Cuomo demanda distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19

El gobernador Andrew Cuomo volvió a demandar una distribución equitativa de la vacuna contra el coronavirus a la vez que atizó las críticas del plan presentado por la administración del presidente Trump.

El gobernador dijo el martes que quiere asegurarse de que Nueva York cuente con un proceso de distribución equitativa mientras el Gobierno federal avanza hacia la aprobación de un par de posibles vacunas.

“La gente va a querer la vacuna. La pregunta será quién lo obtendrá primero y sí será como la prueba COVID. Oh bien, la gente rica la obtendrá primero; las personas conectadas la obtendrán primero”, dijo Cuomo durante una entrevista en Hot 97′s Ebro in the Morning.

"Y es por eso que estoy luchando por un mecanismo que brinde equidad social, donde los proyectos de vivienda pública la obtengan primero y las comunidades de bajos ingresos la obtengan primero", añadió.

La semana pasada, mientras un par de gigantes farmacéuticos promocionaban el progreso con las vacunas contra el COVID-19, el presidente Trump disparó contra el gobernador de su antiguo estado natal y afirmó que las vacunas estarán disponibles para la población general de los Estados Unidos en abril, con la excepción de Nueva York.

Trump afirmó que Cuomo, "por razones políticas, ... quiere tomarse su tiempo con la vacuna", ya que Nueva York planea revisar de forma independiente cualquier vacuna aprobada por la FDA.

Cuomo dijo durante el fin de semana que está preparado para demandar al Gobierno federal si se retiene el lanzamiento para Nueva York.

El gobernador insistió el martes que su mayor preocupación con el plan de Trump es que la distribución dependerá de las empresas privadas, lo que podría limitar el acceso a las comunidades minoritarias que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19.

“Esa distribución no llegará a las comunidades negras y marrones”, dijo Cuomo. “Las comunidades negras y marrones están desatendidas con las compañías de atención médica. Es por eso que el doble de residentes negros murieron durante COVID en comparación a los blancos. Es por eso que más hispanos murieron en contraste a los blancos, porque no recibieron el mismo nivel de atención médica...No quiero repetir ese error con la vacuna, pues las comunidades negra e hispana sufrieron la mayor cifra de muertes y ahora son las últimas en la lista en recibir la vacuna", agregó.