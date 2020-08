El IRS enviará pagos de recuperación por cheques de estímulo faltantes

Lo que debes saber A medida que el gobierno envió cheques de estímulo a millones de estadounidenses esta primavera, algunos se sintieron decepcionados al descubrir que los pagos no alcanzaron lo esperado.

El IRS está haciendo pagos para ponerse al día. Esta semana, agregó 50,000 personas a las que se les retuvo dinero debido a la manutención de los hijos impaga de su cónyuge a la lista de personas que recibirán pagos para ponerse al día.

Otras familias que también esperaban más dinero, específicamente para sus hijos dependientes, también podrían recibir esos fondos este año.

NUEVA YORK — Algunos estadounidenses que todavía están esperando sus pagos de estímulo por coronavirus de $1,200 pueden sentirse aliviados al saber que sus cheques pronto estarán en el correo.

El IRS anunció esta semana que 50.000 personas recibirán pagos de recuperación por el dinero que se retuvo debido a la manutención de los hijos vencida de su cónyuge.

Los pagos de recuperación están programados para esas personas a partir de principios hasta mediados de septiembre, dijo la agencia tributaria federal.

#IRS pagará interés por reembolso de impuestos debido a la postergación de la fecha límite de impuestos por el desastre COVID-19. Los contribuyentes elegibles obtendrán un promedio de $18 en intereses depositados directamente o en un cheque de papel. https://t.co/IhwOhZfSJX pic.twitter.com/IAirNu0LKe — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) August 27, 2020

Los cheques de estímulo de $ 1,200 fueron autorizados por el Congreso con la Ley CARES en marzo. Los pagos únicos requerían hasta $ 1,200 para individuos o $ 2,400 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, más $ 500 por hijo menor de 17 años.

Debido a que los pagos estaban dirigidos a estadounidenses de ingresos bajos a medios, las personas y las familias tenían que cumplir con ciertos límites de ingresos para calificar.

También hubo otras exclusiones que excluyeron a algunas personas. Eso incluyó a aquellos que deben manutención de niños vencida.

Ahora, las personas a las que se les retuvo dinero debido a la manutención de los hijos impaga de su cónyuge recibirán esa parte de su pago automáticamente. El dinero se entregará a quienes hayan completado el Formulario 8379 y lo hayan enviado junto con sus declaraciones de impuestos de 2019 o 2018.

Aquellos que se vieron afectados pero no enviaron la documentación no necesitan tomar más medidas, dijo el IRS. La agencia emitirá automáticamente pagos de recuperación a esas personas, aunque aún no se ha determinado el momento oportuno.

Los pagos de recuperación marcan los últimos esfuerzos del IRS para hacer llegar el dinero faltante a los estadounidenses que todavía están esperando los cheques de estímulo. El gobierno realizó millones de pagos esta primavera. Pero los fallos impidieron que algunas personas recibieran la cantidad total a la que tenían derecho.

Otros estadounidenses recibieron pagos que se quedaron cortos porque no se incluyeron los $ 500 para sus hijos.

El IRS también ha comenzado a corregir esas situaciones en las últimas semanas.

Los estadounidenses que reciben beneficios federales que no recibieron esos pagos dependientes por hijos elegibles ahora pueden enviar su información para recibir ese dinero a través de la herramienta para no declarantes del IRS.

Eso incluye Seguro Social, Ingreso de Seguridad Suplementario, Jubilación Ferroviaria y Compensación por Asuntos de Veteranos y Beneficiarios de Pensión. La fecha límite para enviar información es el 30 de septiembre para recibir el dinero este año. Los beneficiarios que utilizaron la herramienta para no declarantes después del 5 de mayo no necesitan tomar más medidas.

Es posible que otras personas y familias también hayan recibido cheques de estímulo que no cubrieron los pagos de dependientes de $ 500. El IRS comenzó a enviar el dinero faltante a principios de este mes a aquellas familias que completaron la herramienta para no declarantes antes del 17 de mayo.

Los estadounidenses que aún no han recibido sus cheques de estímulo y que normalmente no presentan declaraciones de impuestos también pueden usar la herramienta para no declarantes para enviar su información. Pero deben hacerlo antes del 15 de octubre para poder recibir su dinero este año.

Aquellos que no obtengan el dinero para el que son elegibles este año recibirán un crédito cuando presenten su declaración de impuestos 2020 la próxima primavera.