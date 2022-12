¿Cómo pueden los que no han dado positivo al COVID-19 ayudar a poner fin a la pandemia?

NUEVA YORK -- En este punto de la pandemia, que está a semanas de completar su tercer año, la mayoría de las personas han contraído el COVID-19 a pesar de los mejores esfuerzos para cubrirse, mantener la distancia social y vacunarse contra el virus.

Ya sea que la personas haya dado positivo al virus en los primeros días de la pandemia, el invierno pasado durante la ola de la variante Ómicron altamente contagiosa, o en cualquier punto intermedio, es difícil encontrar a alguien que no haya contraído el COVID-19. Sin embargo, eso no significa que no haya personas que aún no hayan dado positivo.

Hay una nueva clasificación para algunos de los pocos afortunados que han esquivado el virus: "never-coviders".

Los reporteros de The New York Times discutieron recientemente el raro fenómeno de las personas con inmunidad natural al COVID-19 que han evadido su control en los últimos años. El misterio detrás de su evasión bien podría ser una pista para futuros tratamientos contra el coronavirus.

Toma el VIH, por ejemplo. Una mutación resistente al virus ayudó a lograr un gran avance en el tratamiento y ayudó a curar a algunas personas del VIH.

La pandemia está a punto de entrar en su cuarto año y todavía el COVID-19 tiene un control firme sobre el mundo. Las principales ciudades de EEUU, incluida la Ciudad de Nueva York, están alentando una vez más a las personas a usar cubrebocas en el interior y realizar pruebas regularmente durante la temporada navideña.

La cantidad de hospitalizaciones y muertes, dos de las métricas distintivas para rastrear la intensidad de la propagación del virus, no se acercan a los niveles del invierno pasado. Aún así, las muertes diarias durante un promedio de siete días aumentaron un 65% con respecto a hace dos semanas, según The Times.

No debe confundirse con las personas que aún no han contraído el virus, los investigadores creen que la sección de la población que es naturalmente inmune al virus (never-coviders) nunca se enfermará. Es ese grupo el que los científicos quieren investigar para crear mejor un tratamiento contra el implacable virus.

Las personas "que son naturalmente inmunes y cuya genética podría contener pistas para el tratamiento" son muy deseables para los investigadores que esperan dar pasos importantes en la lucha contra la pandemia. Encontrar a los inmunes al virus, muy probablemente a través de mutaciones genéticas, ha resultado difícil. Diferenciar entre las personas que nunca han contraído COVID-19 y las que eran asintomáticas y no sabían que tenían el virus sigue siendo un obstáculo importante.

Las probabilidades de tener inmunidad natural al COVID-19 siguen siendo notablemente bajas, pero algunos miles escribieron a The Times para compartir sus experiencias evitando el virus (hasta ahora).