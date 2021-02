El comisionado de salud de la Ciudad de Nueva York da positivo al COVID-19

NUEVA YORK - El comisionado de salud de la Ciudad de Nueva York, el Dr. Dave Chokshi, dio positivo al COVID-19 y tiene síntomas leves, dijo en un comunicado el miércoles.

Chokshi ha participado de forma remota en las conferencias de prensa diarias del alcalde Bill de Blasio y dijo que se están realizando esfuerzos de rastreo de contactos para identificar cualquier persona potencialmente expuesta.

"En la ciudad de Nueva York y en todo el país, el COVID-19 continúa circulando en nuestras comunidades y todos estamos potencialmente expuestos al virus", dijo Chokshi. "Un testimonio de este hecho es que recientemente me hice la prueba y recibí un diagnóstico positivo al COVID-19. Ahora tengo síntomas leves, pero son manejables. Me he puesto en contacto con Test and Trace Corps de la Ciudad de Nueva York para asegurarme de que se ofrezcan servicios y atención a cualquier persona potencialmente expuesta. Este es un recordatorio, si alguna vez lo necesitamos, de que el COVID-19 todavía está con nosotros y que todos debemos continuar usando máscaras, lavarnos las manos, distanciarnos fisicamente y quedarnos en casa si nos sentimos enfermos".