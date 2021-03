Concejo Municipal aprueba conjunto de leyes para reformar al NYPD

El Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó el jueves una serie de amplias reformas policiales, aunque los grupos detractores creen que las nuevas directrices no solucionan los ‘problemas sistemáticos’ que plagan a la uniformada.

Entre los proyectos de ley aprobados se incluyó la prohibición de la inmunidad calificada para los agentes de policía. La Gran Manzana se convierte así en la primera ciudad estadounidense en implementar una ley como esta, según el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson.

Además, está previsto que los legisladores respalden una resolución que apoya una versión enmendada de un plan de reforma policial que el alcalde Bill De Blasio presentó a principios de este mes. Johnson reconoció que el plan no es todo lo que esperaban los legisladores, pero están a contrarreloj, pues se avecina el 1 de abril, la fecha límite que el gobernador Andrew Cuomo estableció para la implementación de la reforma policial.

El verano pasado, Cuomo emitió una orden ejecutiva que requiere que todas las localidades del Empire State aprueben un plan de reforma policial antes del 1 de abril de este año, para que no corran el riesgo de perder fondos estatales en el nuevo presupuesto.

"Este plan está lejos de ser perfecto, pero creo que nosotros, como Concejo, hicimos lo mejor que pudimos en un cronograma extraordinariamente difícil", dijo Johnson durante sus comentarios en la reunión del 25 de marzo.

Entre los proyectos de reforma policial aprobados por el Ayuntamiento se encuentra Intro. 2212-A, patrocinado por la concejal del Bronx, Vanessa Gibson, que amplía la autoridad de la Junta de Revisión de Quejas Civiles para investigar los reportes de arrestos bajo perfil racial y vigilancia policial basada en prejuicios, según lo presentado por miembros del público. La legislación también faculta a la CCRB a investigar la conducta profesional pasada de cualquier miembro de la Policía de Nueva York que haya participado en prejuicios.

Treinta y seis de los 49 concejales que votaron en la sesión del jueves aprobaron el proyecto de ley, 12 se opusieron y uno votó para abstenerse.

Otro proyecto de ley - Intro. 2220-A, patrocinado por el concejal de Brooklyn, Stephen Levin, pone fin a la inmunidad calificada para los agentes de policía, que según Johnson está "arraigada en el racismo sistémico de nuestra nación".

La inmunidad calificada otorga a la policía exenciones de las demandas civiles por sus acciones en el trabajo, a menos que los demandantes puedan demostrar claramente que las acciones de los agentes violaron los derechos civiles.

La legislación aprobada en el Concejo Municipal proporcionaría "un derecho local de seguridad contra registros e incautaciones irrazonables", así como la fuerza excesiva.

La legislación se aprobó con el apoyo de 37 concejales contra 11 que se opusieron y uno que se abstuvo.

Un tercer proyecto de ley, Intro. 2224-A, patrocinado por la concejal de Queens, Adrienne Adams, exige que el Departamento de Policía de Nueva York emita un informe trimestral sobre todas las paradas de vehículos que hacen los oficiales.

El departamento también necesitaría proporcionar datos sobre la cantidad de citaciones emitidas, arrestos realizados y vehículos incautados, y documentar incidentes relacionados con registros o uso de la fuerza. También deben desglosar los datos por diversos datos demográficos, incluida la raza, la edad y el origen étnico de los conductores detenidos.

Asimismo, el Concejo también aprobó una legislación patrocinada por el concejal Ydanis Rodríguez (Intro. 2224-A), que establece una unidad de investigación y análisis de accidentes con el Departamento de Transporte. Esto desviará la responsabilidad de las investigaciones de accidentes graves de la brigada de investigación de colisiones de la Policía de Nueva York, aunque la policía seguirá realizando investigaciones penales.

El plan de reforma policial que presentó De Blasio y que el Ayuntamiento votó a favor, sin embargo, no cumplió con el planteamiento de The Legal Aid Society.

“El alcalde de Blasio tuvo una oportunidad genuina de implementar las reformas policiales que se necesitan con urgencia. No hizo eso y, en cambio, elaboró ​​un plan que, en el mejor de los casos, pasa por alto los problemas sistémicos profundamente arraigados dentro del NYPD que afectan a los neoyorquinos a los que servimos”, dijo Tina Luongo, abogada a cargo de la práctica de defensa criminal en The Legal Aid Society.

“Necesitamos ir más allá de este proceso fallido, escuchar las demandas de las comunidades afectadas de invertir en recursos no policiales para mejorar la seguridad pública y reconocer que el verdadero cambio no se puede construir sobre 'reformas' que no abordan por completo los problemas subyacentes y a largo plazo”, añadió.