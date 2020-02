¿Está enfermo el sistema dominicano de salud pública?

Un sistema de salud óptimo, favorable, asequible y oportuno constituye una prioridad para los dominicanos previo a las elecciones de mayo de 2020.

Aunque el Gobierno del país caribeño ha desarrollado programas para enfrentar los desafíos en salud pública, aún se requieren acciones sostenibles que contribuyan a erradicar las carencias en salud básica y salud mental, entre otros ámbitos.

El sistema de salud dominicano se ha quedado rezagado por la falta de inversión en la infraestructura de hospitales, además de la escasez de personal y la poca supervisión de los 1,161 centros de atención primaria que proveen servicio en los municipios del país, según un reporte de la Fundación Progreso, Seguridad Social y Salud (ADESA).

El grupo considera insuficiente el monto asignado en el Presupuesto General del Estado del 2020 para la construcción y equipamiento de nuevos centros médicos de atención primaria.

El informe señala que los fondos destinados para nueva infraestructura de salud son de unos $6,619.6 millones de pesos dominicanos, de los cuales $275 millones se asignaron a los centros médicos de atención primaria, lo que equivale al 4.15% del presupuesto.

ADESA, en su informe “Atención primaria en salud, situación y retos”, indica que la red de centros médicos de atención primaria solo cubre el 20% de la población dominicana.

El informe destaca que se requiere añadir 5,755 centros médicos de atención primaria a la red actual para que el Gobierno cumpla con la Ley General de Salud, que requiere un centro para la atención de entre 500 y 700 familias.

“Si tomamos como referencia que en el presupuesto del próximo año se contempla la construcción o intervención de 34 centros hospitalarios, podemos concluir que, con la inversión para 2020, nos tomaríamos cerca de 120 años para lograr la cobertura de la población actual”, se lee en el informe.

Sin embargo, el Ministerio de Salud informa en su sitio web que culminó la mejora o la construcción de 44 centros en el último año y que se han logrado grandes avances en salud en la administración de Danilo Medina.

MORTALIDAD NEONATAL

La Unicef señala en su sitio web que la baja calidad de la atención a las madres y recién nacidos en los centros públicos de salud se refleja en una mortalidad neonatal muy alta, lo que convierte a la República Dominicana en la segunda nación con las estadísticas de mortalidad neonatal más alta de los países de América Latina y El Caribe.

Un reporte publicado el año pasado por Unicef situó a la República Dominicana entre los países con mayor mortalidad de recién nacidos, al posicionarlo en el lugar número 51 de 184 naciones analizadas. En la nación, uno de cada 48 recién nacidos mueren antes de los 28 días, de acuerdo con esa información.

El organismo señala que las causas de la mortalidad neonatal son en un 80% evitables; como también se refleja en una mortalidad materna de 104 por 100,000 nacidos vivos, también por encima del promedio de América Latina y El Caribe (67/100,000).

La Unicef dice que la situación persiste pese a que el país cuenta con una altísima cobertura de consulta prenatal (98%) y parto institucional (97.9%) así como una amplia dotación de médicos y especialistas en los centros de salud públicos.

El abuso físico y sexual contra los niños y niñas se hacen manifiesta en los índices de mortalidad por causa externa entre los menores de 5 años y la población de 6 a 10 años, dicta la organización.

La adolescencia se ve amenazada en el país. El 21% de las adolescentes están embarazadas o ya son madres. Además, el 43% de la población menor de 19 años no tiene una cobertura de salud completa.

El 41% de las adolescentes que crecieron en las regiones más pobres están embarazadas en contraste con un 4.7% de las adolescentes que crecieron en zonas ricas.

El Gobierno afirma que los hospitales públicos de República Dominicana redujeron en el último año en un 31 % la mortalidad materna y en un 25 % la neonatal. El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que, de octubre de 2018 a octubre de 2019, hubo 33 muertes menos de madres y 500 de recién nacidos en la Red Pública de Servicios de Salud.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES

El informe de 55 páginas, “‘I Felt Like the World Was Falling Down on Me’: Adolescent Girls’ Sexual and Reproductive Health and Rights in the Dominican Republic” (“‘Sentí que el mundo se venía abajo”: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana”), de la organización Human Rights Watch, señala que el Gobierno dominicano no garantiza la educación sexual íntegra desde una edad temprana, según lo requiere el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación nacional en la República Dominicana.

“La República Dominicana se encuentra bajo escrutinio internacional por no proporcionar una educación sexual, científicamente precisa y basada en los derechos, en las escuelas. En 2015, las autoridades anunciaron planes para incorporar la educación integral en sexualidad en el currículo nacional y desarrollaron materiales para educadores y orientadores. Pero la Junta Nacional de Educación no ha aprobado el nuevo enfoque para que pueda implementarse en todo el país”, señala la organización.

Un decreto de mayo de 2019 emitido por el ministro de educación ordena la creación de una política de género para el Ministerio y el sistema educativo podría requerir que el Gobierno proporcione una educación integral en sexualidad.

“Queda por ver si esta nueva estrategia se implementará de manera efectiva para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes”, dice el grupo.

SALUD MENTAL

En abril, el Ministerio de Salud lanzó el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022, que plantea la gestión técnica-administrativa de los centros de atención, la promoción de la salud, la prevención de los trastornos mentales y los problemas psicosociales, además de la cobertura y acceso a una atención de salud mental integral y de calidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Según el análisis de situación de salud realizado por el Ministerio de Salud Pública, en el año 2014, un 20% de la población dominicana sufría de enfermedades mentales, tales como depresión y ansiedad, asociadas, en muchos casos, a adicciones, violencia de género y abuso intrafamiliar.

El Ministerio señala que factores como la pobreza, estigma y falta de atención oportuna impiden garantizar un estado mental saludable en la sociedad.

EPIDEMIAS

Por su ubicación geográfica, los huracanes e inundaciones generan en la República Dominicana emergencias sanitarias y epidemias como el dengue y la malaria.

Hasta octubre del 2019 se habían registrado 608 casos de malaria, mientras que, para el mismo año, 12 personas fallecieron por dengue. Hasta septiembre del 2019, se detectaron 8,074 casos confirmados de la enfermedad.

La tasa de incidencia del dengue se sitúa en 126,66 casos por cada 100, 000 habitantes, lo que supone un incremento del 1, 058 % con respecto a 2018.

Además, el Ministerio de Salud señaló un aumento en los casos de malaria del 68% durante el 2019. Según los reportes, un total de 281 casos han sido confirmados, un incremento de 115 casos en comparación del año pasado. La mayoría de infectados están en el Distrito Nacional y Santo Domingo.

CÁNCER DE MAMA

La República Dominicana figura entre los países con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama en los países de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres de las Américas.

Según datos del Ministerio de Salud, el 35% de los tumores malignos diagnosticados están asociados con el cáncer de mama y el 70% de las dominicanas con esta enfermedad empiezan a recibir tratamiento cuando el padecimiento se encuentra en su etapa más avanzada.