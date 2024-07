“Impactante y desgarrador”: comunidad reacciona ante la muerte de una familia en accidente aéreo en Nueva York

NUEVA YORK -- Seres queridos, amigos y miembros de una comunidad están de luto por la muerte de una familia de Georgia durante un devastador accidente de avioneta en el norte del estado de Nueva York. Todos recuerdan a los dos menores que murieron como unos atletas escolares excepcionales, y a sus padres como adultos comprometidos que trataron de apoyarlos en cada empeño.

La familia Van Epps regresaba a casa el domingo después de un viaje a Cooperstown, donde James, de 12 años, participaba en un torneo de béisbol. El abuelo de James, un piloto autorizado, se había ofrecido como voluntario para volar la avioneta.

También a bordo: Laura Van Epps, la madre de James, su padre Ryan y su hermano Harrison, de 10 años. Los cinco fueron declarados muertos en el lugar después de que el monomotor Piper PA-46 pilotado por el abuelo Roger Beggs se estrellara en la ciudad de Masonville alrededor de las 2 p.m. después de despegar del Aeropuerto Regional Albert S. Nader en Oneonta.

Fueron necesarias horas para encontrar el avión en la zona rural. Los cuerpos estaban entre los escombros, dijeron las autoridades.

Jim Van Epps, padre de Ryan y otro abuelo de los dos niños, dijo a Associated Press que la pérdida fue "una tragedia enorme para nuestra familia y el fin de cinco grandes vidas, especialmente vidas jóvenes".

Laura y Ryan Van Epps tenían 42 años.

Jim Van Epps dijo a The Associated Press que a sus nietos, que vivían en Milton, un suburbio de Atlanta, les iba bien en la escuela y en los deportes, y que Harrison, de 10 años, era un prometedor jugador de lacrosse.

"Ryan y Laura apoyaron a sus hijos en cualquier esfuerzo que quisieran hacer", dijo.

La escuela de niños, King's Ridge Christian School, pidió oraciones por la familia y dijo: "Esta es una pérdida impactante y desgarradora para nuestra comunidad".

Jim Van Epps dijo que el padre de Laura Van Epps se ofreció a llevar a la familia en avión al torneo y verlo con él. Se dirigían al Aeropuerto Internacional del Condado de Cobb en Atlanta, con una parada para repostar combustible en Virginia Occidental cuando se estrellaron.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando.

El gobernador de Georgia reconoció la tragedia en una publicación el lunes por la tarde.

As we learn of this tragic news, please join Marty, the girls, and me in praying for the loved ones of the Beggs and VanEpps families. We offer our deepest condolences to all who knew and loved them. https://t.co/HZU0YzDg1x