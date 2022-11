IRS alienta a prepararse desde ahora para presentar la declaración de impuestos de 2022

NUEVA YORK -- El Servicio de Impuestos Internos, (IRS, por sus siglas en inglés), alentó el lunes a los contribuyentes a tomar medidas simples antes de fin de año para facilitar la presentación de su declaración de impuestos federales de 2022.

La agencia resalta que con un poco de preparación adelantada, una vista previa de los cambios tributarios y convenientes herramientas en línea, los contribuyentes pueden comenzar la próxima temporada de impuestos con confianza.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Los personas pueden visitar la página web sobre medidas a tomar para prepararse para sus impuestos en esta página del IRS donde encontrarán orientación sobre las novedades y lo que hay que tener en cuenta al presentar la declaración de impuestos de 2022. También pueden encontrar información útil sobre cómo organizar los registros de impuestos y una lista de herramientas y recursos en línea.

Aquí algunos pasos:

Prepárese reuniendo registros tributarios

Cuando los declarantes tienen toda su documentación tributaria reunida y organizada, están en la mejor posición para presentar una declaración precisa y evitar retrasos en el procesamiento o el reembolso o recibir cartas del IRS. Este es un buen momento para que los contribuyentes consideren las transacciones financieras que ocurrieron en 2022, si son tributables y cómo deben ser reportadas.

El IRS alienta a los contribuyentes a desarrollar un sistema de mantenimiento de registros electrónicos o en papel para almacenar la información relacionada con los impuestos en un lugar para un fácil acceso. Las personas deben guardar copias de las declaraciones de impuestos presentadas y sus documentos de apoyo durante al menos tres años.

Antes de enero, los contribuyentes deben confirmar que su empleador, banco y otros pagadores tienen su dirección postal y de correo electrónico actual para asegurarse de que recibirán sus estados financieros de fin de año.

Normalmente, los formularios de fin de año comienzan a llegar por correo o están disponibles en línea a mediados o finales de enero. Además, deben revisar cuidadosamente cada declaración de ingresos para comprobar su exactitud y ponerse en contacto con el emisor para corregir la información que deba actualizarse.

Nota: El tener registros tributarios organizados hacen que la preparación completa y precisa de su declaración de impuestos sea más fácil. Esto le ayuda a evitar errores que llevan a demoras en la tramitación y que alargan el tiempo de emisión de su reembolso y también quizás le podría ayudar a descubrir deducciones o créditos que no se ha dado cuenta que podría tomar.

Prepárese para lo nuevo del año tributario 2022

Con el fin del año a la vuelta de la esquina, se acaba el tiempo para aprovechar el Estimador de Retención de Impuestos. Esta herramienta en línea está diseñada para ayudar a los contribuyentes a determinar la cantidad correcta de impuestos a retener de su cheque de pago. Algunas personas pueden tener cambios en su vida como casarse o divorciarse, dar la bienvenida a un hijo o tener un segundo trabajo. Otros contribuyentes pueden tener que considerar los pagos de impuestos estimados debido a los ingresos no salariales del desempleo, el trabajo por cuenta propia, ingresos de anualidades o incluso activos digitales. El último pago trimestral de 2022 vence el 17 de enero de 2023.

El Estimador de Retención de Impuestos puede ayudar a los asalariados a determinar si es necesario ajustar sus retenciones, considerar pagos de impuestos adicionales o presentar un nuevo Formulario W-4 a su empleador para evitar una factura de impuestos inesperada cuando declaren.

En lo que los contribuyentes reúnen sus registros tributarios, deben recordar que la mayoría de los ingresos están sujetos a impuestos. Esto incluye los ingresos por desempleo, los intereses de los reembolsos y los ingresos de la economía compartida y los activos digitales.

Las personas deben informar sobre los ingresos que obtuvieron, incluidos los procedentes del trabajo de tiempo parcial, los trabajos adicionales o la venta de bienes. Ahora, una sola transacción que supere los $600 puede activar un1099-K. La reducción del umbral de información y el resumen de los ingresos en el formulario 1099-K permite a los contribuyentes rastrear más fácilmente las cantidades recibidas. Sin embargo, el dinero recibido a través de aplicaciones de pago de terceros de amigos y familiares como regalos personales o reembolsos de gastos personales no está sujeto a impuestos. Quienes hayan recibido un Formulario 1099-K que refleje ingresos que no han ganado, deben llamar al emisor. El IRS no puede corregirlo.

Las cantidades de los créditos también cambian cada año, como el Crédito tributario por hijo (CTC), el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) y el Crédito por cuidado de dependientes. Los contribuyentes pueden usar el Asistente Tributario Interactivo en IRS.gov para determinar si califica para los créditos tributarios.

Los reembolsos pueden ser menores en 2023. Los contribuyentes no recibirán un pago de estímulo adicional con un reembolso de impuestos de 2023 porque no hubo Pagos de Impacto Económico para 2022. Además, los contribuyentes que no detallen y tomen la deducción estándar, no podrán deducir sus contribuciones caritativas.

El IRS advierte a los contribuyentes que no dependan en recibir un reembolso de impuestos federal de 2022 para una fecha determinada, especialmente cuando se trata de hacer compras importantes o pagar deudas. Algunas declaraciones pueden requerir una revisión adicional y pueden tardar más tiempo.

Renovar los números de identificación tributaria caducados

Los contribuyentes deben asegurarse de que su Número de identificación personal del contribuyente, (ITIN, por sus siglas en inglés), no haya caducado antes de presentar la declaración de impuestos de 2022. Aquellos que tengan que presentar una declaración de impuestos, deben presentar un Formulario W-7, Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos ahora, para renovar su ITIN. Los contribuyentes que no renueven un ITIN antes de presentar una declaración de impuestos el próximo año podrían enfrentarse a un retraso en el reembolso y podrían no cumplir los requisitos para ciertos créditos tributarios.

Marque las siguientes herramientas en IRS.gov

Las herramientas en línea son fáciles de usar y están disponibles para los contribuyentes las 24 horas del día. Proporcionan información clave sobre las cuentas tributarias y una forma conveniente de pagar los impuestos. IRS ofrece información en muchos idiomas y servicios mejorados para personas con discapacidades, incluyendo la Línea de Ayuda de Accesibilidad. Los contribuyentes que necesiten ayuda para la accesibilidad pueden llamar al 833-690-0598. Los contribuyentes deben utilizar IRS.gov como su primer y principal recurso para obtener información tributaria precisa.

Estas son algunas de las herramientas:

Obtenga su reembolso rápidamente con el depósito directo

Los contribuyentes deben prepararse para presentar la declaración de impuestos electrónicamente y elegir el depósito directo para obtener su reembolso: es la forma más rápida y segura de presentar y obtener el reembolso. Incluso cuando se presenta una declaración en papel, elegir un reembolso por depósito directo puede ahorrar tiempo. Para aquellos que no tienen una cuenta bancaria, el sitio web de la FDIC ofrece información para ayudar a la gente a abrir una cuenta en línea.

Los contribuyentes pueden descargar la Publicación 5349, La preparación de impuestos es para todos, para obtener más información para ayudarles a prepararse a presentar la declaración.