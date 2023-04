Estafas a personas mayores dentro de cajeros automáticos en NYC: lo que debes saber

NUEVA YORK -- La Policía de la Ciudad de Nueva York advierte sobre un tipo de estafa en cajeros automáticos de los cinco condados en donde el objetivo son las personas mayores.

Según la uniformada, la estafa inicia cuando los sospechosos se dirigen a las personas mayores y las distraen al mostrar en un principio un acto de bondad.

¿Entonces, cómo funciona la estafa?

Es bastante simple: la víctima objetivo irá al vestíbulo de un cajero automático e insertará su tarjeta bancaria. Después de ingresar su PIN, un extraño se les acercará por detrás y colocará un par de billetes de dólar en el suelo. Luego, el estafador les dará un golpecito en el hombro, informándoles que aparentemente se les cayó algo de dinero.

Cuando la víctima baja a recoger el efectivo, el estafador se mete en el cajero automático y cambia la tarjeta bancaria por una tarjeta ficticia, dijo la Policía de Nueva York. Luego se llevarán esa tarjeta y la usarán en otro lugar, robando así el dinero de la víctima.

Casos de víctimas

"Nunca me han estafado en mi vida. Me considero un joven terriblemente joven de 75 años. Nunca pensé que algo así podría pasarme", dijo Mark, quien fue víctima de la estafa.

Mark está lejos de estar solo y habló con nuestra cadena hermana NBC New York por teléfono en un esfuerzo por advertir a otros residentes de la ciudad.

"Pongo mi tarjeta y presiono mi código. Justo cuando presiono mi código, recibo un toque en mi lado izquierdo, giro, hay un hombre parado allí, señala hacia abajo y dice que ese es tu dinero", dijo Mark.

Hasta el momento, posiblemente ha habido más de 40 víctimas, según la policía.

Cómo protegerse

La Policía de Nueva York está tratando de correr la voz sobre el plan, por lo que las personas comienzan a cuidarse las espaldas mientras están en el cajero automático. El distrito 19 ha estado trabajando para hacer sonar la alarma, incluso creando un anuncio de servicio público para mostrar cómo se está llevando a cabo el crimen.

El subinspector de la Policía de Nueva York, Bill Gallagher, dice que los equipos criminales son profesionales que se enfocan en víctimas de edad avanzada.

“Ese es su abuelo, su abuela, alguien con un ingreso fijo, y literalmente entran y toman este dinero, y se dirigen particularmente a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, dijo Gallagher.

El subinspector de la Policía de Nueva York, Brian Eng, dice que los equipos "altamente organizados y coordinados" están viajando a la ciudad desde otras partes del país solo para atacar a los neoyorquinos mayores.

"Están bien engrasados como un equipo de NASCAR. Se comunican a través de auriculares o dispositivos Bluetooth con teléfonos. Saben exactamente cuál es su función", dijo Eng. "El distractor o el intercambiador de tarjetas o el observador porque necesitan los números PIN de la víctima".

Eng agregó que el departamento ha visto grupos de 2 a 4 personas, compuestos por hombres y mujeres.

“Es absolutamente exasperante y realmente necesitamos la ayuda del público. Queremos atrapar a estas personas lo antes posible porque están infligiendo un tremendo trauma a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, dijo Gallagher.

Los sospechosos buscados han estado estafando miles de dólares a víctimas desprevenidas como Mark, afirman las víctimas.

"Sacaron $ 1,700 de mi cajero automático. Y créanlo o no, $ 7,000 directamente del cajero", dijo Mark. "Me sentí extremadamente vulnerable. Vaya, si me pudo pasar a mí, le puede pasar a cualquiera".

La policía dijo que la estafa ha ido en aumento durante las últimas semanas y generalmente ocurre durante el día. Se insta a cualquier persona con información sobre el esquema a comunicarse con la policía.