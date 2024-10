NUEVA YORK -- Estas son buenas noticias para los estudiantes neoyorquinos.

El Estado lanzó el jueves el Programa SUNY Top 10% Promise que crea una vía directa para que los estudiantes de último año de secundaria de Nueva York con el mejor rendimiento logren la admisión y se inscriban en colegios y universidades selectos de SUNY.

Top 10% Promise es un programa de admisión directa que otorga automáticamente la admisión a los estudiantes de secundaria que se gradúan y cuyo promedio de calificaciones se encuentra dentro del 10 por ciento superior de su clase y cumple con criterios específicos de preparación académica en al menos un campus de SUNY selectivo y de clase mundial.

El programa entrará en vigencia para estudiantes de último año de secundaria seleccionados que se preparan para inscribirse para el semestre de otoño de 2025.

Los nueve campus participantes iniciales son: University at Albany, University at Buffalo, SUNY College of Environmental Science and Forestry, SUNY Geneseo, SUNY New Paltz, SUNY Oneonta, SUNY Polytechnic Institute, Purchase College y Stony Brook University.

“El acceso a la educación superior tiene el potencial de transformar la vida de los neoyorquinos y cambiar la trayectoria de la vida de un estudiante”, dijo la gobernadora Hochul. “Ofrecer a los estudiantes de Nueva York que se gradúen en el 10 por ciento superior de su clase la admisión directa a los campus de SUNY ayudará a reducir las barreras a la educación superior y, al mismo tiempo, garantizará que nuestros estudiantes puedan continuar su educación y perseguir sus sueños aquí mismo, en el estado de Nueva York”.

Qué estudiantes pueden participar

Los estudiantes de todos los distritos escolares del estado de Nueva York podrán participar cuando la Promesa del 10% superior de la SUNY esté plenamente en marcha. En el primer año, se invitó a participar a 68 distritos escolares (y escuelas autónomas individuales) de todo el estado, en función de que atendieran a comunidades rurales, urbanas y suburbanas con altos niveles de adversidad o que inscribieran una proporción significativa de estudiantes de entornos de bajos ingresos.

Las escuelas secundarias participantes iniciales son representativas de la diversidad del estado de Nueva York.

“Hay un lugar en SUNY para cada neoyorquino, y la Promesa del 10 % superior de SUNY hará que sea aún más fácil para nuestros estudiantes de secundaria con mejor rendimiento, en particular aquellos de entornos de bajos ingresos, descubrir el extraordinario valor y la excelencia académica de SUNY. Con agradecimiento a la gobernadora Hochul por su liderazgo, este nuevo programa de admisión directa promoverá la equidad educativa y abrirá aún más las puertas a la educación superior”, dijo el rector de SUNY, John B. King Jr.