Comisionado de Salud de NYC: Es probable que el nivel de riesgo de COVID aumente esta semana

El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York advierte que el nivel de riesgo de COVID-19 probablemente aumentará de "bajo" a "medio" en los próximos días.

El número de infecciones en la ciudad ha aumentado constantemente durante los últimos 45 días, lo que ha llevado la tasa de positividad a casi el 4.5 %. Había más de 2,000 casos nuevos hasta el sábado.

Con base en el aumento de casos, el dr. Ashwin Vasan, comisionado de Salud de la ciudad, recomienda que los neoyorquinos vuelvan a usar mascarillas en interiores.

“Cuando ingresa a un lugar cerrado, especialmente cuando no conoce el estado de vacunación de las personas que lo rodean, use una máscara”, dijo Vasan a Spectrum News. “Use un tapabocas en todos los entornos interiores”.

El mes pasado, la ciudad dio a conocer un nuevo sistema de alerta de cuatro niveles para rastrear la amenaza actual de COVID-19 y usó los colores rojo, naranja, amarillo y verde para indicar lo que los neoyorquinos deben hacer para mantenerse a salvo.

Los niveles de alerta rojo (muy alto), naranja (alto), amarillo (medio) y verde (bajo), también reflejan el nivel de propagación en la comunidad. Una vez que la ciudad alcanza los niveles naranja o rojo, sus servicios de atención médica se encuentran bajo una presión extrema.

El Departamento de Salud señaló que si la ciudad enfrenta un aumento en el nivel de alerta, los funcionarios de la Ciudad de Nueva York considerarán restablecer los requisitos de mascarillas en entornos de alto riesgo y lugares donde no es posible el distanciamiento físico. También podrían considerar traer de vuelta los requisitos de vacunas para la mayoría de los lugares interiores.

Según los últimos datos disponibles de la ciudad, la tasa de positividad supera el 10 % en cinco vecindarios, cuatro de ellos están en Manhattan: Financial District (10006), Lincoln Square, Lenox Hill/Upper East Side, Financial District (10004) y Punto Verde.

"Para mantenerse seguro, el Departamento de Salud recomienda enfáticamente usar cubrebocas en lugares públicos cerrados, especialmente cuando se encuentran en grupos donde se desconoce el estado de vacunación de otras personas", dijo el viernes el comisionado de Salud.

Las advertencias se producen cuando dos subvariantes Ómicron de la cepa BA.2 altamente transmisible están alimentando una "propagación comunitaria significativa" en partes de Nueva York, dicen los funcionarios de salud del estado.

La aparición de las subvariantes BA.2.12 y BA.2.12.1 que son sublinajes de BA.2, cepa que algunos han descrito como la versión más contagiosa de COVID hasta el momento, se produce cuando esa subvariante principal intensifica su control ya dominante en Estados Unidos y Nueva York, donde los datos muestran que está circulando a un ritmo más rápido que a nivel nacional.

Los datos del estado de Nueva York sitúan la prevalencia de BA.2 en el 80.6 % de las infecciones por COVID, aunque los informes actualizados recientemente de los CDC sugieren que su proporción podría ser aún mayor. Y los primeros hallazgos indican que las subvariantes podrían ser hasta un 27 % más altas que la BA.2, que se decía que era hasta un 60 % más contagiosa que la cepa Ómicron original que se apoderó del mundo, lo que llevó a tasas de casos sin precedentes a principios de este año.

"Estamos alertando al público sobre dos subvariantes de Ómicron, que surgieron recientemente y se propagan rápidamente en el norte del estado de Nueva York, para que los neoyorquinos puedan actuar con rapidez", dijo la Dra. Mary T. Bassett, comisionada de Salud del estado. "Si bien estas subvariantes son nuevas, las herramientas para combatirlas no lo son. Estas herramientas funcionarán si cada uno de nosotros las usa".

En la Ciudad de Nueva York, los datos del Departamento de Salud sitúan BA.2 en el 85 % de las muestras positivas de COVID analizadas, pero esos datos están una semana por detrás de los proporcionados por los CDC. Las autoridades dicen que la subvariante Ómicron ahora representa la mayoría de los casos en los cinco condados.

Es posible que nunca se sepa cuántos casos se atribuyen a BA.2. La ciudad dice que el 14% de todas las muestras positivas fueron secuenciadas en la última semana de datos, bastante a la par con su tasa semanal más alta de vigilancia del 16%, registrada a fines de marzo.

No está claro en la página del Departamento de Salud de la ciudad cuántas muestras se han secuenciado acumulativamente.

Se dice que BA.2 es inherentemente más transmisible que la cepa Ómicron original, quizás la forma más contagiosa del virus hasta la fecha, según un funcionario de la OMS, pero no se ha relacionado científicamente con casos más graves ni se ha demostrado que sea más resistente a la vacuna hasta este punto, lo que es motivo de precaución pero no de alarma, dicen los expertos.

Las tasas de infección de avance han experimentado un aumento en las últimas semanas, pero no está claro qué (o qué) es responsable. El aumento podría reflejar la disminución de la eficacia de la vacuna entre algunos que aún no han sido reforzados u otra causa. Lo que es más importante, la tasa de efectividad de la vacuna ajustada por edad en términos de nuevas hospitalizaciones no ha cambiado de manera estadísticamente significativa.

A nivel nacional, solo 19 de los más de 3200 condados de Estados Unidos son considerados de "alto" riesgo por los CDC, según su rastreador de amenazas a nivel comunitario recientemente presentado. Más del 95% de los condados de EE. UU., incluidos los cinco en la Ciudad de Nueva York y todos los estados vecinos de Nueva Jersey y Connecticut, también se consideran de bajo riesgo.