Corey Johnson, presidente del consejo de NYC no se postulará para la alcaldía tras batalla con depresión

NUEVA YORK — El presidente del consejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, dijo el jueves que no se postulará para reemplazar a Bill de Blasio como alcalde en el 2021, revelando una batalla en curso contra la depresión como parte de una declaración sincera y transparente sobre su campaña.

Johnson, un demócrata elegido por primera vez al Concejo Municipal como representante del 3er Distrito en el 2013 y que ha ocupado el cargo de presidente desde 2018, dijo que "no es ningún secreto" que estaba considerando una candidatura a la alcaldía y que había detenido su campaña durante la última mitad de un año. año en que la ciudad luchó durante las primeras etapas de la pandemia.

"Este momento desafiante me ha llevado a repensar cómo puedo servir mejor a esta ciudad, y he llegado a la conclusión de que este no es el camino correcto para mí", dijo el político de 38 años nacido en Massachusetts. "Con el mismo espíritu de apertura, también agregaría que he estado lidiando con algunos desafíos personales durante los últimos meses, a saber, la depresión".

"Estoy compartiendo esto porque sé por experiencia el valor de hablar honestamente sobre las luchas de uno. He sido abierto sobre mi sobriedad, que junto con mi pareja y mi madre, ha sido fundamental para mí durante este momento difícil, y mi estado de VIH. . Creo que es importante ser abierto sobre esto también ", continuó la declaración de Johnson. "Con demasiada frecuencia, los problemas de salud mental están envueltos en secretos y estigmas, lo que hace que las personas que luchan con estos problemas se sientan solas. Animo a cualquier persona que experimente una afección de salud mental a buscar ayuda. Yo lo hice y estoy mejor por ello".

Johnson dijo que su anuncio el jueves no marcaría el final de su vida pública; tiene la intención de continuar sirviendo como presidente del Concejo Municipal.

"Amo esta ciudad con todo mi corazón y creo que si trabajamos juntos, volveremos más fuertes que nunca", dijo Johnson. "Sigamos cuidándonos unos a otros y luchando por la ciudad más grande del mundo".

Johnson también deseó lo mejor a los otros candidatos en la carrera, que ya cuenta con un campo primario demócrata abarrotado en la primera elección de la ciudad de Nueva York que se determinará mediante votación por clasificación, con votantes clasificando hasta cinco candidatos en orden de preferencia.

El contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, se encuentra entre los que han anunciado formalmente su candidatura a la alcaldía. Otros que han anunciado su intención de postularse incluyen a Maya Wiley, ex abogada de Blasio y ex presidenta de la Junta de Revisión de Quejas Civiles de la Ciudad de Nueva York, y Loree Sutton, ex psiquiatra de más alto rango del Ejército de EE. UU. Y ex comisionada del Departamento de Veteranos de la ciudad. Servicios, cargo para el que fue nombrada por De Blasio.

El ejecutivo de Citigroup, Ray McGuire, y el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, han expresado su interés en postularse para alcalde, mientras que la ex jefa de saneamiento de la ciudad de Nueva York, Kathryn García, también puede ingresar al ring.