuciones de plusvalías de fondos de inversión y las acciones, bonos, moneda virtual, bienes inmuebles u otras propiedades vendidas con ganancia.

Retraso en requisito de Formularios 1099-K

El 23 de diciembre de 2022, el IRS anunció que el año calendario 2022 se tratará como un año de transición para el umbral de declaración reducido de $600. Para el año calendario 2022, las organizaciones de liquidación de terceros que emiten los formularios 1099-K solo deben informar las transacciones en las que los pagos brutos superan los $20,000 y hay más de 200 transacciones. el IRS también emitió Preguntas frecuentes para ayudar a las personas que pueden recibir los formularios 1099-K.

La presentación de informes no afecta la responsabilidad del contribuyente de informar con precisión todos los ingresos, ya sea que reciban o no un Formulario 1099-K u otra declaración de información (como el Formulario 1099-MISC, Información miscelánea; el Formulario 1099-NEC, Compensación de no empleados, etc.).

Cómo realizar un pago estimado de impuestos

La manera más rápida y sencilla de realizar un pago de impuestos estimados es hacerlo electrónicamente mediante el Pago Directo del IRS. Los contribuyentes pueden programar un pago antes de la fecha límite de enero.

Los contribuyentes ahora también pueden hacer un pago a través de su cuenta en línea del IRS. Allí pueden ver su historial de pagos, cualquier pago pendiente o reciente y otra información tributaria útil. El Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales, o EFTPS por sus siglas en inglés, es también una excelente opción.

El IRS no cobra por estos servicios. Además, el uso de estas u otras opciones de pago electrónico garantiza que el pago se acredite con prontitud. Encontrará más información acerca de otras opciones de pago en Pague sus impuestos en línea.

Actúe ahora para evitar una multa

Cualquiera de los dos métodos de pago - retenciones o pagos de impuestos estimados - o una combinación de ambos, puede ayudar a evitar una factura de impuestos sorpresa a la hora de pagar los impuestos y la multa que a menudo se aplica.

Si un contribuyente no realizó los pagos trimestrales de impuestos estimados requeridos a principios de año, realizar un pago pronto para cubrir estos pagos omitidos normalmente disminuirá e incluso puede eliminar cualquier posible multa.

Manténgase al día con el Estimador de Retenciones

El Estimador de Retención de Impuestos, disponible en IRS.gov, a menudo puede ayudar a las personas a determinar si necesitan hacer un pago de impuestos estimados. También ayuda a las personas a calcular la cantidad correcta de impuestos a retener a lo largo del año a base de su situación tributaria completa.

Alternativamente, los contribuyentes pueden usar la hoja de trabajo incluida con el Formulario de impuestos estimados 1040-ES, o leer la Publicación 505, Retención de impuestos e impuestos estimados (en inglés), disponible en IRS.gov. Ambos son recursos excelentes.

Planifique

Nunca es demasiado pronto para prepararse para la temporada de declaración de impuestos que se avecina. Aquí te explicamos cómo prepararte.