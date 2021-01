Encuentran más casos de la nueva cepa del Reino Unido en NY; uno de ellos en Long Island

Nueva York confirmó tres casos adicionales de la nueva cepa del COVID-19 del Reino Unido, ahora confirmados en al menos otros seis estados incluidos Pensilvania y Connecticut, dijo el sábado el gobernador Andrew Cuomo.

Dos casos de los casos nuevos provienen de la joyería de Saratoga Springs, donde se dio a conocer el primer caso por un laboratorio del estado en un hombre de unos 60 años. El tercer caso, dijo Cuomo, fue encontrado en el condado de Nassau en un hombre de Massapequa de 64 años. El caso en Long Island no parece estar conectado con el caso en la joyería, dijo el gobernador.

La nueva cepa no es más letal que la actual y no hay evidencia que demuestre que cause peores infecciones, pero la mayor transmisibilidad por sí sola podría llevar a que surja un caso que pueda abrumar a los hospitales.

Además de la cepa del Reino Unido, el grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca dijo que podría haber una nueva variante del virus que evolucionó en los Estados Unidos y está impulsando la propagación, según un documento obtenido por NBC News. La variante de la cepa, además de la variante del Reino Unido, ya se está propagando en las comunidades y puede ser un 50% más transmisible, según el informe que se emitió a los estados el 3 de enero.

Por otro lado, más de 3 millones de neoyorquinos recibieron luz verde para comenzar a inscribirse en las citas de vacunación a partir de este lunes después de que el gobernador Andrew Cuomo anunciara la expansión de la distribución del estado para incluir el grupo 1B.

El número de personas ahora elegibles para recibir la vacuna la próxima semana se expande para incluir maestros, policías, bomberos, trabajadores de seguridad y transporte público, así como uno de los grupos más vulnerables: las personas mayores de 75 años. El sindicato de maestros de la ciudad aplaudió la decisión de dar a los educadores acceso a la vacuna, diciendo que es un "paso vital para poner fin a la pandemia", al tiempo que reconoció que podría llevar meses llegar a todos los educadores, debido al suministro federal.

Después de mucho intercambio público esta semana entre el alcalde Bill de Blasio y Cuomo, este último dijo que el Estado ahora permitirá que todos en la categoría 1B se inscriban para sus primeras inyecciones tan pronto como el lunes. Se advirtió a los neoyorquinos recién elegibles que tengan paciencia, dijo el gobernador, mientras millones de personas intentan programar citas para la próxima semana.

Para satisfacer esta nueva demanda, miles de nuevos proveedores se conectarán en línea para ayudar a los hospitales en los esfuerzos de distribución. Las farmacias, los consultorios médicos y los departamentos de salud locales estarán entre las muchas redes nuevas que se darán la bienvenida al plan de distribución. Primero se debe ofrecer la vacuna al personal de cada proveedor para priorizar la seguridad de los pacientes que ingresan, dijo Cuomo.

"Lo haremos de manera justa", enfatizó Cuomo. El plan del estado distribuirá dosis de la vacuna según el porcentaje de población, dijo. El número de dosis asignadas a cada grupo dentro de 1A y 1B continuará dividiéndose proporcionalmente a cada una de las 10 regiones del estado según la población.

Las personas mayores de 75 años constituyen el mayor porcentaje de neoyorquinos elegibles para la vacuna en el grupo 1B. En total, los 1,4 millones de personas en ese grupo de edad representan aproximadamente el 45 por ciento del grupo 1B.

Cuomo espera que unas 500 farmacias estén listas para vacunar a los neoyorquinos elegibles para la próxima semana. Los hospitales de todo el estado, agregó, deben seguir dando prioridad a los trabajadores de la salud en la distribución de la vacuna.

"El suministro sigue siendo nuestro mayor problema. Nuestra red de distribución superará con creces nuestro suministro", dijo Cuomo el viernes. "Aquí está la realidad: para terminar 1A, necesitamos 1 millón de dosis; 1B, necesitamos 3,2 millones de dosis. Recibimos 300.000 dosis por semana. A este ritmo, se necesitarán 14 semanas para pasar 1A y 1B".

Mirando más allá de los grupos ahora elegibles de 1A y 1B, Cuomo dice que el Estado está a 47 semanas de vacunar a la cantidad mínima de neoyorquinos necesarios para alcanzar la inmunidad heredada, considerada el 70 por ciento. Eso se basa en envíos semanales de 300.000 dosis.

Los hogares de ancianos han logrado un progreso significativo en sus esfuerzos de vacunación en las últimas semanas, agregó Cuomo cerca del final de su sesión informativa del viernes. Hasta la fecha, el estado dice que aproximadamente 79,000 residentes y personal han recibido una dosis de la vacuna y, para fines de la próxima semana, se les habrá ofrecido la vacuna a todos los que se encuentran en centros de atención a largo plazo, dijo Cuomo. Con los números de los hogares de ancianos, Nueva York ha distribuido hasta ahora 479,000 dosis hasta el viernes.

Se espera que la expansión de los sitios de pruebas masivas también impulse el esfuerzo de distribución. El Javits Center reabrirá en la Ciudad de Nueva York el miércoles, pocos días después de que la ciudad planea abrir sus primeros sitios 24/7.

