¿Conoces bien la arquitectura de NYC? Este nuevo concurso es para ti

NUEVA YORK — Atención a todos los aficionados a la arquitectura, pronto podrán poner a prueba sus conocimientos sobre la ciudad de Nueva York y sus edificios.

Octubre no solo marca el inicio de la temporada de Halloween y todo lo relacionado con el otoño, sino que para muchas personas marca el inicio de Archtober, un festival de un mes de duración que celebra la arquitectura y el diseño de la ciudad de Nueva York marcado por actividades, programas y exposiciones de arquitectura que se llevan a cabo en todo el mes. El festival cumple su décimo año en existencia.

Dada la pandemia, las cosas son un poco diferentes este año en cuanto a las reuniones y eventos especiales, debido a esto, la mayoría de los eventos de Archtober han dado un giro virtual y socialmente distante. Pero, los neoyorquinos aún podrán disfrutar de la ciudad que tiene algunos de los edificios más históricos e impresionantes de cerca y con un toque divertido.

El 17 y 18 de octubre, los aficionados a la arquitectura y los amantes de la ciudad de Nueva York pueden participar en "Scavenger Hunt: Now What, New York?" - una búsqueda del tesoro al aire libre de 36 horas en cinco condados organizada por Archtober y Open House New York (OHNY), una organización sin fines de lucro que celebra los mejores ejemplos de diseño y planificación en los cinco condados.

Los participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre Nueva York mientras exploran el paisaje urbano. Más de 60 pistas serán enviadas por correo electrónico al capitán del equipo en la primera fecha del evento que insinúan sitios clave para descubrir en los cinco condados.

La caza se llevará a cabo durante el fin de semana de puertas abiertas en Nueva York de este año.

Los participantes pueden cazar solos o en equipo. Los boletos para ingresar cuestan $ 15 para equipos de 1 a 2 personas o $ 25 para equipos de 3 a 6.

Para obtener más información o registrarse, haz clic aquí.

Los puntos se sumarán y los ganadores se anunciarán el 19 de octubre.