Contralor del estado de Nueva York pide a la fiscal general hacer una investigación sobre el libro de Cuomo

NUEVA YORK - El contralor del estado de Nueva York pidió formalmente a la oficina de la fiscal general del estado que investigue si el gobernador Andrew Cuomo cometió algún delito procesable relacionado con su libro sobre la pandemia, según una carta a Letitia James enviada por la oficina de Thomas DiNapoli y reportada por primera vez por el periódico The New York Times. El libro de Cuomo se llama "La Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia COVID-19" o en inglés "American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 pandemic".

Específicamente, la carta se refería a una posible investigación sobre acusaciones recientes de que "se pueden haber utilizado recursos públicos en el desarrollo del libro del gobernador". El libro llegó a estar en la lista de libros más vendidos del New York Times después de su publicación a mediados de octubre.

En la carta de DiNapoli a James,con fecha del 13 de abril, el contralor escribió: "Por la presente solicito que su oficina investigue la presunta comisión de cualquier delito procesable o delitos en violación de la ley que ocurran o comiencen antes de las fechas de esta remisión relacionada con el uso de propiedad, servicios o recursos del estado para fines personales, fines comerciales privados u otros fines no gubernamentales compensados ​​por la Cámara Ejecutiva, incluidos, entre otros, la redacción, edición, venta y promoción del libro del gobernador y cualquier transacción comercial o financiera relacionada".

"Le confiero además la autoridad para enjuiciar a la persona, o personas, que se cree que han cometido lo mismo y cualquier delito o ofensa que surja de dicha investigación o enjuiciamiento de ambos, lo que incluye, entre otros, comparecer ante y presentar todos esos asuntos a un gran jurado", agregó DiNapoli, y prometió la asistencia y cooperación de su oficina en una posible investigación si fuera necesario.

No quedó claro de inmediato si James, cuya oficina está llevando a cabo una investigación independiente por separado sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador, aceptaría la solicitud de DiNapoli y abriría la investigación.

Anteriormente, dijo que no podía abrir una investigación de este tipo hasta que se hiciera la solicitud.

A Cuomo se le preguntó sobre su libro en una conferencia de prensa el lunes por la mañana antes de que surgiera esta noticia. Específicamente, se le preguntó cuánto dinero recibió por el libro y si algún funcionario del Gobierno lo ayudó a escribirlo.

Para el primer punto, el gobernador de Nueva York señaló que cualquier detalle monetario relacionado con el libro se revelaría en su próxima declaración de impuestos sobre la renta personal. Cuomo añadió que los ha hecho públicos durante aproximadamente los últimos 20 años y lo volverá a hacer.

A la última pregunta, Cuomo dijo: "Algunas personas se ofrecieron como voluntarias para revisar el libro. Si miras a las personas que se mencionan en el libro, quería asegurarme de que estaban de acuerdo con el libro, que representaba lo que hicieron y representaba la hechos".

El gobernador de Nueva York, actualmente en medio de escándalos diferentes por los informes de muertes en hogares de ancianos relacionados con COVID y acusaciones de acoso sexual, ha visto caer sus índices de popularidad a un mínimo histórico, según la nueva encuesta de Siena College publicada el lunes.

Alrededor del 51 por ciento de los votantes se opone a la renuncia de Cuomo y el 52 por ciento cree que aún puede gobernar de manera efectiva, según la nueva encuesta. Ambos resultados están ligeramente por encima de la encuesta de marzo de la escuela.

La calificación de popularidad de Cuomo cayó al 40 por ciento en la nueva encuesta, mientras que su calificación no favorable alcanzó el 52 por ciento, la primera vez que se ha convertido en una mayoría en la encuesta de Siena sobre él. Hubo un fuerte aumento en aquellos que creen que el gobernador cometió acoso sexual, un 44 por ciento, nueve puntos más que en marzo.

El gobernador habló sobre la encuesta el lunes cuando los periodistas lo interrogaron luego de una sesión informativa relacionada con el coronavirus.

"No sé cómo la gente puede decir 'Creo que estás haciendo un buen trabajo', pero lo favorable baja. Hacen estas encuestas todo el tiempo. La verdad es que no les doy demasiada importancia", dijo Cuomo a los periodistas. "Me voy a concentrar en mi trabajo, eso es lo que siempre he hecho".

El gobernador de tercer mandato se mantiene firme en su negativa a dimitir, a pesar de los llamados para renunciar de parte de una mayoría de sus compañeros demócratas electos de Nueva York. En cambio, ha depositado su fe en los votantes y rechaza toda oposición incluso de aliados nominales.

La pregunta sigue siendo si todavía buscará un cuarto mandato el próximo año, como pretendía originalmente. Siena encontró un apoyo limitado y cada vez menor para eso; sólo el 33 por ciento dijo que estaría preparado para reelegirlo el próximo año si se postula. Eso es 13 puntos menos que hace dos meses.

La encuesta se realizó a 801 votantes de Nueva York registrados del 11 al 15 de abril y tiene un margen de error de 4.3 puntos porcentuales.