La Ciudad de Nueva York planea abrir dos sitios las 24 horas, los 7 días de la semana en Brooklyn y El Bronx el lunes, con una ventana limitada de disponibilidad ofrecida durante el día del domingo. A partir de las 10 a. m. del lunes, los beneficiarios elegibles con citas programadas previamente pueden visitar la Terminal del Ejército de Brooklyn o la Estación Postal Contract de Bathgate para vacunarse las 24 horas.

Los otros tres condados tendrán sus propios sitios 24/7 en las próximas semanas, confirmó la ciudad el viernes. El tercer centro se abrirá en Queens en el Queens Theatre la semana del 19 de enero; el cuarto en Staten Island en Empire Outlets la semana siguiente; el quinto en Manhattan en La Marqueta la primera semana de febrero.

También abrirá el domingo los primeros centros de vacunación: en Brooklyn (campus educativo de Bushwick), Queens (escuela secundaria Hillcrest) y El Bronx (campus educativo del sur del Bronx). Estos estarán abiertos los siete días de la semana de 9 a. m. a 7 p. m. y requieren una cita previa en el sitio web del Departamento de Salud de la ciudad.

Hasta la fecha, la ciudad ha inoculado a más de 157.000 personas con su primera dosis de una vacuna y 10.044 adicionales han recibido ambas dosis.

Antes del cambio de imagen de Cuomo en su sesión informativa de la tarde, De Blasio repitió el viernes sus frustraciones con la decisión del estado de mantener las vacunas para el grupo 1A. El alcalde y los funcionarios de salud de la ciudad emitieron a principios de esta semana una advertencia nueva y mayor para los mayores de 75 años, citando tasas de crecimiento de casos y cifras más preocupantes sobre hospitalizaciones y muertes en los últimos 30 días. La ciudad tiene 270.000 dosis que podrían administrarse a ese grupo de edad ahora, dijo Blasio.

“El estado de Nueva York no nos permitirá vacunarlos. Esto es realmente peligroso si no podemos vacunar a las personas que están en mayor peligro. Vamos a perder vidas que no necesitamos perder. Cambiemos eso ahora ”, dijo Blasio.

Los socorristas en Nueva Jersey dan la bienvenida a sus primeras vacunas al final de la semana. Unos 55,000 policías y bomberos se volvieron elegibles en todo Nueva Jersey, según la oficina del gobernador Phil Murphy.

Varios funcionarios de la fase 1B de Nueva Jersey tomaron sus primeras dosis el viernes en el Centro Regional de Vacunación del Condado de Morris, uno de los nuevos mega sitios del estado. Otros líderes estatales se unieron al gobernador Phil Murphy para recorrer las instalaciones por la mañana.

“Nuestra decisión de abrir la línea para la policía y el personal de bomberos fue simple: se han puesto en peligro durante más de 10 meses, han respondido a emergencias médicas, a veces siendo los primeros en llegar. Estoy orgulloso de que podamos brindarles este nivel adicional de protección ”, dijo Murphy el viernes.

Nueva Jersey está abriendo seis mega sitios y 200 sitios más pequeños. Más de 650.000 personas se han registrado para recibir vacunas en línea desde que se lanzó el sitio web estatal el lunes, dijo la oficina de Murphy. Nueva York lanzará un sitio web similar la próxima semana que encontrará un proveedor de vacunas para aquellos que sean elegibles.

El jueves, Cuomo informó 17,636 nuevos casos diarios de COVID-19, un máximo pandémico en un solo día. El máximo anterior se estableció en la víspera de Año Nuevo, cuando el total superó los 16.000 por primera vez. El total del jueves fue casi 1,000 más.

Los hospitales se han vuelto cada vez más gravados durante las últimas seis semanas, una consecuencia directa de más infecciones por el comportamiento de las personas, dijo Cuomo. Las hospitalizaciones en el estado de Nueva York ascienden a 8.548, el total más alto desde el 6 de mayo. El número de muertes en un solo día se encuentra en los niveles de mediados de mayo, y Cuomo reportó 197 nuevas muertes el jueves, un día más alto para el invierno actual. Y los promedios semanales de casos aumentaron un 36 por ciento en Nueva York durante los últimos 14 días, según datos del New York Times.

"Estamos en una carrera a pie entre lo rápido que aumenta la tasa de infección y lo rápido que aumenta la tasa de vacunación. Les digo que estamos en una zona de peligro", dijo Cuomo, llamando a la cepa del Reino Unido el "Usain Bolt de tasas de infección y da miedo ".

Mientras tanto, Estados Unidos está viendo los sistemas hospitalarios abrumados en varios estados a medida que el temido aumento de las festividades agrava un aumento que había estado barriendo gran parte del país incluso antes del Día de Acción de Gracias. Diciembre fue el mes más mortífero de la pandemia para Estados Unidos y los expertos advirtieron que enero podría ser aún peor.

El país reportó otro número récord de nuevos casos de coronavirus el viernes, superando el récord establecido el jueves, cuando también hubo 4.000 muertes en un día por primera vez durante la pandemia (hubo poco más de 3.500 muertes el viernes). Ahora hay cinco estados (incluido Nueva York) con más de un millón de casos en total.

Hasta la fecha, se han reportado más de 360,000 muertes relacionadas con el coronavirus en Estados Unidos, junto con más de 21 millones de casos, según un recuento de NBC News. El jefe de los CDC advirtió el mes pasado que un total de 450.000 personas podrían morir en febrero si no se toman medidas agresivas para controlar la propagación. Eso agregaría otras 100,000 vidas en Estados Unidos en menos de cuatro semanas.