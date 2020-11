Estudiantes de SUNY tendrán que entrar en cuarentena antes de regresar en la primavera

Lo que debes saber Los estudiantes que asisten a una de las universidades públicas de Nueva York, SUNY, en la primavera tendrán primero que ponerse en cuarentena en casa durante una semana y hacerse la prueba de COVID-19.

NUEVA YORK - Los estudiantes que asisten en la primavera a una de las universidades públicas de Nueva York tendrán que ponerse en cuarentena en casa durante una semana primero y hacerse la prueba de COVID-19, anunciaron las autoridades el domingo.

El semestre de primavera comenzará más tarde de lo habitual, el primero de febrero en lugar del 22 de enero, y no habrá receso de primavera, o Spring Break, que se cancela hasta el final del año académico para evitar la propagación del COVID-19.

Los planes de graduación para la Clase de 2021 serán similares a los de la Clase de 2020, cuyos diplomas llegaron por correo después de ceremonias virtuales o reducidas.

"La guía estatal no permitirá grandes reuniones en este momento, así que, a menos que algo cambie drásticamente, no vemos eso", dijo el rector de la Universidad Estatal de Nueva York, Jim Malatras, en una entrevista. Animó a los campus que se tomarán el tiempo que no tenían la primavera pasada para ser más creativos en la próxima ronda de ceremonias.

SUNY emitió la guía del semestre durante la primavera cuando los estudiantes de sus 64 colegios y universidades en todo el estado hicieron planes para irse a las vacaciones de Acción de Gracias a finales de este mes para terminar el resto del semestre de otoño de forma remota.

Antes de regresar, después de dos meses de ausencia, los estudiantes primero tendrán que estar en cuarentena durante siete días. También tendrán que mostrar una prueba negativa reciente o hacerse una prueba cuando regresen al campus.

Después de eso, continuarán las pruebas de vigilancia periódicas que, según Malatras, han permitido a los campus controlar el virus este otoño. SUNY puede procesar hasta 200,000 pruebas a la semana usando una prueba de saliva de $ 15 aprobada por la FDA y desarrollada por SUNY Upstate Medical University, dijo.

“Las pruebas han sido lo que realmente ha cambiado las reglas del juego para nosotros”, dijo Malatras, quien fue nombrado canciller de SUNY en agosto.

Desde agosto, SUNY ha realizado más de 360,000 pruebas de COVID-19 con una tasa de positividad general del 0.46%.

Dos campus han detenido el aprendizaje en persona después de detectar brotes. SUNY Oneonta en el centro de Nueva York canceló las clases presenciales y envió a los estudiantes a casa a principios de septiembre después de que las fiestas fuera del campus provocaron un aumento en los casos. SUNY Oswego detuvo el aprendizaje en persona a mediados de septiembre antes de reanudarlo el 5 de octubre.

La guía del semestre de primavera, desarrollada con el aporte de expertos en salud pública, profesores, estudiantes y sindicatos, combina nuevos protocolos con algunos ya implementados, como el uso obligatorio de mascarillas incluso cuando hay distanciamiento físico, dijo el canciller.

"Los estudiantes realmente quieren volver", dijo. "Lo que quiero hacer es asegurarme de que estamos representando lo que ellos quieren también en el entorno más seguro posible", dijo.

Nueva York está luchando por contener un resurgimiento del COVID-19 que en marzo interrumpió el último semestre de primavera para las universidades de todo el país. Las tasas de hospitalización han ido aumentando lentamente en Nueva York y el Estado comenzó el miércoles a exigir que muchos viajeros se hicieran una prueba de COVID-19 antes y después de su llegada al Estado si quieren evitar una cuarentena de 14 días.

SUNY está siguiendo de cerca los desarrollos, dijo Malatras, y cambiará sus planes de primavera si es necesario.

Muchos de los más de 400,000 estudiantes de SUNY han seguido asistiendo a clases de forma remota incluso después de que los campus reabrieron en el otoño con las aulas, los comedores y los edificios residenciales reconfigurados para permitir el distanciamiento físico.

Bajo la guía del estado de Nueva York, las universidades que registran 100 casos activos o una tasa de positividad en el campus superior al 5% dentro de un período de dos semanas deben pausar el aprendizaje en persona durante dos semanas.