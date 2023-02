“Esa niña debería seguir viva”: Cientos de personas condenan a escuela de Nueva Jersey por “cultura de acoso”

Lo que debes saber Adriana Kuch fue una estudiante de primer año de 14 años en Central Regional High School en Bayville, Nueva Jersey. Se quitó la vida el 3 de febrero, dos días después de que se publicaran en las redes sociales imágenes humillantes de un ataque en el pasillo de la escuela por parte de otros estudiantes.

El padre de la menor criticó a la administración de la escuela por su política de intimidación y el manejo de su caso; cientos han protestado por la respuesta en los días posteriores a su muerte. El superintendente del distrito renunció, los estudiantes organizaron huelgas de un día y ahora surgen más denuncias de casos de acoso/bullying.

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, existen recursos para obtener ayuda. Puede comunicarse con Suicide and Crisis Lifeline llamando al 988. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible las 24 horas del día con recursos en español a través del 1-800-273-8255 y en su sitio web ofrece servicios que incluyen un chat en vivo. Pulsa aquí para más información: https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/

NUEVA JERSEY -- Las emociones se desbordaron dentro del auditorio de una escuela secundaria de Nueva Jersey el jueves por la noche, cuando decenas de estudiantes y padres, uno por uno, se pararon frente a un micrófono para abordar lo que llaman una "cultura de acoso" dentro de la escuela donde una estudiante de primer año de 14 años fue atacada en un pasillo y atormentada en las redes sociales días antes de quitarse la vida.

Mucha gente hizo fila para hablar, la reunión de la junta de educación celebrada en Central Regional High School en Bayville se extendió más allá de las 11:00 p. m. Llenos de rabia, e incluso miedo, durante la noche dolorosamente emotiva, los estudiantes y los padres pudieron expresarse directamente con los funcionarios del distrito por primera vez desde la muerte de Adriana Kuch el 3 de febrero.

Cada uno de ellos mencionó lo mismo: arreglar el problema.

"Necesitas hacer un cambio, ahora. Esa chica aún debería estar viva, no debería haber tenido que quitarse la vida", dijo un exalumno entre aplausos de la audiencia.

Un video que muestra un ataque brutal en un pasillo a Kuch por parte de otros estudiantes apareció en línea y circuló rápidamente por toda la comunidad escolar. Dos días después, Adriana murió por suicidio y su familia la encontró dentro de su casa.

El padre de Kuch, que ha expresado en voz alta sus frustraciones con la forma en que la escuela manejó el caso de su hija, dice que ese video, un clip de solo 50 segundos, la llevó a quitarse la vida.

"Ella estaba en el piso desmayada y ustedes no hicieron nada al respecto. Podrían haberlo evitado", dijo un amigo de Kuch a la junta escolar. "Ella hizo numerosos informes sobre cómo estaba siendo acosada y ustedes se sentaron allí y no hicieron nada".

Otra niña lloró al recordar a Kuch, llamándola "una niña tan dulce. Fue intimidada, acosada y burlada después de su muerte".

La muerte de Adriana Kuch ha provocado una especie de efecto dominó a medida que la comunidad, y ahora gran parte de Estados Unidos, se tambalea.

En los primeros días después de que la joven de 14 años se quitara la vida, los estudiantes participaron en una huelga de un día para protestar contra su administración, y muchos de sus padres estaban allí para apoyarlos. Cuatro estudiantes supuestamente involucrados en el ataque fueron suspendidos indefinidamente y luego acusados penalmente.

Hace un día, más de una docena de motociclistas agregaron su apoyo a la campaña contra el acoso escolar en la Escuela Secundaria Regional Central, haciendo sonar sus bocinas mientras pasaban junto a los manifestantes que cantaban: "¡Ella importa!".

Mientras seguían de luto por su compañero de clase, los estudiantes el jueves tomaron el micrófono para decir que el problema es aún más grande que lo que le pasó a Adriana. Historia tras historia de estudiantes que sufrieron, algunos de los cuales dijeron que también contemplaron quitarse la vida después de haber sido brutalmente acosados en la escuela secundaria.

"Me han acosado todos los días desde que estoy en esta escuela desde el séptimo grado. Las personas en esta sala incluso se burlaron de mí y ni siquiera sé por qué están aquí", dijo una joven de 16 años, Milo Lugo.

Otros recordaron experiencias similares con cicatrices, y otros estudiantes les dijeron que deberían quitarse la vida. Otros dijeron que tenían miedo incluso de caminar por los pasillos.

"Honestamente, también he pasado por la misma experiencia. De hecho, me hospitalizaron porque sentí que me acosaban mucho", dijo la exalumna Kira Reeder.

“Estás aquí para proteger a los estudiantes, pero los estudiantes no se sienten protegidos”, dijo una estudiante, refiriéndose a un sentimiento común entre sus compañeros de clase. Otra niña dijo que informó haber sido acosada, pero "no se hizo nada al respecto".

Los padres lo llamaron una cultura de violencia y acoso que ha estado ocurriendo durante décadas.

"No debería ser necesario que un niño se quite la vida para que cambiemos", dijo un padre.

Las historias de acoso por parte de los estudiantes surgen después de que una madre afirmó que su hijo fue golpeado tan brutalmente hace cuatro años cuando era estudiante allí que sufrió daño cerebral y huesos rotos. Su hijo fue transferido pero todavía sufre de estrés postraumático, dice ella.

Ella afirmó que otro estudiante y su padre eran los responsables, y ambos fueron arrestados después. Ahora la madre de ese estudiante, y la esposa de su padre, forma parte de la junta escolar.

Han aparecido más videos de otros incidentes de intimidación en la escuela secundaria. Un video de 2022 muestra a una niña, con el brazo en cabestrillo debido a una lesión en el hombro durante un combate de lucha libre, siendo atacada. La madre de esa estudiante dijo que tuvo que enviar a su hija a una escuela fuera del distrito luego de que sus atacantes fueran suspendidos por solo 10 días.

En otro ataque del mismo año, la víctima también tuvo que ser trasladada.

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, el superintendente interino dijo que el distrito había estado siguiendo la ley estatal en sus esfuerzos contra el acoso escolar y que harían más para prevenirlo en el futuro. Pero insistió en que la intimidación no era la norma.

"Basándonos solo en nuestros datos, no indica que seamos una cultura de violencia. No aprobamos eso", dijo el superintendente interino Douglas Corbett.

Muchos en la reunión dijeron que quieren un nuevo liderazgo en el distrito, de arriba abajo. Si bien el exsuperintendente ya renunció en medio de las consecuencias, los padres y los estudiantes dicen que también quieren que el nuevo superintendente interino renuncie.

"¿Cómo se supone que voy a tener confianza en ustedes cuando algunos de ustedes sentados allí son acosadores?" dijo la madre Traci Rocco.

