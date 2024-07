Sospechoso de conducir ebrio y ocasionar un accidente mortal en salón de uñas de Long Island estará en corte

NUEVA YORK -- Se espera que un conductor acusado de conducir a exceso de velocidad en estado de ebriedad y estrellarse el viernes contra un salón de uñas de Long Island, matando a cuatro personas, incluida una oficial de Policía de Nueva York fuera de servicio, sea dado de alta del hospital el lunes y llevado a un tribunal para ser procesado.

Steven Schwally fue arrestado después del accidente del viernes en Grand Boulevard en Deer Park. Las autoridades del condado de Suffolk dijeron que el conductor de la minivan, de 64 años, conducía a exceso de velocidad cuando se estrelló contra el Hawaii Nail & Spa alrededor de las 4:30 p.m.

Al menos nueve personas resultaron heridas, además de las cuatro que murieron. La policía publicó los nombres de las víctimas mortales durante el fin de semana: Jiancai Chen, Emilia Rennhack, Yan Xu y Meizi Zhang. Rennhack, de 30 años, era oficial de la Policía de Nueva York.

The NYPD mourns the loss of @NYPD102Pct Police Officer Emilia Rennhack. She was tragically killed yesterday while off-duty on Long Island. Please keep her family, friends, and co-workers in your thoughts. Rest in Peace. pic.twitter.com/fRnCubELFB