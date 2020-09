El New York Fashion Week en la era de pandemia incluirá modelos con mascarillas

NUEVA YORK — Los diseñadores de moda pensaron que la Semana de la Moda de Nueva York no iba a suceder en absoluto este otoño debido a la pandemia del coronavirus, pero debido a la innovación y el clima social actual, la NYFW de este año será más exclusiva e inclusiva que nunca.

La Semana de la Moda de Nueva York (o NYFW por sus siglas en inglés) anual comienza virtualmente el sábado, pero también tendrá desfiles de moda en persona con distanciamiento social y mascarillas hasta la próxima semana. La mayoría de los eventos se rodarán dentro de un estudio de SoHo y diseñadores como Rebecca Minkoff dicen que la semana de la moda de este año será una celebración "fuera de lo normal".

Minkoff dice que 20 de sus modelos estarán espaciadas a seis pies de distancia y todas llevarán cubiertas faciales. A diferencia de la mayoría de los otros espectáculos, Minkoff tendrá espectadores, pero solo 15 de ellos a la vez, lo que hace que los espectáculos en vivo sean una de las semanas de la moda más limitadas de la historia.

El desfile de este año también será más diverso e inclusivo que antes, dice la fundadora y directora ejecutiva de Harlem’s Fashion Row, Brandice Daniel.

"La raza fue una conversación que la gente no quería tener, no quería discutir realmente. De hecho, diría que en los últimos años comenzó a cambiar y cambiar", dijo Daniel, quien ha estado destacando a los diseñadores negros durante más de una década.

El Black in Fashion Council, una organización creada este año para responsabilizar a las empresas de moda y belleza después de que marcas de lujo como Prada y Gucci recibieran reacciones violentas por imágenes racistas, organizará un ayuntamiento el lunes con los fundadores Lindsay Peoples Wagner y Sandrine Charles para discutir la desigualdad racial. en la industria.

La diseñadora Kimberly Goodson dice: "Realmente me gustaría que me vieran no como diseñadoras de color, sino como diseñadores que marcan la diferencia, que hacen ropa genial".

El mismo progreso se está viendo en Italia, la otra casa de la moda. Cinco marcas italianas lideradas por negros harán una presentación digital durante la Semana de la Moda de Milán híbrida físico-digital del 23 al 28 de septiembre, anunció la cámara nacional de moda el jueves. Y la semana se abrirá con un grupo de trabajo a puertas cerradas de miembros clave del consejo bajo el lema "Do Black Lives Matter in Italian Fashion".

En la ciudad de Nueva York, los eventos al aire libre tendrán un límite de 50 personas y los eventos en interiores estarán al 50 por ciento de su capacidad, y quizás lo más importante, no habrá multitudes en la asistencia, según el mandato del gobernador Andrew Cuomo.

"La ciudad de Nueva York es la capital mundial de la moda y la Semana de la Moda de Nueva York celebra el ingenio de esta ciudad y nuestro talento creativo inigualable", dijo Cuomo anteriormente. "La pandemia está lejos de terminar, pero estamos orgullosos de apoyar al organizador del evento IMG para que avance con NYFW, en cumplimiento de las estrictas pautas estatales de salud pública. La seguridad, como siempre, es nuestra principal prioridad y felicitamos a los anfitriones y a todos diseñadores participantes, por sus innovadoras soluciones New York Smart para dar vida a este evento ".

Más de 40 diseñadores participarán en NYFW este año, según los organizadores.

"Los últimos seis meses han sido extremadamente difíciles para la industria de la moda, y estamos orgullosos de ofrecer una vía para diseñadores, modelos, estilistas, peluqueros y maquilladores, fotógrafos, equipos de producción y los innumerables otros profesionales que trabajan en o adyacentes. a la industria de la moda durante la Semana de la Moda de Nueva York, para volver al trabajo de manera segura en septiembre ", dijo Leslie Russo, vicepresidenta ejecutiva de Fashion Events Group de IMG.