Encuentran a un hombre sin vida en un lago congelado de NJ

NUEVA JERSEY - El cadáver de un hombre desaparecido fue encontrado en un lago congelado de Nueva Jersey durante el fin de semana, dijeron las autoridades.

Los fiscales del condado de Morris y la Policía de Mount Olive dijeron el domingo que la Policía de Parsnippany llamó el sábado poco después de las 10:30 p. m. a pedir ayuda para localizar al hombre. Las autoridades señalaron que el vehículo del hombre estaba ubicado en un estacionamiento privado adyacente al lago Budd.

Se inició una búsqueda extensa que involucró a las unidades del equipo de respuesta de emergencia, marina y aérea de la Policía estatal, así como a los alguaciles del condado, la Policía local y voluntarios del Departamento de Bomberos local y del equipo de búsqueda y rescate, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que el hombre fue encontrado sin vida el domingo por la mañana en el agua congelada. Su cuerpo fue recuperado del hielo y el médico forense está completando la investigación. Los fiscales dijeron que no se sospecha de ningún juego sucio. El nombre del hombre no se dio a conocer de inmediato.

Tres días antes de Navidad, la Policía de Mount Olive advirtió a la gente que el agua congelado del lago Budd "nunca es 100% segura". La publicación en el sitio de Facebook del Departamento dice que el lago sirve como cabecera del brazo sur del río Raritan y que las condiciones del hielo "pueden cambiar cada hora".

"Si no está seguro de cómo probar el hielo, se le recomienda encarecidamente que no realice actividades en ningún agua congelada sin investigar cómo realizar estas actividades de manera segura", dijo la policía. "Por favor, evite una tragedia y no vaya al lago Budd, ya que nunca está 100% congelado".