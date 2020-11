Cómo rastrear el voto en ausencia y asegurarse de que llegó a los funcionarios electorales

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey cuentan con una herramienta digital de rastreo del voto por correo que pueden usar los residentes para verificar el estatus de la papeleta y asegurarse de que fue recibida por los funcionarios electorales.

El sistema de Connecticut es distinto, puesto que el votante debe comunicarse de forma directa con la oficina electoral de su localidad.

A continuación te explicamos.

NUEVA YORK

El sitio web https://nycabsentee.com/tracking permite a los votantes verificar el estatus del voto en ausencia y realizar un seguimiento, esto solo después de haber presentado una solicitud.

Debes ingresar la información como aparece en el registro de votante. Un error puede resultar en un mensaje de "registro no encontrado". Sin embargo, eso no significa que no se haya recibido la solicitud.

Los datos del sistema se actualizan cada 24 horas. Las solicitudes pueden tardar hasta 72 horas en ingresar al sistema de seguimiento, además de que se procesarán en el orden en que se reciban.

Para obtener más ayuda puedes llamar al 1-866-VOTE-NYC o enviar un correo electrónico a AbsenteeHelp@boe.nyc.

NUEVA JERSEY

Si eres un residente del Estado Jardín debes visitar https://www.nj.gov/state/elections/vote-track-my-ballot.shtml.

Los votantes deben crear un nombre de usuario mediante su número de Seguro Social, licencia de conducir o identificación de votante. La identificación de votante también se puede encontrar en el sitio web del estado al pulsar el botón "¿Estoy registrado?" en el sitios web voter.svrs.nj.gov/registration-check.

A medida que cada condado procesa las boletas, el estado debe cambiar el estatus a "recibido". Por ley, el estado no puede clasificar el voto como aceptado o rechazado hasta después de la certificación el 20 de noviembre.

CONNECTICUT

A diferencia de Nueva York y Nueva Jersey, los votantes de Connecticut deben comunicarse de forma directa con su funcionario electoral local.

Visita https://portaldir.ct.gov/sots/LookUp.aspx y registra tu información de votante.

Si el sistema indica que no se recibió la boleta, entonces el documento no llegó a la oficina electoral local y el votante debe comunicarse con el secretario de su ciudad.

Llama al 1-866-733-2463 o envía un correo electrónico a votes@ct.gov para obtener ayuda.