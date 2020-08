Citan a corte a más de 50 personas tras fiesta multitudinaria en plena calle de Newark

NUEVA JERSEY Parecía la escena de una película de Hollywood de gran presupuesto. Pero no hubo nada agradable en el flash mob de personas y vehículos que se reunieron en la ciudad más grande de Nueva Jersey durante el fin de semana "creando un peligro para la seguridad pública", según funcionarios de la ciudad.

El sábado se emitieron más de 50 citaciones después de que una multitud de personas y vehículos convergieran en el centro de Newark, dijo la ciudad.

Poco después de las 11 p.m. El sábado, la policía respondió a Edison Place y Mulberry Street, donde cientos de personas habían llegado a la ciudad luego de una promoción en las redes sociales de una reunión masiva de vehículos y un flashmob. Según la ciudad, el organizador fue identificado como un hombre de Avenel. Entre los citados por violaciones se encontraban hombres de Ridgefield Park, Bayonne, Phillipsburg y Bergenfield.

La policía informó que vehículos y motocicletas conducían a altas velocidades, hacían "caballitos" y "quemaban" los neumáticos. Se emitieron un total de 57 citaciones, según la ciudad.

Se emitieron citaciones por conducción imprudente, conducción descuidada, no mantener un carril, silenciador ruidoso, cambio de carril inseguro, abandonar la escena de un accidente, no informar el accidente y no usar el cinturón de seguridad.

“Felicito a nuestros oficiales por cerrar de inmediato este flash mob y la llamada reunión de autos de“ Toma de control ”que se promovió para que ocurriera en Newark”, dijo Ambrose. “Cientos de personas de otros pueblos pensaron que podrían entrar en nuestra ciudad y tomar nuestras calles. Lamentablemente, se equivocaron porque los atraparon y les impusieron multas ".

Ambrose también dijo que aunque algunos huyeron de la escena, "también pueden buscar citaciones en el correo, porque sus placas fueron capturadas en las cámaras de vigilancia de la ciudad cuando cometían infracciones de vehículos motorizados".