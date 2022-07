Dos personas mordidas por tiburones el mismo día en playas de Long Island

Las autoridades de Long Island suspendieron la natación en una playa de Long Island el miércoles por segunda vez este mes después de que un surfista de 41 años fuera mordido en otro aparente ataque de tiburón.

En el primer incidente, el surfista sufrió un corte de cuatro pulgadas en la pierna cuando lo mordió lo que él creía que era un tiburón tigre de arena en el agua justo al este de la playa principal en el parque del condado de Smith Point, dijeron las autoridades en una sesión informativa.

El surfista de 41 años, cuya identidad no ha sido revelada, informó que el tiburón lo derribó de la tabla y lo mordió, dijeron las autoridades. Luego dijo que golpeó al tiburón repetidamente mientras seguía rodeándolo hasta que una ola lo ayudó a llevarlo a la orilla y a un lugar seguro, agregaron.

El surfista fue llevado a un hospital que se negó a comentar sobre su condición más tarde ese día. El jefe de salvavidas de Suffolk dijo que el hombre estaba "un poco conmocionado, como es de imaginar", pero dijo que se espera que se recupere.

Smith Point Beach estuvo cerrada para nadar durante horas después del ataque, con guardaparques, salvavidas e incluso drones que se desplegaron en busca de más posibles tiburones, aunque no se detectó ninguno. La playa volvió a abrir más tarde alrededor de la 1:30 p.m.

Es la misma playa donde un socorrista fue mordido durante un ejercicio de entrenamiento hace menos de dos semanas.

En el segundo incidente de tiburones en el mismo día, los funcionarios del condado de Suffolk dijeron que un hombre de Arizona fue mordido poco después de las 6 p.m. en Seaview Beach, en la sección Ocean Beach de Fire Island.

El hombre de 49 años estaba parado en el agua hasta la cintura cuando el tiburón vino por detrás y lo mordió en la muñeca izquierda y en los glúteos, dijeron las autoridades.

El hombre pudo salir del agua y fue llevado en helicóptero al Hospital de la Universidad de Stony Brook. Las lesiones no ponen su vida en riesgo, según los funcionarios.

Smith Point, donde ocurrió el incidente anterior, fue una de las dos playas del condado de Suffolk que detuvieron temporalmente las actividades acuáticas a principios de este mes debido a la "actividad marina peligrosa". Cupsogue fue la otra área que cerró, pero ambas playas reabrieron para el feriado del 4 de julio.

El salvavidas en ese primer caso de Smith Point hacía el papel de víctima en el ejercicio de entrenamiento cuando fue mordido en el pecho. Trató de apartar a la criatura, que se dice que medía de 4 a 5 pies de largo, y sufrió una herida en la mano, dijeron las autoridades. Fue el primer ataque de tiburón reportado en Smith Point desde que la playa abrió en 1959, dijo el comisionado de parques.

Se trató de un salvavidas con una década de experiencia. Solo necesitó algunos puntos. Las autoridades dijeron que alguien informó haber visto un tiburón en el área antes del ataque, pero no estaba claro si era el mismo tiburón.

Los océanos más limpios, las temperaturas del agua más cálidas y el resurgimiento de los peces bunker de los que se alimentan los tiburones se consideran factores, según los expertos. La detección, desde drones hasta helicópteros, también ha mejorado y los informes se difunden fácilmente a través de las redes sociales.

“Hay muchos más tiburones que hace 10 o 15 años”, dijo a Newsday Christopher Paparo, gerente del Centro de Ciencias Marinas de la Universidad de Stony Brook. “Estamos viendo tiburones, ballenas y delfines aquí. En la década de 1960, no teníamos tiburones, ballenas ni delfines”.

Los ataques de tiburones en el área han sido muy raros hasta hace poco, con un promedio de uno cada 10 años durante el siglo pasado, informó Newsday. Dos salvavidas sufrieron mordeduras y una tercera persona fue mordida en lo que posiblemente fue un ataque de tiburón, en las últimas dos semanas, informó el diario.

Estados Unidos registró 47 mordeduras de tiburón no provocadas en 2021, un aumento del 42% con respecto a los 33 incidentes informados en 2020, según los registros del Museo de Historia Natural de Florida.

LOS TIBURONES MÁS PROPENSOS A MORDER HUMANOS

De las 375 especies de tiburones que se han identificado, solo una docena se consideran particularmente peligrosas, informa Nat Geo.

Los tres tiburones más peligrosos (lo que significa que atacan a la mayoría de los humanos) son el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro.

Los grandes tiburones blancos viven en todas las aguas oceánicas templadas del mundo, incluida la costa este de Estados Unidos.

Además, los grandes tiburones blancos se han visto específicamente en aguas alrededor de la ciudad de Nueva York, según biólogos marinos.

Un estudio reciente realizado por el Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Florida Atlantic University confirmó que los tiburones blancos bebés se mueven en migraciones estacionales frente a la costa de Nueva York. De hecho, los científicos creen que New York Bight desde Cape May Inlet en New Jersey hasta Montauk Point en Long Island sirve como un importante "criadero" para los tiburones blancos juveniles.

¿CUÁNTOS ATAQUES DE TIBURONES SE HAN REGISTRADO EN LAS PLAYAS DE NUEVA YORK?

Los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros en las aguas de Fire Island, al este de la ciudad de Nueva York o en cualquier otro lugar del estado de Nueva York. De hecho, solo hay 10 casos de mordeduras de tiburones en humanos documentados en las playas de Nueva York. El último ocurrió en 1948.

En el verano de 2018, se informaron dos posibles ataques de tiburones frente a la costa de Fire Island, ambos por tiburones tigre.

¿Y EN LAS PLAYAS DE NUEVA JERSEY?

Los ataques de tiburones son igualmente raros allí, según estadísticas recientes, pero hubo un momento en que los tiburones tuvieron encuentros más frecuentes con los bañistas. Los ataques de tiburones de la costa de Jersey de 1916 se desarrollaron entre el 1 y el 12 de julio de 1916, lo que dejó cuatro muertos y un herido. No está claro qué especie de tiburón fue responsable del caos, pero se cree que pudo haber sido un tiburón blanco y un tiburón toro.

Estados Unidos tiene un promedio de 16 ataques de tiburones cada año y menos de una muerte por ataque de tiburón cada dos años, según National Geographic, que señala que los rayos matan al menos a 41 personas al año en las costas del país.