Lo que necesitas saber sobre el seguro de desempleo extendido en NY y NJ

Mientras que FEMA ya aprobó los fondos del seguro de desempleo extendido para Nueva York, el estado vecino de Nueva Jersey está a la espera de que la agencia federal acepte la solicitud del gobernador Phil Murphy, lo que podría ocurrir esta antes del fin de semana.

Sin embargo, los residentes de ambos estados aún tienen demasiadas dudas sobre la legalidad del programa decretado por el presidente Donald Trump el pasado 8 de agosto, como por ejemplo cuánto tiempo tomará a los Departamentos de Trabajo locales distribuir los fondos y cuánto durará tal ayuda antes de que se agote la financiación.

TELEMUNDO 47 indagó sobre el tema y esto es lo que necesitas saber:

¿QUIÉN RECIBIRÍA LA AYUDA DE $300 SEMANALES?

Los trabajadores que perdieron el total de sus ingresos o parte de sus ingresos debido a la pandemia. Eso significa que las personas que estaban desempleadas antes de COVID-19 no recibirían esos fondos, como sí ocurrió con el pago suplementario de $600 decretado bajo la Ley CARES en marzo.

Además, los trabajadores que reciben menos de $100 en desempleo semanal también están excluidos del programa.

La directriz excluye a algunos de los trabajadores con salarios más bajos y los de tiempo parcial, además de que agrega otra capa de burocracia a un proceso de por sí difícil para los solicitantes, han señalado los Departamentos de Trabajo locales.

En Nueva Jersey, unos 800,000 trabajadores se beneficiarán de los $300 adicionales. Asimismo, el Departamento de Trabajo de Nueva York detalló que el estado perdió 1.34 millones de empleos en el sector privado y gubernamental desde julio de 2019 hasta este año. De esa cifra, 715.000 se concentraron en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York.

¿CÓMO SE FINANCIA EL SEGURO DE DESEMPLEO EXTENDIDO?

Al expirar el beneficio de $600 adicionales a la semana el pasado 31 de julio y luego de que el Congreso no lograra un acuerdo para la aprobación de un nuevo paquete de estímulo, el presidente Trump procedió a firmar una orden ejecutiva que designa los $44 mil millones en fondo de FEMA para costear el seguro de desempleo extendido.

Al principio, Trump ordenó que los estados costearan el 25% del programa, lo que equivale a $100 a la semana por solicitante. Entonces el gobierno federal aportaría $300 para un total de $400, pero los estados se opusieron debido al grave déficit en sus arcas.

Días después el gobierno federal cambió las reglas y ofreció los fondos sin que los estados tuvieran que aportar el resto, por ende, Nueva York y Nueva Jersey solicitaron el programa.

FEMA financia las respuestas de emergencia a desastres naturales, como el huracán Laura, bajo el "Programa de Asistencia Suplementaria de Salarios Perdidos".

LOS GOBERNADORES HAN CUESTIONADO LA LEGALIDAD DEL PROGRAMA, ¿QUÉ TAN CIERTO ES ESO?

No está claro. Los estados en general no pueden pagar un seguro de desempleo que no esté autorizado por el Congreso, es por eso que tanto el gobernador Andrew Cuomo como su homólogo Phil Murphy se rehusaron al principio a solicitar el programa, pero a medida que la tasa de desempleo aumenta en ambos estados, no tuvieron más opción.

¿CUÁNTAS SEMANAS DURARÁ EL BENEFICIO?

Esto depende en gran medida de la rapidez con que se agoten los fondos de FEMA, tal y cómo lo decretó Trump.

En general, los Departamentos de Trabajo locales estiman que son tres semanas, aunque puede llegar a nueve, todo depende de las circunstancias. Los trabajadores verán un cheque de $900 en sus cuentas bancarias, pues ambos estados lo pagarán en su totalidad en lugar de semana por semana.

La subvención de FEMA tiene un límite de $44 mil millones.

Pero el programa también finalizará si el saldo del Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA cae por debajo de $25 mil millones. La cuenta financia los esfuerzos de respuesta y recuperación para desastres naturales. Como es obvio, la agencia responderá al desastre causado en la Costa del Golfo por el huracán Laura, lo que reducirá la cifra.

El programa se extenderá hasta el 6 de diciembre, en caso de que los fondos rindan hasta esa fecha.

¿CUÁNDO VERÍA EL DINERO EN MI CUENTA?

Es probable que los fondos no se depositen hasta octubre. Los sistemas de ambos estados deberán aprender sobre el procesamiento de un programa completamente nuevo para el cual no puede usar el dinero, las cuentas, el personal o la infraestructura del fondo fiduciario de desempleo actual.

Los funcionarios advierten que no será fácil ni rápido llevar este dinero adicional a los bolsillos de quienes lo necesitan con urgencia.

Además, ambos estados han tenido un historial de colapsos en sus sistemas desde el inicio de la pandemia.

¿TENGO QUE SOLICITAR EL BENEFICIO O LLEGARÁ AUTOMÁTICO?

Depende. Lo más probable es que los solicitantes tengan que dar un paso adicional para certificar que perdieron salarios debido a la pandemia. Algunas personas, como las que reciben asistencia por desempleo pandémico, destinado a los trabajadores de la industria del entretenimiento y contratistas independientes, ya lo han hecho. Pero otros más necesitan hacerlo.

Los estados deberán publicar sus propias guías una vez que FEMA les dé la orientación.

TELEMUNDO 47 ampliará la información una vez que los estados la publiquen.