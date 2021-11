Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2021 en Nueva York: lo que saber y cómo verlo

Lo que debes saber El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's volverá a su forma anterior a la pandemia este año, con su ruta restaurada a través de Manhattan y las multitudes son bienvenidas de regreso.

El desfile del 25 de noviembre contará con 15 globos de personajes gigantes, 28 carrozas, 36 inflables originales y originales, más de 800 payasos, 10 bandas de música y nueve grupos de actuación y, por supuesto, Santa Claus.

El año pasado, la ruta habitual de 2 1/2 millas fue descartada a favor de concentrar los eventos en un tramo de una cuadra de la calle 34 frente a la tienda insignia del minorista debido a la pandemia de COVID-19.

NUEVA YORK - El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's volverá a su forma anterior a la pandemia de COVID-19 este año, con su ruta restaurada a través de Manhattan, globos de helio de alto vuelo tirados una vez más por los manipuladores y la multitud será bienvenida para animarlos. Y Baby Yoda se une a la fiesta por primera vez.

El desfile de este año, el 95º, volverá a estar en forma después de ceder a las restricciones pandémicas el año pasado. Contará con 15 globos de personajes gigantes, 28 carrozas, 36 inflables novedosos y patrimoniales, más de 800 payasos, 10 bandas de música y nueve grupos de actuación y, por supuesto, Papá Noel.

Aquí hay un desglose de lo que puede esperar:

GLOBOS

Los nuevos gigantes de globos que se unen a la alineación el Día de Acción de Gracias incluyen a Ada Twist, científica; Grogu (el llamado Baby Yoda de "The Mandalorian"); y los personajes Pokémon Pikachu y Eevee, volarán el miércoles y los espectadores pueden verlos, pero cualquier persona de 12 años o más deberá mostrar un comprobante de vacunación. Los niños menores de 12 años pueden ir acompañados de un adulto vacunado.

El inflado de los globos comienza desde el mediodía del miércoles hasta las 6 p.m. en West 72nd Street y Columbus Avenue. Para el distanciamiento físico, habrá límites de capacidad, por lo que se recomienda a los huéspedes que lleguen temprano y se cubran la cara. No se permitirán paquetes grandes, neveras portátiles, paraguas, alcohol ni sillas dentro del área, dijeron los organizadores.

Algunos de los globos que regresan serán el astronauta Snoopy, "The Boss Baby", "Diary of a Wimpy Kid", "Chase de "Paw Patrol", el Pillsbury Doughboy, Red Titan de "Ryan's World", Papá Pitufo de "Los Pitufos", Sonic the Hedgehog y SpongeBob SquarePants.

En 2019, fuertes ráfagas de viento amenazaron con aterrizar los amados globos, pero parece que ese no será el caso este año. Los meteorólogos de La Autoridad en El Tiempo dicen que el tiempo del desfile de este año se ve muy bien, con temperaturas en los 50 grados y vientos pronosticados en 10-12 mph.

Las regulaciones de la ciudad, implementadas en 1998 después de que un globo gigante del Cat in the Hat hirió a cuatro personas cuando los fuertes vientos hicieron que derribara parte de una farola, especifican que los globos no pueden volar si los vientos sostenidos superan las 23 mph y las ráfagas superan las 34 mph.

ACTUACIONES

Una vez más, el desfile de este año estará repleto de estrellas, pero no habrá niños menores de 12 años porque recientemente se unieron a la lista de personas elegibles para la vacuna contra el COVID-19.

Las bandas de marcha que estaban programadas para unirse al desfile de 2020 participarán este año en su lugar, según Macy's.

Broadway estará representada por los elencos de “Six”, “Moulin Rouge! The Musical ”y“ Wicked ”. Las Rockettes estarán allí, al igual que el elenco de la próxima producción en vivo de NBC de "Annie".

“Para nuestra celebración número 95, Macy's ha creado un espectáculo para recordar con una deslumbrante variedad de globos de alto vuelo, carrozas animadas y artistas increíbles. Estamos ansiosos por ayudar a la ciudad de Nueva York y al país a comenzar la temporada navideña con el regreso de esta preciada tradición ”, dijo Will Coss, productor ejecutivo del desfile, en un comunicado.

Habrá nuevas carrozas lideradas por el elenco de “Girls5eva” - Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell y Busy Philipps - Nelly y Jordan Fisher, mientras que Jon Batiste estará en una carroza con temática de cocodrilo que celebra la música, la comida y la cultura de Luisiana. .

Otras celebridades presentes incluyen a Carrie Underwood, Jimmie Allen, Kelly Rowland, Rob Thomas, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Foreigner, Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane, Miss América Camille Schrier, Muppets de "Sesame Street" y los tres pasados ​​y presentadores actuales de “Blue's Clues”: Steve Burns, Donovan Patton y Josh Dela Cruz.

CÓMO Y DÓNDE VERLO

El desfile de Macy's ha sido un inicio tradicional de la temporada navideña y los espectadores a menudo se alinean a media docena de personas a lo largo de la ruta para animar a unos 8,000 manifestantes, dos docenas de carrozas, animadores y bandas de música.

Como en años anteriores, el desfile será televisado en WNBC a nivel local y NBC a nivel nacional, de 9 a.m. a mediodía, hora del este el 25 de noviembre.

Puedes ver el desfile en vivo en su navegador haciendo clic aquí, o tocando el botón "Live TV" en la aplicación móvil de NBC 4 New York e iniciando sesión con su proveedor de TV.

El año pasado, la ruta habitual de 2 1/2 millas a través de la abarrotada Manhattan se descartó a favor de concentrar los eventos en un tramo de una cuadra de la calle 34 frente a la tienda insignia del minorista en Manhattan. Muchas actuaciones fueron grabadas previamente y la mayoría de los artistas del desfile tenían su base local para reducir los viajes. Los globos estaban atados a vehículos especializados en lugar de ser controlados por manipuladores.

Este año, los espectadores pueden volver a acampar en el lado oeste de Central Park West desde West 75th Street hasta West 79th Street a partir de las 6 a.m.

El desfile oficial comienza en West 77th Street y Central Park West, pero aquí no hay visualización pública limitada. El desfile viaja desde Central Park West hasta Columbus Circle, girando hacia Central Park South, donde todavía se le niega el acceso al público.

Luego, los flotadores rodarán por West 59th Street hasta llegar a Sixth Avenue, donde se dirigirán hacia el sur hasta West 38th Street. Este tramo presenta algunos de los lugares de observación de última calidad, ya que el desfile llega a su fin frente a Macy's Herald Square.