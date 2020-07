Enorme multitud de jóvenes choca con la policía por acabarle la fiesta en Long Island Beach

NUEVA YORK - Una fiesta multitudinaria de jóvenes terminó en violencia en Long Island luego de que la policía se viera obligada a interrumpirla en una popular playa de Long Island por violar las medidas impuestas por el COVID-19.

La multitud en Long Beach el sábado estaba compuesta por hombres y mujeres en edades de universitarios, según el comisionado de policía interino Philip Ragona. Dijo que además del alcohol presente (donde está prohibido), hubo poco o ningún distanciamiento físico, junto con música a todo volumen e incluso algunas peleas pequeñas.

El enjambre se centró en la policía cuando llegaron más tarde en la noche.

"El grupo era extremadamente combativo, estaban arrojando botellas a los autos de la policía, en un momento dieron la vuelta al auto de la policía", dijo Ragona. "Somos afortunados de que ningún oficial resulte herido y que no haya heridos de parte".

La fiesta se llamaba Senior Sunset Part 2, y se promocionó en las redes sociales, donde se le dijo a la gente que reuniera un Riptides Café, cuyo propietario desconocía por completo el evento. El lunes, Brian Braddish estaba furioso con la situación cuando señaló el video publicado en las redes sociales sobre el caos fuera de su café.

"Hay un problema de seguridad real aquí. Esa cantidad de niños aquí abajo sin socorristas en el agua puede ser muy preocupante ”, dijo Braddish. Agregó que la parte del sábado fue la tercera de su tipo que tuvo lugar en Long Beach desde marzo, después de la pandemia y el posterior cierre. Braddish dijo que le preocupa la seguridad de sus trabajadores, que están en el café hasta bien entrada la noche.

"Creo que necesitan poner cadenas al otro lado del paseo marítimo y creo que necesitan poner seguridad en la noche, y evitará que la gente baje", dijo Braddish. Otros en la ciudad, residentes y visitantes, parecían estar de acuerdo con ese sentimiento.

El comisionado de policía interino Ragona dijo que esa idea se está considerando junto con otras opciones. Dijo que los oficiales fueron enviados al área a las 6 p.m., cuando la fiesta se anunció en línea, pero las multitudes no aparecieron hasta después de las 9 p.m.

También dijo que no se hicieron arrestos en ese momento, porque cree que habría empeorado la situación.

"En una situación tan volátil y fluida, tenemos que clasificar nuestras acciones policiales", dijo Ragona. "Teníamos que asegurarnos de proteger la vida y la propiedad, sacarlos del paseo marítimo, distanciarlos".

Como resultado de las grandes reuniones, el Ayuntamiento de Long Beach tomó la decisión de ajustar las horas de operación en la playa. Las autoridades comenzarán a sacar a la gente de la arena en Long Beach a partir de las 8 p.m. - mientras que generalmente se permiten personas hasta las 11 p.m. Además, el paseo marítimo se cerrará a las 9 p.m. cada noche, con barreras físicas colocadas en la entrada.

Los visitantes no residentes también tendrán que lidiar con un nuevo conjunto de reglas, ya que los pases diarios solo estarán disponibles para comprarse de lunes a jueves, lo que significa que los no residentes sin un pase de playa efectivamente no podrán ir a Long Beach el Viernes, sábados y domingos.

Los infractores recibirán multas de $ 500, y las nuevas reglas entrarán en vigencia el 23 de julio.

El gobernador Andrew Cuomo ha dicho que las multitudes sin máscara como la del fin de semana en Long Beach son una de las dos amenazas clave para el progreso de COVID en Nueva York. Dijo que el problema ha sido más obvio en la ciudad de Nueva York, pero señaló que Long Island y partes del estado de Nueva York también tienen problemas de cumplimiento. El lunes, Cuomo amenazó con revertir la reapertura de la ciudad de Nueva York si el comportamiento no mejora.